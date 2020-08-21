Членов Общественной палаты IV созыва поблагодарили за вклад в развитие города

В администрации города Барнаула попрощались с членами Общественной палаты четвертого созыва, которые не вошли в новый состав. За добросовестный труд на благо города, активную общественную позицию, личный вклад в социально-экономическое развитие Барнаула им вручили благодарности главы города и ценные подарки.

От имени главы города Вячеслава Франка и от себя лично заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев выразил признательность за ту большую работу, которая была проделана в четвертом созыве Общественной палаты. «В ваш созыв были приняты очень серьезные, основополагающие документы для города Барнаула: Генеральный план развития города, Правила землепользования и застройки, в том числе на основе предложений членов Общественной палаты. В четвертом созыве взаимоотношения были абсолютно продуктивными, конструктивными. Вы были экспертной площадкой, которая позволяла вырабатывать многие решения комитетам администрации города, представительному органу местного самоуправления на территории Барнаула». Важную роль сыграла Общественная палата и в наблюдении за ходом голосования на выборах.

Среди награжденных представители преподавательского состава, ветераны органов внутренних дел, общественного самоуправления, студенчества, общественные деятели, работающие в сфере благотворительности, экологии.

— Я возглавлял комиссию по городскому хозяйству и экологии, – говорит член Общественной палаты четвертого созыва Геннадий Морозов. – При нашем участии в администрации города впервые был создан отдел по охране окружающей среды, который очень нужен Барнаулу. В нашей комиссии было семь человек. Мы смотрели за порядком в городе. Очень много проблем возникало с твердыми бытовыми отходами. В то время мы не могли справиться с несанкционированными свалками, они возникали то в одном, то в другом месте. Сегодня порядок навели, свалок становится меньше, город становится чище, в том числе в городских лесах, на берегах рек. В этом вопросе была и наша помощь и поддержка.