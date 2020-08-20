Как Барнаул готовится к отопительному сезону

В соответствии с постановлением администрации Барнаула, все многоквартирные дома должны быть подготовлены к отопительному сезону до 1 сентября. По состоянию на 12 августа на 2004 многоквартирных дома (70,6%) получены акты технической готовности (на эту же дату прошлого года акты готовности имели 1720 домов (60,6%).

Начнем хоть завтра

Один из лидеров среди управляющих организаций по подготовке к зиме – ООО УК «Квартал». Все 36 многоэтажек, которые обслуживает компания, получили акты технического осмотра потребляющих энергоустановок еще в середине июля. По словам главного инженера компании Станислава Гаана, традиционно подготовка к зиме начинается весной, сразу после завершения отопительного сезона.

— Проводим ревизию всего оборудования, определяем, какие детали и узлы требуют замены, у каких приборов заканчивается срок эксплуатации, закупаем все необходимое, чтобы не отвлекаться на поиск во время ремонта. Начинаем приводить в порядок тепловые узлы. Красим, при необходимости восстанавливаем теплоизоляцию, меняем отслужившие свое манометры и термометры, промываем систему дома и как завершающий итог нашей работы, своего рода экзамен – проводится опрессовка сетей, проверка на запас прочности. В этом году первые акты готовности домов начали получать уже в первой половине июня, а к середине июля, на месяц раньше обычных сроков, закончили всю работу. Можем дать жителям тепло в квартиры хоть завтра, – уверен специалист.

На подготовке жилого фонда к зиме в компании были заняты семь слесарей-сантехников, два мастера и два привлеченных специалиста на промывке и опрессовке систем теплоснабжения. Конечно, основная работа легла на плечи сантехников.

— Время сантехников – героев анекдотов давно прошло, по крайней мере у нас в компании. Современное оборудование, автоматика требуют от сантехника трезвых действий и специальных знаний. Из семи специалистов трое имеют среднее техническое образование, почти все трудятся в коллективе по шесть-восемь лет. Случайных людей у нас нет. В первые две-три недели определяемся, будет у нас человек работать или нет, – говорит Станислав Гаан.

Слесарь-сантехник дома № 303а на Павловском тракте Сергей Вавулов трудится в УК «Квартал» почти семь лет. До этого работал на стройках, был отделочником, кровельщиком, окончил специализированные курсы и в ноябре 2013 года пришел в управляющую компанию.

— Конечно, дома у меня новые, но со временем все ветшает, выходит из строя, поэтому работы хватает. Обычно жители, в квартирах которых возникли проблемы, звонят мне, договариваемся, когда им будет удобно, прихожу и делаю. Среди ночи, конечно, меня из постели не поднимают, у нас есть для этого аварийная бригада. Самые напряженные периоды – весна, когда отключают отопление, запуск горячей воды после летних опрессовок магистральных сетей, и осень – начало отопительного сезона во время пуско-наладочных работ, нужно проверить все стояки, убрать воздушные пробки. Но все заранее спланировано, заготовлено. Заявку на какую-то деталь, узел делаешь, ее тут же привозят, бери и ставь. Сейчас дом полностью готов к зиме, все оборудование в норме, – гордится своей работой мастер.

Работа продолжается

3241 многоквартирный дом в краевой столице необходимо подготовить к зимнему периоду, из них 2840 – с центральным отоплением.

Комиссией по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду принято решение о выдаче акта и паспорта готовности 18 управляющим организациям. Среди них: ООО УК «Цезарь», ООО «Грааль», ООО УК «Основа», ООО УО «Регион 22», ООО «Управляющая компания ЖЭУ № 17», Октябрьского района, ООО УК «Янтарная», ООО «УК «ТСЖ Уют-62», ООО «УК «Лига», ООО «УК «Плаза», ООО «ЖКИ», ООО УК «Алмаз», ООО УК «Коммунал Престиж», ООО УО «Центр Домоуправления», ООО «Новый квартал» и ряд других. Еще 11 управляющих организаций уже предоставили в городской комитет ЖКХ документы для проверки.

Особое внимание при подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону уделено домам со встроенными объектами социальной сферы. Из 72 многоквартирных домов с объектами дошкольного образования и медицинскими учреждениями акты готовности получены на 54 объекта (75%). Кроме того, к отопительному сезону готовятся 224 дома, официально признанных аварийными. Это по определению ветхое жилье с изношенными коммуникациями, и подготовка его к зиме ведется наиболее тщательно и ответственно. В настоящее время обслуживающими организациями проведены ревизия и ремонт инженерного оборудования на 170 таких домах (76%).

В комитете жилищно-коммунального хозяйства и в администрациях районов на контроле работа управляющих организаций, которые нарушают график приемки систем централизованного теплоснабжения к отопительному сезону. Это такие компании, как ООО «ЕТРО», ООО «Первая», ООО «Апрель» и др. По словам начальника производственно-технического отдела городского комитета жилищно-коммунального хозяйства Романа Романова, в случае отсутствия у управляющей организации акта и паспорта готовности к отопительному периоду до 15 сентября в соответствии с действующим законодательством материалы на такие организации будут направлены для принятия мер в надзорные органы.

На подготовку Барнаула к зиме направлено 2,2 млрд руб., что на 15,8% больше, чем в 2019 году. К началу отопительного сезона будет отремонтировано 39,8 км сетей теплоснабжения, 9,07 км водоснабжения и водоотведения, 108 км линий электроснабжения. Из бюджета города на капитальный ремонт инженерных сетей направлено 110,7 млн руб.