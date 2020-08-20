Вышли из леса: начатый в качестве хобби бизнес Алисы Велигорской стал единственным источником дохода семьи в период ограничительных мер

Покупка декоративной подушки привела Алису Велигорскую к собственному интернет-магазину. В интервью «ВБ» молодая предпринимательница рассказала об особенностях и перспективах онлайн-торговли.

Декор и дети

Бизнес Алисы Велигорской начался с покупки небольшой декоративной подушки, набитой душистыми травами и кедровой стружкой. По мнению Алисы, ее внутреннее содержание не соответствовало внешнему виду – такое природное богатство было облачено в простенькую ситцевую наволочку. «Ему под стать как минимум лен», – решила будущий предприниматель и занялась поисками подходящего убранства для подушки.

— Ничего подходящего на просторах Интернета я не нашла и решила заказать изготовление наволочки мастеру, – рассказывает Алиса. – Получилась замечательная вещь для декора – подушка, благоухающая цветами и травами, радовала глаз. И пришла идея: раз ничего подобного в Интернете не нашлось, то стоило бы заполнить пустующую нишу. Заказала партию наволочек изо льна с различными принтами и вышивкой, одела в них подушки, а для продаж создала страницу в Instagram.

Так началась история барнаульского интернет-магазина «Из леса». Изящные вещицы для домашнего уюта, созданные из натуральных материалов – с цветом и запахом алтайских лесов и степей нашли своих покупателей от Барнаула до Израиля. Постепенно идея стала обрастать новым ассортиментом. Предприниматели искали своих мастеров по всему Алтайскому краю, но и самой Алисе не чуждо творчество – она плетет панно из лесных и луговых трав, вяжет из джута, разрабатывает дизайн.

Так однажды в ассортименте магазина появились плетеные изделия из лозы. Их создают известные ремесленники из Мамонтовского района. У супруга Алисы была в прошлом столярная мастерская, и ему приходилось делать на заказ деревянные люльки. Но был запрос и на плетеные колыбельки. Заказали мамонтовским мастерам первую партию люлек, потом еще и еще. Постепенно товары для декора отошли на второй план, а вот детская тема зашла.

— С товарами для детей проще: понятная целевая аудитория, родители готовы потратиться на натуральные материалы, ручную работу для своего малыша, – говорит предприниматель. – Поэтому сейчас основной упор на детскую продукцию, расширяем ассортимент – люлек уже пять видов, добавился текстиль, мобили, пледы. Идеальную модель люльки разрабатывали совместно с мастером. Все они сплетены из сортовой лозы. Пробовали делать из обычной, они получаются более шаткими, и сложно добиться единообразия в цвете. У сортовой лозы несколько оттенков – светлая, золотистая, темная, колыбельку можно подобрать под цвет интерьера. Подставки для люлек делает супруг.

Испытывают продукцию Велигорские на собственном чаде – в июне в семье родился второй сын Яромир. В свои два месяца он, можно сказать, стал лицом фирмы.

Семейное дело

Сначала интернет-магазин был для Алисы своего рода хобби. Она была в декретном отпуске со старшим ребенком, в постоянном стабильном доходе не нуждалась, занималась магазином в свободное время ради интереса.

— Серьезных вложений не требовалось – работала дома, на офис не тратилась, занималась продвижением, продажами своими силами, – поясняет собеседница. – Я нахожу клиента, размещаю заказ у мастера, отправляю товар клиенту – никаких рисков. Супруг всегда меня поддерживал и помогал, развивая при этом собственный бизнес. Но пандемия вынудила его обратить более пристальное внимание на мое направление. Он занимался пластиковыми окнами, межкомнатными дверями, потолками, в этом направлении большую роль играет сезонность. А в марте, который является началом сезона, ввели ограничительные меры из-за коронавируса, и работать было невозможно. И именно магазин стал нашим спасением и единственным источником дохода этой весной. С этого момента, наверное, начался новый виток развития – мы значительно расширили ассортимент, повысили средний чек, увеличили продажи с 10-12 до 30 единиц в месяц. Это наше совместное детище, но каждый занят собственным направлением работы. Я занимаюсь продвижением, сайтом, поиском клиентов, принимаю заказы, а муж – юридическими вопросами, взаимодействует с поставщиками, занимается логистикой.

Большая часть покупателей барнаульского интернет-магазина – это жители российских мегаполисов, там особо сильна мода на все натуральное. Зарубежные клиенты были на начальной стадии, когда занимались декоративными подушками. Но предприниматели признаются, что эту тему пока особо не продвигали.

Идеальная платформа

— Основные продажи через соцсети – это идеальная платформа для реализации с нуля, простой и дешевый способ, – делится опытом Алиса. – С помощью Taplink легко сделать полноценный интернет-магазин на базе Instagram. Это бюджетный вариант онлайн-торговли с возможностью электронной оплаты, для многих клиентов из других регионов важно через сайт осуществлять платежи. Для этого необходимо подключить яндекс-кассы, и обязательно быть зарегистрированным как юрлицо. Открывать интернет-магазин на Taplink довольно просто, это своего рода конструктор, я сама его сделала, но у него ограниченный функционал. Сейчас мы работаем над полноценным сайтом, более удобным в использовании. Так, на сайте при оформлении заказа могут появляться рекомендованные товары к заказу (например, бортики к люльке). Плюс мы планируем подключить автоматизированные сервисы для уведомления клиента о статусе заказа, на Taplink я это делаю вручную.

Если с онлайном у Велигорских не возникало трудностей, то вот реальность подкидывала проблемы. И самая главная из них – доставка.

— Транспортные компании то затягивают со сроками, то город перепутают, был случай поломки люльки, – признается предприниматель. – Товар у нас габаритный, хрупкий, не каждая компания берется за доставку. Но и эти вопросы решаемы. В перспективе планируем расширять ассортимент интернет-магазина. Наверное, будем ориентироваться на детскую нишу, она более востребована. Подумываем над продукцией для деток более старшего возраста, чтобы клиент к нам вернулся по мере взросления малыша. Возможно, это будет мебель, игрушки. Но останется наш фирменный стиль – только натуральные материалы, только с Алтая.

В 2019 году Алиса и Андрей Велигорские становились призерами регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель» в номинациях «Торговля» (1-е место) и «Услуги» (3-е место).