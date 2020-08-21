Косолапое добро: как плюшевый медведь делает людей счастливее

Чуть больше двух лет назад в Барнауле запустили необычный социальный проект «Михутка». За это время благодаря ему положительные эмоции получили десятки детей с особенностями развития, пожилые люди и просто грустные взрослые.

Работа – дарить радость

Главное лицо проекта «Михутка», как несложно догадаться, медведь – точнее, ростовой костюм самого сильного и доброго персонажа детских сказок, которым прикрываются волонтеры. Выбранное ими направление работы вынуждает их кататься на мотоцикле и в лимузине, прыгать с парашютом вниз и бесстрашно подниматься вверх в корзине подъемного крана. Все это делают вместе с теми, кто нуждается в моральной поддержке и улучшении эмоционального состояния, или специально для них.

— Изначально проект задумывался для того, чтобы просто привлечь внимание к проблеме семей, где воспитываются особенные дети, – рассказывают участники проекта. – А потом стали расширять границы добра – посещаем не только больницы, детские сады и дома, но и дома престарелых, устраиваем праздники для детей, проводим акции.

Постоянных проектов у Михутки хватает. Один из тех, что получает наибольший отклик от горожан, — «Михутка исполняет мечту».

Так в начале августа немного счастливее стала четырехлетняя Лера. Она давно мечтала стать другом настоящей немецкой овчарки. Михутка вместе с Федерацией кинологического спорта Алтайского края исполнил ее желание. Теперь рядом с девочкой в семье растет малышка Багира.

— Мы познакомились с Михуткой чуть больше года назад, когда проводили фестиваль кинологического спорта на стадионе «Динамо». Это был большой праздник с фотосессией, показательными выступлениями, — рассказывает президент Федерации Виктория Троянова. – Когда волонтеры узнали о желании Леры, обратились к нам. Конечно, я не могла просто так отдать собаку. Первоначально выяснила, в каких условиях она будет жить, кто с ней будет заниматься, ведь появление питомца подразумевает трату времени на его воспитание, прогулки. Родителям особых детей не всегда хватает на подобное сил и времени, но у Леры есть старший брат Илюша, который сможет взять на себя ответственность за Багиру.

Мама девочки Светлана несказанно счастлива новому члену семьи – дочка стала с интересом выходить на прогулку, чтобы понаблюдать за своим новым другом, у нее появился стимул больше двигаться, проявлять инициативу в уходе за щенком.

Мальчик Миша, который передвигается на инвалидной коляске, благодаря Михутке полетал на вертолете – его родители даже не верили, что мечта их любимого сына вот так неожиданно воплотится.

Подросток Паша хотел не получать, а дарить эмоции – кататься на лимузине и, выходя из него, дарить девушкам цветы. Вместе с плюшевым другом они раздали в заветный день бесчисленное количество улыбок и крепких объятий.

О таком не кричат

Авторы проекта – ребята скромные. О том, кто скрывается в ростовом костюме, знают только близкие люди. Для остальных это продолжает оставаться тайной: волонтеры считают, что благотворительность любит тишину. К тому же, надевая костюм, они перевоплощаются, раскрываются с тех сторон, которые обычно скрыты ото всех, порой даже от них самих. Себя они называют «обычными людьми с креативным мышлением».

О своих делах также рассказывают неохотно – самое большое, что можно узнать из первых уст, короткий пост в соцсетях. О том, какое счастье они подарили своим поступком, становится понятно по счастливым выражениям детских лиц на прикрепленных фотографиях. Кстати, рассказывают они далеко не обо всех детях – например, никогда не станут афишировать посещение тяжелобольных или тех, кто отбывает срок в колонии.

По сути, чем Михутка не аниматор? Так же развлекает детей, всегда в центре внимания, еще и костюмчик у него веселенький. Действительно, это общее, только волонтеры делают добро на безвозмездной основе. На жизнь они зарабатывают каждый по-своему, а это, можно сказать, для души. Они радуются, когда доставляют радость другим.

Постепенно вокруг них стали объединяться другие неравнодушные горожане (как физические лица, так и предприниматели) – не только помогают бесплатно исполнять желания особенных ребятишек, покупают продукты или расходные материалы для проведения праздника, акции, мастер-класса. Принимаются любые виды помощи, кроме финансовой. Михутка готов лишь привлекать внимание к проблеме, но не собирать на ее решение деньги.

Михутка известен и за пределами Барнаула – плюшевого зверя помнят в некоторых районах края. Его цель – побывать во всех. Главный стимул добрых дел – эмоции, которые испытывают благополучатели. Это дает волонтерам заряд на новые дела.