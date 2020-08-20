Что общего между текстильной промышленностью Барнаула и балетом

Недавно в истории балета на Алтае открылось немало новых фактов, которые прежде относили к разряду белых пятен. Их обнаружила педагог хореографии, исследователь танцевальной культуры народов Алтая Надежда Смолянинова.

Так вышло, что в Барнауле, городе с богатыми культурными традициями, никогда не было своего хореографического училища. Зато здесь существовала балетная труппа, которая в 1950-1980-х годах была хорошо известна за пределами города, не раз о ней писали даже в центральных газетах. Речь идет о Народном театре балета, действующем при Доме культуры меланжевого комбината. Период, когда этот коллектив возглавляла известная танцовщица и балетмейстер Маргарита Зарайская, изучен довольно подробно. А вот о годах, предшествующих появлению в нашем городе легендарного хореографа, не сохранилось практически никаких сведений.

Ганинский период

В свое время Маргарита Зарайская – выпускница частной тбилисской балетной студии, созданной итальянской танцовщицей с мировым именем Марией Перини, выступала на сценах различных театров страны. Однако частичная потеря слуха в результате контузии в годы Великой Отечественной войны заставила Маргариту Аркадьевну покинуть большую сцену и уехать на Алтай – сначала в Горно-Алтайск, а затем в Барнаул.

— В нашем городе Зарайская оказалась в 1950 году, – рассказывает Надежда Смолянинова. – Тогда она и подхватила уже существующий коллектив, который в ту пору остался без руководителя – Дмитрия Ганина. И вот об этом ганинском периоде долгое время было практически ничего не известно. Однако этим летом мне удалось выйти на одну из воспитанниц Дмитрия Николаевича – Клавдию Шаронову, которая в 1947 году в 14-летнем возрасте поступила в танцевальный коллектив при ДК БМК. А значит, в то время студия уже существовала. Вполне возможно, действовала она и до этого.

Дом культуры был построен в 1937 году. Его директором в годы войны была Агния Захаровна Живаева (параллельно она возглавляла и парк меланжевого комбината) – неравнодушный к балету человек. Она-то и поспособствовала тому, чтобы на базе ДК одного из самых мощных текстильных предприятий в стране активно развивалось хореографическое направление.

— Сама Клавдия Алексеевна оказалась в Барнауле в начале войны – ее семья была эвакуирована вместе с заводами из Подмосковья, – продолжает Надежда Ивановна. – В ее семейном архиве оказалось более полусотни фотографий, связанных с занятиями хореографией в стенах ДК БМК. На них запечатлены как выступления коллектива, так и сцены репетиций, повседневной жизни ребят. Но что самое ценное – женщина вспомнила имена воспитанников (а это около 30 человек), их дальнейшие судьбы. Известно, что некоторые выпускники связали свою жизнь с другими профессиональными коллективами. Сама Клавдия Алексеевна одно время танцевала на сцене Алтайской краевой филармонии в составе хора под руководством Попова – коллектива, действующего еще до появления профессиональных ансамблей на Алтае «Золотые колосья» и «Огоньки».

Кроме того, сохранилось и удостоверение Клавдии Шароновой, по которому она посещала занятия в Доме культуры при Государственном Всесоюзном Барнаульском меланжевом комбинате (именно так значилось в документе). К нему прилагался ценный список – перечень танцев, поставленных в ганинский период, а также перечисление достижений воспитанницы в составе этого коллектива.

На национальную тему

В 1950 году Дмитрий Ганин покинул коллектив. Так совпало, что к тому времени в Горно-Алтайске закрыли Ойротский национальный театр, в котором Маргарита Зарайская работала хореографом, и известный балетмейстер переехала в Барнаул, поселилась она в доме на пр. Ленина, 29. Тогда-то и вышли на нее с предложением возглавить успешно действующий балетный коллектив. В нем она проработала на протяжении 30 лет, вплоть до своего отъезда в Тбилиси.

— Уже к концу 1950-х годов самодеятельная балетная труппа насчитывала около 40 человек, – делится Надежда Смолянинова. – В 1961 году здесь осуществляется постановка балета по мотивам известной алтайской сказки «Шелковая кисточка». Мечта о балете на национальную тему зародилась у Маргариты Зарайской еще в Горно-Алтайске. Музыку к нему написал местный композитор Алексей Ильин. Но воплотиться этой идее в жизнь было суждено на барнаульской сцене. В итоге после успешной премьеры сказки труппе было присвоено почетное звание «Народный театр балета». А спустя некоторое время этому коллективу был присужден диплом I степени Всесоюзного смотра художественной самодеятельности. Для того чтобы оценить балет, в Барнаул специально прибыли солисты Большого театра – заслуженный артист УССР и РСФСР, лауреат Сталинской премии I степени Владимир Преображенский (партнер Галины Улановой и Ольги Лепешинской) и Наталья Спасовская.

В 1962 году Маргарита Зарайская ушла на заслуженный отдых, продолжая работать в коллективе в качестве педагога детской балетной студии. В последующие годы Народный театр балета возглавляли Арам Саркисян, Макс Миксер – хореограф с мировым именем (у него брал уроки сам Махмуд Эсамбаев, он ставил танцевальные программы для таких звезд, как Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Ив Монтан), а затем и приехавший из Новокузнецка Лев Крылов, Галина Орлова – в прошлом танцовщица Свердловского театра оперы и балета, Екатерина Елгина, артистка балета из Алма-Аты. А в 1970 году Народный театр балета возглавила Нелли Наумова, ветеран коллектива.

— Народный театр балета просуществовал в стенах ДК БМК вплоть до середины 1980-х годов, – говорит Надежда Ивановна. – Я пришла заниматься туда в 1970 году, переведясь из балетной студии краевого Дворца пионеров. Хорошо помню Маргариту Зарайскую – утонченную, интеллигентную женщину, которая на тот момент вела детскую балетную студию. Вообще, балет для нас был чем-то священным, а в здание ДК БМК мы заходили преисполненные невероятной гордости, как в храм искусств.

В настоящее время Надежда Смолянинова работает над книгой, посвященной истории балета на Алтае, и собирает факты, связанные с Народным театром балета. Исследователь будет рада, если откликнется кто-то из его воспитанников или зрителей, которые посещали постановки этого прославленного коллектива.