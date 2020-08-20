Представители алтайской флоры и фауны обитают в вузовской лаборатории

Вот уже 45 лет в стенах Алтайского госуниверситета действует зоомузей, иначе – лаборатория «Музей природы», коллекция которой включает в себя примерно 5000 единиц хранения. Правда, из всего разнообразия экспонатов в выставочных залах можно увидеть лишь десятую часть этих фондов – чучела животных, энтомологическую и ботаническую коллекции, коллекции рогов парнокопытных и морских раковин.

Зооботаническая коллекция

При АлтГУ этот музей был сформирован еще в 1974 году, то есть до создания естественно-научного факультета. В его основу заложена коллекция любителя-таксидермиста, алтайского ученого-медика Мартына Форнеля, передавшего университету созданные своими руками чучела животных – обитателей Алтая и не только. Как отдельное подразделение музей заработал в 1989 году, а в 2016 году он стал именоваться лабораторией «Музей природы».

— Изначально это была исключительно зоологическая коллекция, – пояснил заведующий лабораторией «Музей природы» Виктор Петров. – Но постепенно музейные фонды стали пополняться и ботаническими экспонатами.

К примеру, сегодня в музее хранится коллекция шишек, переданная профессором кафедры ботаники АлтГУ, доктором биологических наук Татьяной Терёхиной, собранная в разных уголках страны и за ее пределами. Здесь можно увидеть целую подборку плодов хвойных деревьев, в том числе и кедра сибирского, который является одним из представителей рода сосны. Настоящим кедром все же считается кедр гималайский (он тоже представлен в музее), произрастающий в Восточной Азии, на северо-западе Гималаев, а также в горах Афганистана, Пакистана, Индии и Непала. Дополнена эта коллекция плодами буковых, бобовых и протейных растений.

Украшением музея является и коллекция рогов сибирской косули, раковин моллюсков, насекомых и чешуекрылых (то есть бабочек), а также обширная подборка черепов семейства псовых – волка, лисицы, разных пород собак. Все эти экспонаты тоже были переданы музею из частных собраний. Кроме того, здесь можно увидеть кости бизона и мамонта – находки алтайских ученых, привезенные из научных экспедиций.

— Наша коллекция формируется в основном стихийно, – комментирует Виктор Юрьевич. – Но все же постепенно она пополняется новыми экспонатами, ведь с ней работают не только ученые, но и студенты, изучающие флору и фауну Алтая.

Например, коллекция гнезд, представленная в музее, собрана в том числе и студентами АлтГУ по специальной методике. Студенческие находки можно встретить и среди оологических экспонатов (а это несколько десятков птичьих яиц).

Местные и «пришлые»

Но все же гордостью музея является коллекция чучел животных, созданных алтайскими таксидермистами. Здесь можно увидеть и экзотического для Сибири розового пеликана, то и дело залетающего на Алтай во время миграционных перемещений. А также множество представителей семейства ястребиных – а это и степной орел, и могильник, и орлан-белохвост, и беркут. Одним из последних приобретений музея стало чучело кумая – снежного грифа, некогда обитающего в питомнике редких птиц «Алтай-Фалькон». Этого пернатого красавца удалось сохранить благодаря одному из сотрудников музея, Дмитрию Рожкову.

— Разумеется, все эти экспонаты сделаны после смерти животных. Как правило, их доставляют таксидермистам охотоведы, пресекшие браконьерскую добычу, – рассказывает заведующий лаборатории. – Коллекцию рыб мы обрели благодаря выпускнику нашего вуза, который впоследствии стал сотрудником рыбинспекции. Но все же более обширно представлены здесь птицы. Хотя это тоже далеко не полное собрание. Скажем, половину из 300 видов птиц, обитающих в крае, составляют воробьинообразные. В нашем музее этот многочисленный отряд представлен лишь на двух небольших полочках.

Из уникальных представителей алтайской фауны здесь можно увидеть дикушу (восточный вид курообразных), савку, дикого скалистого голубя, кречетку, которую называют степным куликом, бородатую неясыть, которая стала залетать в наш регион из Восточной Сибири.

— Вот, к примеру, редкий ушастый еж, который обитает в районах Алтая, граничащих с Казахстаном, – продолжает ученый. – А вот еж белогрудый, который сегодня часто встречается на нашей территории, – вид, завезенный к нам с восточной части страны. Кстати, среди «пришлых» и американская норка, и ондатра, и лесная куница, и белка-телеутка, и зяблик, и бобер речной, которого завезли к нам из Европы (в итоге тот постепенно вытеснил обитающий здесь подвид).

Однако в этом музее есть и несколько живых экспонатов, ради которых, кстати, сюда часто просятся дети. Речь идет о трех полозах – одном маисовом и двух острохвостых. Эти пресмыкающиеся не являются ядовитыми, а потому их нередко разрешают подержать в руках.

Есть в лаборатории «Музей природы» животные, которых в наших широтах не встретишь. Это северная олуша – крупная морская птица, распространенная в Северной Атлантике, а также один из самых распространенных видов пингвинов – пингвин Адели.