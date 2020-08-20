Новшества и результаты полуфинала Национального чемпионата WorldSkills – 2020

В Барнауле завершились отборочные этапы на участие в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Теперь участники ждут результатов.
Учащийся Барнаульского лицея железнодорожного транспорта выступил в компетенции «Управление локомотивом».Фото Светланы Ермошиной
Ожидается, что фамилии участников финала VIII Национального чемпионата WorldSkills по всем компетенциям озвучат после 20 августа. Уже известно, что алтайские участники вышли в финал в компетенциях «Изготовление прототипов», «Электромонтаж», «Предпринимательство» и «Туризм».
По компетенции «Туризм» на площадке Алтайской академии гостеприимства выступили студенты 3-го курса Светлана Сидорова и Маргарита Шарова.
— Я люблю работать с людьми и решила, что именно туризм мне интересен, – говорит Светлана. – У меня уже есть хороший опыт – два года работала инструктором по спортивному туризму в Горном Алтае на Телецком озере, в долине реки Чулышман. Это палатки, это походы, я была и инструктором, и переводчиком.
— Сейчас я уже поступаю на заочное отделение в высшее учебное заведение, выбираю специальность, которая расширит мои компетенции и возможности. Возможно, это будет педагогика, – делится Маргарита Шарова. – Я думаю, что Алтайскому краю нужно развивать туристические направления. Я бы развивала этнографический, экскурсионный, спортивный туризм, мой диплом, например, был связан со знакомством с казаками, кумандинцами и старообрядцами.
Особенность чемпионата 2020 года – очно-дистанционный формат. Это значит, что на оборудованной площадке одновременно присутствует только один конкурсант, а эксперты следят за ним по видеосвязи. Именно поэтому отборочные чемпионаты прошли практически во всех регионах страны. Как сообщает Ирина Агафонова, руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia в Алтайском крае, финальные испытания готовят к проведению в таком же формате.
WorldSkills – 2020:
83 региона принимает участие
20 участников представляют Алтайский край в 17 компетенциях
11 образовательных организаций региона стали площадками для полуфинальных соревнований
83 региона принимает участие
20 участников представляют Алтайский край в 17 компетенциях
11 образовательных организаций региона стали площадками для полуфинальных соревнований
— Алтайский край только три года назад начал принимать участие в отборочных соревнованиях и в финале Национального чемпионата, так что опыт у нас небольшой. Но за это время у нас были и призовые места, и почетные медали и медальоны, – рассказывает Ирина Агафонова. – В финале прошлого года участвовали шесть человек из Алтайского края, а на мировом чемпионате в Казани наш край представлял студент Алтайского промышленно-экономического колледжа по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз», занял он 4-е место. Результаты хорошие, и мы считаем, что наши ребята готовы и могут добиться еще больших высот.
Предпосылки к этому есть: вполне возможно, что представитель этого же колледжа в 2020 году попробует обогнать своего предшественника.
— В сентябре на базе АПЭК пройдет финал чемпионата, куда уже вышел наш студент Максим Рогов, он прошел отборочные соревнования в Санкт-Петербурге в марте этого года по корпоративной защите от внутренних угроз, – уточняет Роман Шабанов, директор АПЭК. – Мы традиционно на своей базе проводим соревнования в IT-сфере, у колледжа имеется инфотехнопарк, хорошее оборудование, у которого нет аналогов за пределами Урала. Поэтому сейчас мы уверенно были готовы выступать в качестве площадки по компетенции «Веб-дизайн и разработка».
Интересно, что те ребята, которые уже принимали участие в чемпионате как юниоры, через пару лет возвращаются на конкурсные площадки уже в основной возрастной категории, будучи студентами ссузов. Так вышло, например, с Даниилом Сухих, участником отборочных соревнований по компетенции «Веб-дизайн и разработка». В 2018 году он уже принимал участие в соревнованиях как юниор, и с тех пор, как признается Даниил, участники из разных городов дружат и общаются уже на профессиональной основе. «Теперь я главная техподдержка семьи 24 часа 7 дней в неделю. Думаю, что профессию выбрал правильно», – добавляет Даниил.
20 млн рублей из регионального бюджета Алтайского края было выделено за 2020 год на все мероприятия проекта WorldSkills.
Вместо экспертов вокруг участников чемпионата толпятся видеокамеры.Фото пресс-службы Министерства образования и науки Алтайского края
Освоить новую профессию движение WorldSkills предлагает гражданам, лишившимся работы в период пандемии.
Более 110 тысяч граждан Российской Федерации в 2020 году получат возможность бесплатно обучиться по востребованным рабочим специальностям. Минпросвещения России совместно с субъектами Российской Федерации, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) запустили программу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Участниками могут стать люди, для которых есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций, а также ищущие работу.
Всего в программе представлено свыше 170 профессиональных компетенций, по 39 из них обучение будет проводиться дистанционно. Слушатель сможет выбрать удобную форму обучения независимо от места проживания.
В Алтайском крае доступно около 20 направлений для обучения, в том числе «Ветеринария», «Веб-дизайн и разработка», «Дошкольное воспитание», «Ювелирное дело», «Кирпичная кладка», «Кондитерское и поварское дело», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Парикмахерское искусство», «Электромонтаж», «Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ». Для участия необходимо заполнить заявку на сайте express.worldskills.ru.