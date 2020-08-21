Барнаул стал для дважды Героя Советского Союза Павла Плотникова местом силы и притяжения

В августе 1944 года командир эскадрильи 82-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка Павел Плотников получил свое первое звание «Герой Советского Союза». В августе 2000 года он в последний раз был в родном Барнауле. Военный летчик-ас, сибиряк с недюжинной смекалкой вошел в историю как дважды Герой Советского Союза, подвиги которого повлияли на благополучный исход многих сражений Великой Отечественной войны.

1944 год. Самолет командира эскадрильи Павла Плотникова летит на запад. Получено боевое задание – во что бы то ни стало уничтожить переправу через реку Днестр в районе города Дубоссары, чтобы сдержать движение фашистской армии. Немецкие зенитки тщательно охраняли такие стратегические рубежи, не так-то просто было к ним приблизиться. К этому времени уже два экипажа бомбардировщиков погибли, не выполнив эту сложную задачу. Что тут делать? Конечно же, подключать сибирскую смекалку и сноровку!

— Павел Артемьевич перехитрил фашистов: подлетает к стратегическому объекту и резко бросает самолет вниз, как при падении. Пальба прекращается, ведь падающий бомбардировщик опасности не представляет. Вдруг неожиданно самолет резко выравнивается, сбрасывает бомбы на мост и под звук взрывающейся переправы стремительно набирает высоту. Задание было выполнено! За этот боевой вылет Указом Президиума Верховного Совета СССР тогда еще гвардии старшему лейтенанту Павлу Плотникову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. Было это 19 августа 1944 года. А 27 июня 1945 года Плотников получил вторую «Звезду Героя», – с гордостью рассказывает заведующая Военно-историческим отделом Алтайского государственного краеведческого музея Надежда Лямина.

В годы Великой Отечественной войны Павел Артемьевич успел побывать летчиком, командиром звена, командиром эскадрильи. Участвовал в обороне Донбасса, в боях на Дону, на Кавказе, в битве под Курском, освобождал Украину, Польшу, войну закончил под Берлином. Заслужил немало боевых наград.

За годы войны Павел Плотников совершил 343 боевых вылета. Сбил три самолета противника, потопил шесть военных транспортов, уничтожил семь вражеских эшелонов, три железнодорожных моста, свыше 250 автомашин, большое количество орудий, танков, много другой боевой техники противника.

Разговор в Чертаново

В послевоенный период Павел Плотников продолжал службу, занимая командно-штабные должности в войсках и центральном аппарате Военно-воздушных сил страны.

Он окончил Липецкую высшую офицерскую летно-тактическую школу, Военно-воздушную академию (1951), а девятью годами позже академию Генштаба. В 1966 году ему были присвоены звания генерал-майора авиации и заслуженного военного летчика СССР.

При жизни героя в его московской квартире побывала во время рабочей командировки Ольга Падалкина, в те годы она возглавляла Алтайский краеведческий музей. Ольга Викторовна вспоминает:

— Павел Артемьевич пригласил меня домой в северное Чертаново. Мы сидели с ним достаточно долго, разговаривали. Это было очень приятное общение. Герои представляются нам высокими, статными. Павел Плотников, напротив, ниже среднего роста. Обстоятельный, спокойный, потрясающе скромный и обаятельный. Про войну он говорил кратко, запрещал вести за ним запись. Особенно запомнилась мне фраза: «По крайней мере, девять раз я должен был не вернуться домой». Причин этому было множество – попадания в самолет, нехватка топлива, но тем не менее он всегда возвращался.

Сазан с Алтая

Родился и рос Павел Плотников в барнаульской Гоньбе. Учился в 27-й школе, железнодорожном училище № 2, работал слесарем на вагоноремонтном заводе и одновременно с этим с большим желанием занимался в аэроклубе.

Барнаул для него всегда оставался местом силы, душевного умиротворения.

— Павел Артемьевич жил в Москве, но часто приезжал на родину, в Барнаул. Старался делать это, избегая официальных приемов. Любил бывать у сестры на даче, рыбачить на Оби, ездить в лес, – отмечает Надежда Александровна.

В августе 2000 года наш прославленный земляк в последний раз побывал в Барнауле. Рыбачил на реке, ходил по любимым городским улочкам.

С собой в Москву он вез с Алтая массу ярких впечатлений, свежие помидоры, варенье и выловленных в реке и подготовленных для жарки сазанчиков.

Сын, Павел Павлович, в письме своей тете отмечал: «Когда отец возвращался из Барнаула, я встречал его в аэропорту. Он просто сиял, выглядел прекрасно, несмотря на перелет. Целый день рассказывал о впечатлениях, о встречах, о приеме, который вы ему оказали. Отец преобразился, сам ездил на машине и на дачу, и на рыбалку. Чувствовалось, и он сам говорил, что поездка на родину вдохнула в него вторую жизнь».

Павла Плотникова не стало 14 декабря 2000 года. Позже сын описал в письме, как за день до смерти Павел Артемьевич рассказывал, что ему приснилось детство: «Недалеко от дома было лесное озеро, а на другой стороне рос кедр. Было раннее-раннее утро, тишина… Рано утром 14 декабря… нашего любимого папы не стало. Он умер во сне…».

В июне 1953 года в Барнауле на пл. Свободы состоялся общегородской митинг по поводу открытия бюста Павла Плотникова. Сегодня это памятник истории и монументально-изобразительного искусства. Авторы памятника – скульптор В.М. Терзибашьян и архитектор Н.Г. Минаев.