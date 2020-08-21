Поддержка АЗПИ сохранится в следующем году

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение Правительству Алтайского края сохранить в 2021 году господдержку Алтайского завода прецизионных изделий. Министерству промышленности и энергетики и Министерству экономического развития Алтайского края поставлена задача привлечь дополнительные источники финансирования для устойчивого развития промышленных предприятий региона, – сообщает официальный сайт Алтайского края.

В текущем году серьезные ресурсы на поддержку предприятий края поступили из Фонда развития промышленности Российской Федерации и Фонда развития Алтайского края. По информации Минпромэнерго региона, крупные кредиты на льготных условиях получили четыре предприятия: «Алтайвитамины», Барнаульский завод РТИ, «Алтайский химпром» и Алтайский завод прецизионных изделий. Последнее в 2020 году получило различные виды господдержки, в том числе льготные кредиты, общая сумма господдержки компании в текущем году составила около 800 миллионов рублей.

Председатель правления Алтайского завода прецизионных изделий Виктор Герман сообщил, что на протяжении многих лет завод был партнером известного на мировом рынке концерна Bosch, по заказу которого выпускал элементы топливной аппаратуры. Сейчас предприятие производит оборудование собственного бренда — новейшую российскую топливную систему Altay Common Rail System. В числе первых покупателей новой продукции – Ярославский моторный завод и ПАО «КамАЗ». До конца 2020 года на заводе планируют произвести до семи-восьми тысяч комплектов топливного оборудования только для «КамАЗа».

По словам Виктора Германа, сейчас проходят испытания новой топливной системы на двигателе Cummins, который выпускается крупнейшим в мире производителем дизельных моторов.

— В этом году, несмотря на процессы в экономиках всех стран, прирост продаж за семь месяцев у нас составил 137%, а объемы производства увеличились на 21%, – сообщил Виктор Герман.

Виктор Томенко высоко оценил реализованные на предприятии проекты.

— Надо задействовать потенциал завода и посмотреть, какие дополнительные предложения по реализации проектов там можно было бы сделать в 2021 году. АЗПИ может быть примером для других предприятий, которые у нас работают, – заявил глава региона.