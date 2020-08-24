По моде и по форме: как сэкономить на сборах в школу

Считаные дни остались до начала нового учебного года. За это время ребятишкам надо успеть настроиться на трудовые будни, а мамам и папам докупить все необходимое для хорошей учебы дочек-сыночков. В канун Дня знаний – полезные советы от родителей и барнаульских экспертов.

Красиво, удобно и недорого – вот главные постулаты школьной одежды для большинства барнаульских родителей.

— Мы уже купили практически все, кроме канцелярии, – рассказывает мама будущего третьеклассника Татьяна Селезнёва. – Кроссовки обычно приобретаем в спортивном магазине. Для меня важно, чтобы они были качественные, с ортопедической подошвой. Часть суммы за них списалась бонусами за прежние покупки, мы доплатили 1000 руб. Две рубашки поло обошлись в 1200 руб. Примерно 900 руб. потратила на теплый пуловер на холодные деньки. Серый жилет стоил 950 руб. Самым сложным оказалось выбрать ранец. Мы объездили полгорода, прежде чем отыскали такой экземпляр, какой хотелось – легкий, вместительный, с тремя карманами. Он стал самой существенной частью школьной экипировки – 2250 руб.

Мама двух учеников начальной школы Анна Чепрасова знает хитрость, как сэкономить на школьной одежде:

— Традиционно к 1 сентября мы покупаем одну блузку дочери и одну рубашку сыну. В магазине низких цен мне удалось купить эти две вещи стоимостью до 400 руб. каждая. Брюки, юбки остались с прошлого года. Обновлю гардероб после начала занятий, когда цены на школьную одежду порядком снизятся. Сильно подешевеют и рюкзаки. А пока мы с младшей дочкой решили поиграть в дизайнеров: купить в канцелярском магазине краски по ткани и нарисовать на прошлогоднем рюкзаке новый принт. Для начальной школы – дочь учится во втором классе – эта идея отлично работает. Ребенок рад и бюджет не пострадает.

Не электризоваться

Наряд должен быть не только красивым, но и качественным. Далеко не в каждой форменной одежде можно выдержать череду уроков и перемен. Одна одежда «не дышит», другая – электризуется, третья – быстро рвется.

Врач по спортивной медицине Алтайского физкультурного диспансера Елена Мельниченко рекомендует:

— При выборе школьной формы необходимо обращать особое внимание на состав изделия, лучше отдавать предпочтение смесовым тканям с небольшим содержанием синтетических волокон. Ненатуральные ткани не подходят для повседневной носки, так как могут стать причиной кожных заболеваний. Одежда должна быть свободной и не стесняющей движений. Однако совсем без синтетических волокон не обойтись, так как они придают форму, одежда лучше гладится, стирается и дольше носится.

Школьную обувь не рекомендуется покупать без примерки, важно обратить внимание на размер и натуральность состава. Детская обувь не должна сжимать стопу, поэтому просторная круглая носовая часть подойдет лучше всего. Каблук школьных туфель не должен быть выше 1-2 см.

— Обувь должна быть новой. Донашивая туфли за кем-то, ваш ребенок может легко перенять дефекты чужой стопы. Очень важно, чтобы обувь имела жесткий задник. С правильного положения пятки начинается правильное положение стопы. И без сменной обуви также не обойтись. В осенних ботинках в жарком классе нога потеет, мышцы расслабляются и страдают при нагрузках, – подчеркивает Елена Владимировна.

Особые требования предъявляются и к рюкзакам. Родители должны учитывать не только пожелания ребенка, но и обращать внимание на размер и вес портфеля.

Основное отличие между ранцами начального звена для школьников с 1-го по 4-й класс и для остальных учащихся – масса изделия. Для детей младшего школьного возраста портфель не должен весить больше 700 г, а для ребят старше – не более 1 кг. Лучше всего приобретать ранцы с формоустойчивой спинкой для равномерного распределения нагрузки.

Важно, чтобы родители напоминали детям, рюкзак надо носить на двух лямках, а не на одной. Иначе теряется весь смысл подбора этого элемента школьной экипировки.

В свитшоте – за парту

До сих пор в стране не было единого стандарта школьной формы с точки зрения безопасности тканей, их воздухопроницаемости и гигроскопичности.

Минпромторг России намерен исправить этот недочет и утвердить национальный стандарт для пиджаков, жакетов, сарафанов, брюк и других элементов одежды для школы. «В данном стандарте планируется установить характеристики верха изделий и подкладки, соблюдение которых изготовителями позволит исключить эффект скафандра, поскольку качественные полушерстяные ткани фактически могут стать небезопасными из-за полностью синтетической подкладки, которая соприкасается с кожей ребенка», – подчеркнули в Минпромторге.

Не исключено, что плотный ряд классической школьной формы дополнится сегодняшним атрибутом детской моды – удобными толстовками. Популярные у подростков разновидности толстовок – свитшоты, худи и бомберы – вошли в предварительный стандарт одежды для учащихся.

Документ разрабатывает Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности при участии более 30 профильных научных, общественных и коммерческих организаций.

Ожидается, что новый ГОСТ под названием «Одежда для обучающихся (школьная форма). Общие технические условия» вступит в силу уже с 10 ноября текущего года. После того как будет накоплен определенный опыт применения, может быть принят другой – уже постоянный национальный стандарт (ГОСТ Р). Стандарты носят добровольный характер, но если производитель решит указывать его в маркировке, то обязан будет придерживаться его требований.