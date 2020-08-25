Барнаул присоединился к всероссийской патриотической акции, приуроченной ко Дню российского флага

Уже на протяжении 16 лет 22 августа в нашей стране ежегодно отмечают День Государственного флага РФ, посвященный возрождению национального триколора. В честь праздника в минувшую субботу в Барнауле раздавали трехцветные ленты и листовки с историей одного из главных государственных символов.

Традиции

Раздача трехцветных лент и листовок – неизменный атрибут празднования Дня государственного флага в нашем городе. Традиционно волонтеры работают на знаковых площадках краевой столицы – на площади Советов, Нулевом километре, в районе ЦУМа, на набережной Оби.

Точка студента Алтайского государственного технического университета Владислава Яркова прямо перед памятником Ленину у здания Правительства Алтайского края. За час активной работы он заметил, что людям этот праздник интересен.

— Подходят, спрашивают. Бывает, любопытные истории рассказывают, своим мнением о празднике делятся, – рассказывает Владислав. В руках у него внушительная стопка цветных листовок. – Пока стою — читаю, знакомлюсь. Для меня история флага и праздника в целом не нова, но все-таки я не знаю ее так глубоко, как тут написано.

Волонтер обратил внимание, что больший интерес проявляют люди взрослые, но это не потому, что молодежь безынициативная, ее, в принципе, пока мало на улице – утро субботы все-таки. Тем не менее активистам это не помешало выйти на одиночные пикеты для проведения акции.

— Наблюдаю, что жители города с удовольствием берут листовки, ленточки, интересуются, как правильно их можно приколоть, – отмечает председатель городского комитета по делам молодежи Владимир Гудков. – Всего сегодня на территории Барнаула работает несколько знаковых площадок. Самое крупное мероприятие проходит в парке культуры и отдыха Центрального района – впервые к патриотической акции присоединилась Федерация чирлидинга и чир спорта Алтайского края. Они сами вышли с инициативой провести онлайн-зарядку, которая транслируется в режиме реального времени на ютуб-канале. Впоследствии ее сохранят и откроют доступ для всех желающих. Мы с радостью на предложение откликнулись, предоставили площадку, обеспечили необходимые условия и уже сейчас, когда идут только показательные выступления, видим на мероприятие спрос.

75 волонтеров были задействованы в патриотической акции. Они раздали горожанам около 15 000 листовок и 10 000 ленточек-триколоров.

Новаторства

«Тренировка под флагом Родины «Нескучное чир лето» подразумевала не просто набор элементов, которые зрителям предлагалось повторить. Это было настоящее шоу, которое собрало новичков и опытных чир спортсменов. Кстати, не только барнаульских. К примеру, приехала команда из Топчихи в обновленном составе. За лето ребята освоили чир прыжки, научились делать простые станты (поддержки с подъемом одного из членов команды – флаера), базовые положения рук. Они были новичками, однако не самыми юными участниками. Ими стали барнаульцы воспитанники студии спортивного чирлидинга Fly. Квартет девчонок тренировался чуть меньше месяца, еще не доделал программу, но не захотел оставаться в стороне.

— Перед тренировкой мы показываем, что умеем, – рассказывает одна из участниц квартета, Полина Павлова. Она занимается чирлидингом около года и все благодаря подруге, которая сегодня выступала в составе другой группы.

— Я в студии два года, пригласила как-то на выступление на площади Полину, и ей понравилось, – рассказывает Даша Ковальчук. – На следующую тренировку она пошла со мной и теперь занимается. Ради этого горные лыжи бросила. Шесть лет ими занималась!

— Не хватало на все времени, пришлось выбирать, – признается Полина. – Чирлидинг – это немного страшно. Флаер боится упасть, а те, кто внизу, боятся его уронить. Вообще, это сложно, но сегодня все прошло хорошо.

Девчонки говорят, что возраст не отражается на опыте. Так, в прошлом декабре они обошли на соревнованиях группу, участники которой оказались старше них на пять-шесть лет. В День флага чир спортсмены не только показали на что способны, но и выпустили в небо 150 воздушных шаров цветов триколора.

В День государственного флага РФ Барнаульское местное отделение «Единой России» провело патриотическую акцию «Флаг России – наша гордость». Активисты партии прошли по городским улицам и вручили прохожим почти 9500 лент триколора, воздушных шаров и памятных буклетов с краткой информацией о главном государственном символе.