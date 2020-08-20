Как будет выглядеть будущая новая набережная Барнаулки

В администрации города прошло заседание Общественного совета по реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город», в ходе которого презентовали и обсудили проект новой городской набережной.

Как рассказала председатель Барнаульской городской Думы, заместитель руководителя Общественного совета Думы Галина Буевич, совет не собирался более года и за это время уже был завершен первый этап создания туркластера – появилась набережная Оби, преобразился Нагорный парк.

— В текущем году у нас есть шанс привлечь федеральные средства для перехода к следующему этапу работ, – подчеркнула Галина Буевич. – Для этого была подготовлена и направлена заявка в Ростуризм. В нее вошли четыре масштабных объекта. Это создание сетей водоотведения со строительством очистных сооружений за проспектом Красноармейским, реконструкция разворотного трамвайного кольца на площади Свободы и автомобильного моста с подъездными путями, проходящими по территории сереброплавильного завода, и набережная Барнаулки. Разработкой проектной документации начали заниматься еще в прошлом году.

По словам начальника управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула Светланы Чаузовой, предыдущий опыт строительства набережной Оби позволит успешно воплотить в жизнь и этот проект.

— Протяженность набережной Барнаулки составит 1200 метров с каждой стороны – оба берега требуют приведения в порядок. Развернется она от проспекта Красноармейского и до улицы Приречной, – поясняет Светлана Чаузова. – Объект сложный, работы много. В первую очередь мы планируем очистить русло, а потом приступать к благоустроительным работам.

Поскольку Барнаулка протекает по территории сереброплавильного завода, прежде чем вплотную заняться проектированием, специалисты неоднократно встречались с собственниками исторического объекта, чтобы согласовать действия и обговорить детали.

— Здесь проработан каждый сантиметр, – сообщает Светлана Чаузова. – Это сделано для того, чтобы площадка завода, которая преобразится в будущем, гармонично состыковалась с набережной и ничего не пришлось переделывать.

Проект предполагает строительство пешеходной зоны, монтаж наружного освещения, дополнительное озеленение территории, а также два моста – в районе парка культуры и отдыха Центрального района и у проспекта Ленина.