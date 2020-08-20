Новшества и результаты полуфинала Национального чемпионата WorldSkills – 2020

В Барнауле завершились отборочные этапы на участие в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Теперь участники ждут результатов.

Первые результаты

Ожидается, что фамилии участников финала VIII Национального чемпионата WorldSkills по всем компетенциям озвучат после 20 августа. Уже известно, что алтайские участники вышли в финал в компетенциях «Изготовление прототипов», «Электромонтаж», «Предпринимательство» и «Туризм».

По компетенции «Туризм» на площадке Алтайской академии гостеприимства выступили студенты 3-го курса Светлана Сидорова и Маргарита Шарова.

— Я люблю работать с людьми и решила, что именно туризм мне интересен, – говорит Светлана. – У меня уже есть хороший опыт – два года работала инструктором по спортивному туризму в Горном Алтае на Телецком озере, в долине реки Чулышман. Это палатки, это походы, я была и инструктором, и переводчиком.

— Сейчас я уже поступаю на заочное отделение в высшее учебное заведение, выбираю специальность, которая расширит мои компетенции и возможности. Возможно, это будет педагогика, – делится Маргарита Шарова. – Я думаю, что Алтайскому краю нужно развивать туристические направления. Я бы развивала этнографический, экскурсионный, спортивный туризм, мой диплом, например, был связан со знакомством с казаками, кумандинцами и старообрядцами.

Особенность чемпионата 2020 года – очно-дистанционный формат. Это значит, что на оборудованной площадке одновременно присутствует только один конкурсант, а эксперты следят за ним по видеосвязи. Именно поэтому отборочные чемпионаты прошли практически во всех регионах страны. Как сообщает Ирина Агафонова, руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia в Алтайском крае, финальные испытания готовят к проведению в таком же формате.

WorldSkills – 2020: 83 региона принимает участие 20 участников представляют Алтайский край в 17 компетенциях 11 образовательных организаций региона стали площадками для полуфинальных соревнований

Постоянство в лидерстве

— Алтайский край только три года назад начал принимать участие в отборочных соревнованиях и в финале Национального чемпионата, так что опыт у нас небольшой. Но за это время у нас были и призовые места, и почетные медали и медальоны, – рассказывает Ирина Агафонова. – В финале прошлого года участвовали шесть человек из Алтайского края, а на мировом чемпионате в Казани наш край представлял студент Алтайского промышленно-экономического колледжа по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз», занял он 4-е место. Результаты хорошие, и мы считаем, что наши ребята готовы и могут добиться еще больших высот.

Предпосылки к этому есть: вполне возможно, что представитель этого же колледжа в 2020 году попробует обогнать своего предшественника.

— В сентябре на базе АПЭК пройдет финал чемпионата, куда уже вышел наш студент Максим Рогов, он прошел отборочные соревнования в Санкт-Петербурге в марте этого года по корпоративной защите от внутренних угроз, – уточняет Роман Шабанов, директор АПЭК. – Мы традиционно на своей базе проводим соревнования в IT-сфере, у колледжа имеется инфотехнопарк, хорошее оборудование, у которого нет аналогов за пределами Урала. Поэтому сейчас мы уверенно были готовы выступать в качестве площадки по компетенции «Веб-дизайн и разработка».

Интересно, что те ребята, которые уже принимали участие в чемпионате как юниоры, через пару лет возвращаются на конкурсные площадки уже в основной возрастной категории, будучи студентами ссузов. Так вышло, например, с Даниилом Сухих, участником отборочных соревнований по компетенции «Веб-дизайн и разработка». В 2018 году он уже принимал участие в соревнованиях как юниор, и с тех пор, как признается Даниил, участники из разных городов дружат и общаются уже на профессиональной основе. «Теперь я главная техподдержка семьи 24 часа 7 дней в неделю. Думаю, что профессию выбрал правильно», – добавляет Даниил.

20 млн рублей из регионального бюджета Алтайского края было выделено за 2020 год на все мероприятия проекта WorldSkills.

Делай как я

Освоить новую профессию движение WorldSkills предлагает гражданам, лишившимся работы в период пандемии.

Более 110 тысяч граждан Российской Федерации в 2020 году получат возможность бесплатно обучиться по востребованным рабочим специальностям. Минпросвещения России совместно с субъектами Российской Федерации, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) запустили программу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Участниками могут стать люди, для которых есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций, а также ищущие работу.

Всего в программе представлено свыше 170 профессиональных компетенций, по 39 из них обучение будет проводиться дистанционно. Слушатель сможет выбрать удобную форму обучения независимо от места проживания.