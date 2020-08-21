В городе сложилась непростая ситуация с детским травматизмом на дорогах

По данным Госавтоинспекции по городу Барнаулу, за семь месяцев 2020 года в ДТП пострадали 73 ребенка, из них 32 пешехода, 24 пассажира и 17 велосипедистов. За два летних месяца количество ДТП с детьми выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35 процентов.

Двор – не крепость

Значительная часть ДТП происходит на дворовых территориях. Дети активно катаются там на самокатах, детских велосипедах. Зачастую это происходит вообще без сопровождения взрослых, либо мама сидит где-то далеко на скамейке, либо ребенок передвигается вместе с родителями, но уезжает от мамы и папы вперед. Обзор во дворе ограничен, много припаркованного транспорта, зеленых насаждений, построек. А движение на самокате быстрее, чем пешком, поэтому ребенок может неожиданно появиться перед автомобилем. Водитель просто не успевает среагировать на ситуацию и сбивает юного самокатчика. Либо ребенок сам врезается в бок машины. Благодаря небольшим скоростям, обычно травмы в таких случаях бывают незначительные, но все равно в ушибах тоже мало приятного. Прибавим к этому стресс для ребенка.

— Мы связываем ситуацию с отсутствием организованного досуга у детей. Не работают пришкольные, загородные лагеря, совсем недавно стали открываться парки. То есть дети во многом были предоставлены сами себе, – говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула Геннадий Кузнецов.

Один из недавних примеров. 26 июля восьмилетний мальчик гулял с мамой по ул. Солнечная Поляна, катился по тротуару на велосипеде. У дома № 67 он стал переезжать дворовый проезд, из которого выезжал автомобиль ВАЗ-21093. Водитель резко ударил по тормозам, но наезда избежать не удалось. Мальчик на велосипеде врезался в бок автомобиля. Все произошло на глазах у мамы, которая шла в этот момент сзади. К счастью, обошлось без серьезных травм, но если бы скорость машины была чуть выше, то все закончилось бы значительно хуже.

— Подобные ситуации сейчас возникают почти каждый день, – говорит Геннадий Кузнецов. – Хотелось бы, чтобы родители побеседовали со своими детьми и разъяснили, что дворы – это тоже не совсем безопасное место, что там есть не только тротуар, по которому можно спокойно гулять, но и внутридворовый проезд, где ездят автомобили. Поэтому нужно соблюдать осторожность, то есть, сходя с тротуара, остановиться, убедиться, что поблизости нет автомобиля, и только после этого продолжать движение. Полную безопасность дети могут ощущать только на огороженных детских площадках, в школьных дворах.

На велике по переходу

Серьезные опасения вызывает и ситуация с велосипедами. Показательно, что по сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием велосипедистов увеличилось почти в два раза. Справедливости ради надо сказать, что дети и подростки катаются по проезжей части на велосипеде довольно редко. Чаще всего они все-таки передвигаются по тротуару. А происшествия приключаются либо во дворах, либо при переезде через дорогу.

— По правилам, перед пешеходным переходом велосипедист должен остановиться, убедиться, что водитель его видит и пропускает, и пешком перейти дорогу, – говорит Геннадий Кузнецов. – На деле же ребенок часто не спешивается, а просто проезжает по пешеходному переходу, даже не притормаживая. Для водителя его появление становится неожиданностью, поскольку скорость велосипедиста намного выше, чем у пешехода. Особенно опасен момент, когда велосипедист переезжает дорогу, а в этот момент автомобилист сворачивает с перпендикулярной улицы. Оба едут на зеленый, никто не успевает остановиться.

Так, 12 августа в 12.40 водитель мини-грузовика «Тойота-Дюна» поворачивал направо с ул. А. Петрова на ул. Островского. Скорость у него была небольшая, на переходе никого не было. И в этот момент к переходу на всех парусах подлетел мальчик 11 лет и, не притормаживая, рванул через дорогу. В последний момент водитель увидел мчащийся на него «гоночный болид» и резко затормозил, а вот мальчишка остановиться не успел и ударился в переднее крыло, после чего упал на асфальт. Юный велосипедист отделался ушибом локтя, велосипед – большой восьмеркой на колесе. «Я просто не успел среагировать на такое молниеносное движение», – пояснил позже водитель.

Отделение пропаганды регулярно проводит рейдовые мероприятия. Сотрудники останавливают ребятишек на улице, вручают памятки. Что интересно, дети правила знают. Спрашиваешь: «Как нужно переходить через дорогу?», все отвечают правильно: «Пешком. Слезть с велосипеда и перейти». «А почему тогда ехал?». «Не знаю». Видимо, кому-то лень слезть с велосипеда, кто-то не до конца осознает опасность.

— Мы сделали ролик, как велосипедисту вести себя на переходе, сейчас его крутят на экранах в городе, – рассказывает Геннадий Кузнецов. — Разработали памятки для велосипедистов, где указано, что по пешеходному переходу надо двигаться только пешком, и распространили их в магазинах, торгующих велосипедами. Памятки вручали при покупке детям. Велосипедистов в городе в этом году очень много, и маленьких, и взрослых. Просьба к родителям: еще раз поговорить с детьми, напомнить им правила передвижения на велосипеде.

24 ребенка пострадали в этом году в ДТП, будучи пассажирами. Всего двое из них были без удерживающих устройств или не пристегнуты ремнями безопасности. В прошлом году таких было шесть.