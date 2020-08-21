В городе сложилась непростая ситуация с детским травматизмом на дорогах

По данным Госавтоинспекции по городу Барнаулу, за семь месяцев 2020 года в ДТП пострадали 73 ребенка, из них 32 пешехода, 24 пассажира и 17 велосипедистов. За два летних месяца количество ДТП с детьми выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35 процентов.
Кататься лучше под присмотром взрослых.Фото Ярослава Махначёва
Значительная часть ДТП происходит на дворовых территориях. Дети активно катаются там на самокатах, детских велосипедах. Зачастую это происходит вообще без сопровождения взрослых, либо мама сидит где-то далеко на скамейке, либо ребенок передвигается вместе с родителями, но уезжает от мамы и папы вперед. Обзор во дворе ограничен, много припаркованного транспорта, зеленых насаждений, построек. А движение на самокате быстрее, чем пешком, поэтому ребенок может неожиданно появиться перед автомобилем. Водитель просто не успевает среагировать на ситуацию и сбивает юного самокатчика. Либо ребенок сам врезается в бок машины. Благодаря небольшим скоростям, обычно травмы в таких случаях бывают незначительные, но все равно в ушибах тоже мало приятного. Прибавим к этому стресс для ребенка.
— Мы связываем ситуацию с отсутствием организованного досуга у детей. Не работают пришкольные, загородные лагеря, совсем недавно стали открываться парки. То есть дети во многом были предоставлены сами себе, – говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула Геннадий Кузнецов.
Один из недавних примеров. 26 июля восьмилетний мальчик гулял с мамой по ул. Солнечная Поляна, катился по тротуару на велосипеде. У дома № 67 он стал переезжать дворовый проезд, из которого выезжал автомобиль ВАЗ-21093. Водитель резко ударил по тормозам, но наезда избежать не удалось. Мальчик на велосипеде врезался в бок автомобиля. Все произошло на глазах у мамы, которая шла в этот момент сзади. К счастью, обошлось без серьезных травм, но если бы скорость машины была чуть выше, то все закончилось бы значительно хуже.
— Подобные ситуации сейчас возникают почти каждый день, – говорит Геннадий Кузнецов. – Хотелось бы, чтобы родители побеседовали со своими детьми и разъяснили, что дворы – это тоже не совсем безопасное место, что там есть не только тротуар, по которому можно спокойно гулять, но и внутридворовый проезд, где ездят автомобили. Поэтому нужно соблюдать осторожность, то есть, сходя с тротуара, остановиться, убедиться, что поблизости нет автомобиля, и только после этого продолжать движение. Полную безопасность дети могут ощущать только на огороженных детских площадках, в школьных дворах.
Серьезные опасения вызывает и ситуация с велосипедами. Показательно, что по сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием велосипедистов увеличилось почти в два раза. Справедливости ради надо сказать, что дети и подростки катаются по проезжей части на велосипеде довольно редко. Чаще всего они все-таки передвигаются по тротуару. А происшествия приключаются либо во дворах, либо при переезде через дорогу.
— По правилам, перед пешеходным переходом велосипедист должен остановиться, убедиться, что водитель его видит и пропускает, и пешком перейти дорогу, – говорит Геннадий Кузнецов. – На деле же ребенок часто не спешивается, а просто проезжает по пешеходному переходу, даже не притормаживая. Для водителя его появление становится неожиданностью, поскольку скорость велосипедиста намного выше, чем у пешехода. Особенно опасен момент, когда велосипедист переезжает дорогу, а в этот момент автомобилист сворачивает с перпендикулярной улицы. Оба едут на зеленый, никто не успевает остановиться.
Так, 12 августа в 12.40 водитель мини-грузовика «Тойота-Дюна» поворачивал направо с ул. А. Петрова на ул. Островского. Скорость у него была небольшая, на переходе никого не было. И в этот момент к переходу на всех парусах подлетел мальчик 11 лет и, не притормаживая, рванул через дорогу. В последний момент водитель увидел мчащийся на него «гоночный болид» и резко затормозил, а вот мальчишка остановиться не успел и ударился в переднее крыло, после чего упал на асфальт. Юный велосипедист отделался ушибом локтя, велосипед – большой восьмеркой на колесе. «Я просто не успел среагировать на такое молниеносное движение», – пояснил позже водитель.
Отделение пропаганды регулярно проводит рейдовые мероприятия. Сотрудники останавливают ребятишек на улице, вручают памятки. Что интересно, дети правила знают. Спрашиваешь: «Как нужно переходить через дорогу?», все отвечают правильно: «Пешком. Слезть с велосипеда и перейти». «А почему тогда ехал?». «Не знаю». Видимо, кому-то лень слезть с велосипеда, кто-то не до конца осознает опасность.
— Мы сделали ролик, как велосипедисту вести себя на переходе, сейчас его крутят на экранах в городе, – рассказывает Геннадий Кузнецов. — Разработали памятки для велосипедистов, где указано, что по пешеходному переходу надо двигаться только пешком, и распространили их в магазинах, торгующих велосипедами. Памятки вручали при покупке детям. Велосипедистов в городе в этом году очень много, и маленьких, и взрослых. Просьба к родителям: еще раз поговорить с детьми, напомнить им правила передвижения на велосипеде.
24 ребенка пострадали в этом году в ДТП, будучи пассажирами. Всего двое из них были без удерживающих устройств или не пристегнуты ремнями безопасности. В прошлом году таких было шесть.