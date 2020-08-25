История Барнаула в работах живописцев представлена на выставке художественного музея

В Государственном художественном музее Алтайского края открылась выставка «Портрет родного города» (6+), посвященная 290-летию Барнаула.

На выставке представлено 29 работ из собрания музея, причем 10 из них зрители видят впервые. Одни из них совсем свежие, недавно закуплены, другие хранились в фондах музея и не выставлялись. Впервые в выставочном пространстве появилась работа Альфреда Фризена «Барнаул. Вид с моста через Обь» – написана она была в 2014 году, но приобретена недавно.

Картина Евгения Олейникова «А из нашего окна…» 20102011 года действительно писалась из окна новой квартиры в районе площади Октября, куда художник переехал. Сегодня город с этого ракурса впервые видят и посетители художественного музея.

Знаки и ориентиры

Кинотеатр «Заря», кинотеатр «Мир», гостиница «Империал», лестница в Нагорный парк – на картинах узнаются знаковые для горожан места, часть из которых сегодня кардинально изменилась. Нет уже подвесного моста в районе элеватора, а на холсте Михаила Будкеева 1969 года он сохранился, и по нему идут люди на пляж. В 1960-х годах он еще был, в 1970-х этот мост убрали и перенесли речной вокзал. На месте бывшего железнодорожного парка сегодня находится Мемориал Славы, а художник Иван Харин запечатлел маслом осеннюю красоту этого зеленого уголка в победном 1945 году.

На полотне Михаила Жеребцова «Октябрьская площадь» с трудом угадываются очертания всем известного места. Единственный ориентир – синий трамвайчик, бегущий по изогнутым рельсам. Трамвай был пущен 7 ноября 1949 года, а Михаил Фёдорович в это время приехал домой на каникулы и запечатлел один из первых барнаульских трамваев, – отмечает Александр Федотов, старший научный сотрудник сектора «Отечественное искусство ХХ-ХХI вв.».

Заснеженные двухэтажные дома, деревянные постройки и полоска леса вдали – ничто не напоминает сегодняшнюю площадь.

— Эти работы можно считать своеобразной летописью Барнаула, – уверен Александр Федотов. – Самая ранняя на нашей выставке работа Ивана Харина «Краевой театр. Зима» военный период, 1942 год, театр располагается в здании нынешней филармонии. Иван Евсеевич в то время возглавлял Союз художников и в своих работах изображал Барнаул. Панорамный вид на кинотеатр «Родина» 1944 года написан с крыши гостиницы «Алтай». Задумка родилась не случайно – это первый кинотеатр в Барнауле, построенный по спецпроекту.

Отражен в полотнах и облик современного Барнаула: магазин «Букинист», проспект Ленина днем и ночью, уголки исторического центра города. И каждый художник видит любимый город по-своему: яркий и солнечный или загадочно-таинственный, монументальный и возвышенный или уютный и праздничный.

К юбилею

— Выставка не поместилась в один зал, поэтому задействована часть коридора, – объясняет Ольга Тозыякова, младший научный сотрудник научно-просветительского отдела. – Мы хотели представить еще больше работ: помимо живописных, еще и графические – их оставим на следующий юбилей.

Большие выставки об истории города в краевом художественном музее проходят раз в пять лет, к юбилейным дням рождения Барнаула. Александр Федотов рассказывает:

— Первая выставка о Барнауле в художественном музее прошла в 1980 году, когда отмечали 250-летие города. С 2000 года выставки стали регулярными и вплоть до 2006 года проходили ежегодно. Возник небывалый интерес к барнауловедению, и выставки были очень большими. С появлением музея «Город» мы стали реже обращаться к тематике краевой столицы, но невозможно оставить без внимания юбилейные даты.

Выставка будет работать до 4 октября 2020 года по адресу: ул. Горького, 16.