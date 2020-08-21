К юбилею Победы и 75-летию учреждения сотрудники санатория «Барнаульский» высадили 500 саженцев хвойных деревьев

В 1920-х годах на высоком пригорке вдоль Змеиногорского тракта располагался дом отдыха, где рабочие и инженеры барнаульских заводов набирались сил, отдыхая в живописном сосновом лесу на берегу Оби. 30 августа 1941 года здесь разместили госпиталь для раненых, который в 1945 году закрылся одним из последних. 1 ноября 1945 года решением правительства и Минздрава РСФСР на его базе был открыт санаторий «Барнаульский» на 150 мест. В 1978 году в санатории в числе четырех в Советском Союзе открыли отделение реабилитации для лиц, перенесших инфаркт миокарда.

Город камней

14 лет назад санаторий возглавил Владимир Малыгин, врач-невролог, опытный управленец. Для него юбилей санатория не очередная дата, а очень близкая, практически семейная история, связанная с 75-летним юбилеем Победы.

— У меня воевал отец и два деда, один из которых не вернулся домой, война коснулась семей каждого сотрудника в той или иной степени. Мы просто не могли остаться в стороне от события, являющегося гордостью нашего народа, его памятью и подвигом, – рассказал Владимир Васильевич. – Все медицинские работники санатория были отправлены на самоизоляцию в марте текущего года. Остальные сотрудники работали над благоустройством санатория. Поскольку «Барнаульский» – единственный в Алтайском крае, где занимаются восстановительным лечением пациентов после острого инфаркта миокарда и перенесших высокотехнологичные кардиохирургические операции на сердце и сосудах, благоустройство территории в 20 гектаров всегда было одним из приоритетов развития учреждения. И мы очень благодарны за подарок лесной холдинговой компании «Алтайлес» ООО «Бобровский лесокомбинат» под руководством Виктора Типикина за саженцы хвойных деревьев, которые мы высадили накануне 75-летия Победы.

Почти с каждым уголком санатория связана какая-нибудь история. Например, город камней, как его называют сотрудники, появился накануне зимней Олимпиады в Сочи. Пять колец разного цвета, между которыми расположены каменные лепестки, две огромные альпийские горки, на каждую из которых ушло по 100 машин земли и 30 КамАЗов камней. Огромные булыжники везли из Горного Алтая, Змеиногорского, Чарышского и Алтайского районов, Новосибирской области. У отдыхающих эта огромная площадка вызывает чувство умиления и восторга.

Услышать и помочь

— В санатории «Барнаульский» замечательный коллектив, от нас уходят только по уважительным причинам: переезд на новое место жительства, ребенок пошел в школу и нашлась работа рядом, выход на пенсию, – поделился Владимир Васильевич. – Невозможно показывать хорошие результаты оздоровления, не имея на то соответствующей подготовки, поэтому мы стараемся идти в ногу со временем, обеспечивая своих пациентов всеми видами услуг и организацией досуга. У нас великолепный спортивный зал и бассейн. В вертеброневрологическом центре по лечению осложненных форм остеохондроза установлено новейшее оборудование, применяются прогрессивные методы лечения.

Санаторий обладает мощным кадровым потенциалом, более 80% врачей и среднего медперсонала имеют высшую и первую категории, в штате шесть кандидатов, доктор и профессор медицинских наук. Заведующему диагностическим отделением, профессору Андрею Геннадьевичу Ремневу присвоено звание академика Российской академии естествознания, по итогам 2013 года он занял третье место по России как лучший врач лучевой диагностики.

— Мы работаем одной большой командой, в которой у меня главная задача – не мешать коллегам, – шутит Владимир Малыгин. – На самом деле каждую неделю вместе с заведующим одного из отделений я общаюсь с пациентами. Задаем всего один вопрос: есть ли претензии к качеству обслуживания? А это более 250 видов медицинских процедур, двухнедельное заказное меню, 10 лечебных столов, комфортное проживание. Это держит коллектив в определенном тонусе, поскольку для врача главное – услышать пациента. Когда-то у нас было отделение для беременных женщин с угрозой невынашивания плода, будущие мамочки гуляли под окнами корпусов и были украшением санатория. Реабилитировались и пациенты с неврологической патологией. Но время вносит свои коррективы и, к сожалению, финансовая составляющая определяет направления развития санатория.

И сегодня история санатория продолжает пополняться необычными страничками. В зооуголке новый дом ждут трое медвежат, предок которых появился здесь 42 года назад и стал символом учреждения. Знаменитая 200-летняя сосна-монах, когда-то имеющая пять отростков, бережно охраняется. В трех теплицах выращиваются сотни видов многолетников, которые украшают не только территорию, но и помещения лечебных корпусов. Но главное – большой и дружный коллектив санатория, который, как и 75 лет назад, лечит, заботится и бережет людей.

В санатории «Барнаульский» ежегодно проходят лечение более восьми тысяч человек более чем из 50 регионов России и Республики Казахстан. Согласно данным статистики, по финансово-экономическим показателям санаторий «Барнаульский» входит в число 50 лучших здравниц России. Коллектив санатория «Барнаульский» был занесен на городскую Доску почета «Слава и гордость Барнаула» за высокие показатели в сфере оздоровления населения.