Последняя декада августа идеальна для пересадки цветов

Отцвели уж в саду лилейники, а значит, можно смело браться за их пересадку. О том, как правильно позаботиться о лилейниках, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник НИИСС им. М.А. Лисавенко Наталья Антропова.

Сажать и пересаживать лилейники можно в течение всего вегетационного сезона, но лучшее время – май и конец августа начало сентября.

— Лилейники на одном месте могут расти 10-15 лет, но желательно проводить деление и пересадку каждые пять лет, так как слишком старые и разросшиеся растения тяжело поддаются этому процессу. У очень взрослых лилейников корни бывают сильно переплетены, поэтому выкопанные кусты несколько часов оставляют в тени, чтобы они чуть подвяли и не были хрупкими. Секатором обрезают надземную часть стеблей. Для деления используют острый нож; если растения старые острую лопату, – отмечает Наталья Антропова.

При делении корневищ для посадки выбирают молодые, здоровые части с хорошими почками.

— Лилейник разделяют не более чем на две-четыре части, тогда не теряется декоративность и делёнка не будет тянуть с цветением. Каждая посадочная единица – делёнка – должна иметь часть корневища с почкой или веером листьев, обрезанных до 15-20 см. Из пятилетнего куста лилейника можно получить 20-25 делёнок, которые обычно зацветают через пару лет, – рассказывает эксперт.

Слишком длинные корни укорачивают на треть, а спустя 30-50 дней после посадки у них уже образуется хорошо развитая корневая система.

Нельзя заглублять корневую шейку растения. Если посадить ее ниже уровня почвы хотя бы на пару сантиметров, цветение будет скудным, растение может долго болеть и даже погибнуть. Лилейник высаживают на расстоянии 60 х 30 см. Корни присыпают питательной почвой и затем обильно поливают, чтобы в ней не осталось воздушных пустот.

— Обязательно внесите при посадке органические (5 кг на квадратный метр), а также фосфорные (40-50 г на квадратный метр) и калийные (20-25 г на квадратный метр) удобрения. Почву перекопайте на глубину 26-27 см. И полезно проводить смешивание: глинистые почвы рекомендуется разбивать песком и торфом; песчаные почвы – торфом и глиной; торфяные – песком и глиной.

Влаги – в меру

Лилейники нетребовательны к условиям выращивания и уходу. Но роскошное цветение культуры возможно лишь при должном внимании к цветку.

— В растении сочетаются любовь к влаге и засухоустойчивость. Поливают их под корень, причем увлажнение не должно быть избыточным, так как растения не переносят застоя воды на уровне корневого слоя. После полива мульчируют почву сухим компостом или древесной щепой, которые служат источником дополнительного питания, предохраняют корни от пересыхания и появления сорняков, избавляют от лишних перекопок. При поливе вода не должна попадать на листья и цветки, так как на них могут появиться пятна, – рассказывает Наталья Викторовна.

Лилейники теневыносливы, но цветут обильнее на солнце. В полутени они просто не наберут достаточного количества тепла, чтобы раскрыть свой цветок и наполнить его красками.

— В случае с лилейниками цвет имеет значение – сорта с нежной окраской лепестков предпочтительнее сажать на солнечном месте, а с более насыщенной расцветкой – на участке с большим затенением, – отмечает эксперт.

Витаминки для куста

Два раза за летний сезон лилейник необходимо подкормить полным минеральным удобрением с микроэлементами. Это может быть настой коровяка в пропорции 1:15 или птичьего помета, взятого в количестве 1:25. Еще один микс полезных витаминок для кусточка в расчете на одно ведро: 20 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли и 20-30 г древесной золы. Расход при поливе составляет ведро раствора на каждый квадратный метр посадок.

Весной, в период отрастания листьев, и в конце августа растения подкармливают фосфорно-калийным удобрением. Это стимулирует закладку цветочных почек и улучшает цветение в будущем году. Удобрение заделывают в почву перед поливом.

Не стоит излишне подкармливать цветок или сажать его в слишком жирную почву, от этого кусты лилейника разрастутся и будут хуже цвести. Следует избегать повышенных доз азотного удобрения. Старые кусты возле корневой шейки покрывают перегноем и компостом для лучшего цветения.

Скорая помощь цветку

До недавнего времени лилейники в садах жили комфортно, почти не болели, но с посадочным материалом в регион был завезен грибок с экзотическим названием Sclerotium, поражающий корневую шейку растений, и у садоводов начались проблемы.

Из вредителей опасны трипсы, травяной клоп – сосущие насекомые. Они высасывают сок из листьев и бутонов, а также в них откладывают яйца. При этом бутоны деформируются и опадают нераскрывшиеся. Это портит внешний вид и сокращает цветение.

Лучшая меры борьбы – высокий уровень агротехники. Своевременные и правильные подкормки, регулярный полив, прополка, уборка растительных остатков поздней осенью, осеннее рыхление, а также удаление пораженных бутонов.

Если при избыточной влажности или механическом повреждении листья желтеют, куст лилейника следует выкопать, удалить все подгнившие корни, подержать полчаса в темном растворе марганцовки, затем просушить на солнце в течение суток и посадить в другом месте.