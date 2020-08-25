Единый портал госуслуг становится в Алтайском крае все более востребованным

На заседании Правительства Алтайского края под руководством Губернатора, Председателя Правительства Алтайского края Виктора Томенко рассмотрели вопрос цифровой трансформации государственного управления в Алтайском крае. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи.

Речь шла об оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, автоматизации контрольно-надзорных функций и мер финансовой поддержки бизнеса, внедрении портала обратной связи.

— Согласно региональному проекту «Цифровое государственное управление», к 2021 году 40% взаимодействий между гражданами, бизнесом и государством должно осуществляться в цифровом виде, – отметил министр цифрового развития и связи края Евгений Зрюмов. – Уже сейчас Алтайский край по количеству заказываемых в электронной форме федеральных услуг среди российских регионов занимает восьмое место, региональных и муниципальных услуг – 16-е место, по доле межведомственного электронного взаимодействия – 10-е место.

По словам министра, получение госуслуг в электронном виде становится все более востребованным жителями края. В период пандемии среднемесячный прирост зарегистрированных пользователей на Едином портале государственных услуг – 62 тыс. человек (ранее – 30,5 тыс. человек). Количество заявлений на предоставление госуслуг в электронной форме возросло почти в 2,8 раза.

Одним из перспективных направлений развития цифрового государственного управления является расширение возможностей межведомственного электронного взаимодействия. В 2020 году такой подход показал свою эффективность при выстраивании взаимодействия региональных и федеральных органов власти. По данным Минсоцзащиты края, с 20 мая при назначении мер соцподдержки посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) направлено более 4,5 млн запросов о доходах, удостоверении личности, ИНН, СНИЛС, актах гражданского состояния. В Алтайском крае – единственном регионе России – реализовано внутрирегиональное межведомственное взаимодействие ГУ МВД по краю и Минсоцзащиты региона при оказании господдержки семьям с детьми от трех до семи лет.

В ведомственной информационной системе Минсельхоза края (АИС «Респак»), предназначенной для взаимодействия с получателями мер поддержки, зарегистрировано свыше 2500 пользователей из всех районов края. В 2019 году в электронной форме обработано свыше 13 тыс. заявок на господдержку более чем на 3,2 млрд руб. Эта информационная система взята за базу и Минсельхозом России при выстраивании аналогичных процессов.

В решении задач цифровой трансформации государственного управления участвуют все органы власти региона. Для перевода управленческих процессов в цифровой формат ведется техническое перевооружение, переподготовка кадров.

— Речь идет не просто о популяризации такой формы обращения за услугами и их предоставлении. Фактически в жизни оказание услуг в электронном виде должно быть намного выгоднее и удобнее, чем в бумажном. Тогда автоматически люди будут пользоваться такой формой, – отметил Губернатор Виктор Томенко. – Другие регионы обогнали Алтай на несколько шагов в вопросе использования в работе цифровых возможностей. Посмотришь, с чем ходят должностные лица – какие-то iPad, гаджеты и так далее. И пока едет человек на совещание, уже 10 документов отработает. У нас пока такого нет, надо ускоряться.

В 2020 году жители Алтайского края через сайт госуслуг подали около 3,7 млн заявлений на получение федеральных, региональных и муниципальных услуг. Наиболее востребованными стали запись на прием к врачу (более 2,2 млн человек), в детсад, единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет.