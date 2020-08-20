Правительство Алтайского края поддержало ходатайство администрации города о присвоении Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

На заседании Правительства региона, которое прошло 19 августа, с предложением поддержать присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести» выступил глава города Вячеслав Франк. Он рассказал о том, какая работа была проведена, чтобы в пакете документов, представленных в Правительство, наличествовали документальные подтверждения вклада барнаульцев в Победу, архивные документы, было отражено мнение горожан.

Напомним, с инициативой о присвоении Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести» в администрацию краевой столицы обратились Барнаульское местное отделение партии «Единая Россия» и Барнаульский городской Совет ветеранов. С 25 июня по 1 июля в голосовании по присвоению звания приняли участие 182,5 тыс. человек. Инициатива получила бесспорную поддержку горожан.

— В годы Великой Отечественной войны Барнаул внес значительный вклад в достижение Победы, – отметил Вячеслав Франк. – Были сформированы воинские соединения и части для Красной Армии, которые участвовали в обороне Москвы, прорыве блокады Ленинграда, освобождении Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии, штурме Берлина. На протяжении всей войны в Барнауле действовало 16 госпиталей, под которые были отданы лучшие здания и оборудование. Уже в первые дни войны все промышленные предприятия города были переориентированы для военных нужд. За годы войны Барнаул принял производственные мощности 14 эвакуированных предприятий, труженики которых показывали невиданный трудовой героизм. В 1942 году было выпущено почти в два раза больше продукции, чем в 1941-й, при этом оборонной продукции – в 11 раз больше. В 1944 году объем валовой промышленной продукции увеличился в 49 раз по сравнению с первым годом войны.

Напомним, что основанием для сбора документов на присвоение почетного звания является наличие в городе предприятий и тружеников, награжденных государственными наградами за работу в годы Великой Отечественной войны. В ходе работы было найдено более 300 архивных документов, подтверждающих трудовую доблесть горожан.

14 предприятий было эвакуировано на территорию Барнаула. 32,5 тыс. барнаульцев награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края, руководитель администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь отметил, что в адрес администрации Губернатора и Правительства Алтайского края, лично Виктору Томенко поступили заявки на получение почетного звания, помимо Барнаула, еще от трех городов – Бийска, Рубцовска, Новоалтайска.

— Степень проработки пакета документов и готовности их к рассмотрению на уровне Правительства края и Законодательного Собрания и затем – направлению в Академию наук, разная, – подчеркнул Виталий Снесарь. – Считаем правильным отработать механизм взаимодействия с Российской Академией наук по получению экспертного заключения по городу-претенденту и Оргкомитетом «Победа» именно на кандидатуре краевого центра. Исходя из анализа представленных документов, шансы на получение положительного экспертного заключения у Барнаула выше. Пакеты документов оставшихся трех муниципалитетов нуждаются в дальнейшей доработке.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подвел итоги рассмотрения вопроса: «Предлагаю поддержать предложение администрации Барнаула о присвоении городу почетного звания «Город трудовой доблести». Ждем его рассмотрения на сессии АКЗС, и в случае положительного решения документы будут направлены по указанным инстанциям».

Добавим, что проект постановления «О ходатайстве Алтайского краевого Законодательного Собрания о присвоении городу Барнаулу почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» внесен в повестку сессии АКЗС 27 августа.

Коллективы завода транспортного машиностроения (№ 77) и Барнаульского станкостроительного завода (№ 17) в 1945 году награждены орденом Ленина за успешное выполнение фронтовых заданий. Трудовой подвиг Барнаульского вагоноремонтного завода в 1942 году отмечен орденом Трудового Красного Знамени.