История Барнаула в работах живописцев представлена на выставке художественного музея

В Государственном художественном музее Алтайского края открылась выставка «Портрет родного города» (6+), посвященная 290-летию Барнаула.
Юрий Лукашин. «У «Букиниста», 1999 г.Фото Светланы Ермошиной
На выставке представлено 29 работ из собрания музея, причем 10 из них зрители видят впервые. Одни из них совсем свежие, недавно закуплены, другие хранились в фондах музея и не выставлялись. Впервые в выставочном пространстве появилась работа Альфреда Фризена «Барнаул. Вид с моста через Обь» – написана она была в 2014 году, но приобретена недавно.
Картина Евгения Олейникова «А из нашего окна…» 20102011 года действительно писалась из окна новой квартиры в районе площади Октября, куда художник переехал. Сегодня город с этого ракурса впервые видят и посетители художественного музея.
Кинотеатр «Заря», кинотеатр «Мир», гостиница «Империал», лестница в Нагорный парк – на картинах узнаются знаковые для горожан места, часть из которых сегодня кардинально изменилась. Нет уже подвесного моста в районе элеватора, а на холсте Михаила Будкеева 1969 года он сохранился, и по нему идут люди на пляж. В 1960-х годах он еще был, в 1970-х этот мост убрали и перенесли речной вокзал. На месте бывшего железнодорожного парка сегодня находится Мемориал Славы, а художник Иван Харин запечатлел маслом осеннюю красоту этого зеленого уголка в победном 1945 году.
На полотне Михаила Жеребцова «Октябрьская площадь» с трудом угадываются очертания всем известного места. Единственный ориентир – синий трамвайчик, бегущий по изогнутым рельсам. Трамвай был пущен 7 ноября 1949 года, а Михаил Фёдорович в это время приехал домой на каникулы и запечатлел один из первых барнаульских трамваев, – отмечает Александр Федотов, старший научный сотрудник сектора «Отечественное искусство ХХ-ХХI вв.».
Заснеженные двухэтажные дома, деревянные постройки и полоска леса вдали – ничто не напоминает сегодняшнюю площадь.
Михаил Жеребцов. «Октябрьская площадь», 1949 г.Фото Светланы Ермошиной
— Эти работы можно считать своеобразной летописью Барнаула, – уверен Александр Федотов. – Самая ранняя на нашей выставке работа Ивана Харина «Краевой театр. Зима» военный период, 1942 год, театр располагается в здании нынешней филармонии. Иван Евсеевич в то время возглавлял Союз художников и в своих работах изображал Барнаул. Панорамный вид на кинотеатр «Родина» 1944 года написан с крыши гостиницы «Алтай». Задумка родилась не случайно – это первый кинотеатр в Барнауле, построенный по спецпроекту.
Отражен в полотнах и облик современного Барнаула: магазин «Букинист», проспект Ленина днем и ночью, уголки исторического центра города. И каждый художник видит любимый город по-своему: яркий и солнечный или загадочно-таинственный, монументальный и возвышенный или уютный и праздничный.
— Выставка не поместилась в один зал, поэтому задействована часть коридора, – объясняет Ольга Тозыякова, младший научный сотрудник научно-просветительского отдела. – Мы хотели представить еще больше работ: помимо живописных, еще и графические – их оставим на следующий юбилей.
Большие выставки об истории города в краевом художественном музее проходят раз в пять лет, к юбилейным дням рождения Барнаула. Александр Федотов рассказывает:
— Первая выставка о Барнауле в художественном музее прошла в 1980 году, когда отмечали 250-летие города. С 2000 года выставки стали регулярными и вплоть до 2006 года проходили ежегодно. Возник небывалый интерес к барнауловедению, и выставки были очень большими. С появлением музея «Город» мы стали реже обращаться к тематике краевой столицы, но невозможно оставить без внимания юбилейные даты.
Выставка будет работать до 4 октября 2020 года по адресу: ул. Горького, 16.