Улицу Советскую в Барнауле отремонтировали по национальному проекту

В пятницу, 14 августа, в Барнауле прошла сдача пяти участков улиц, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В приемке дорог приняли участие депутат БГД Дмитрий Абалымов, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев, представители подрядных организаций и специалисты строительного контроля.

Улица Советская совсем коротенькая – всего-то 460 метров, она связывает площадь Октября с Комсомольским проспектом. Первые этажи домов на ней заняты торговыми, офисными и административными учреждениями, здесь всегда много пешеходов и автомобилей. В последние годы дорожное полотно обветшало, появились выбоины, не в лучшем состоянии были и тротуары. Специалисты подрядной организации ООО «Алтайдорстрой» начали ремонт в мае и закончили в июле. Причины столь длительной работы на небольшом участке обоюдозависимы: большое количество пешеходов и автомобилей и желание для этих пешеходов и автомобилистов сделать ее одной из самых удобных и красивых в городе.

Закрыть улицу для движения было невозможно. Приходилось вести ремонт локальными участками, поэтапно перенаправляя движение автомобилей и поток пешеходов. Тротуары выкладывали плиткой, монтаж и подгонка которой требуют гораздо большего времени, чем просто укладка асфальтобетона. Но результат стоит затраченного времени и сил. Новый асфальт на проезжей части с дорожной разметкой, яркими зебрами, сохраненные деревья, отделяющие тротуар от дороги и бережно окантованные поребриками, широкие тротуары спокойных светло-серых тонов вызывают желание прогуляться по обновленной улице.

И количество людей на улице действительно возросло. Это отметил и куратор реализации проекта, депутат БГД Дмитрий Абалымов.

— Я здесь часто хожу и вижу – стало больше людей, просто гуляющих, – говорит депутат. – Хотя во время ремонта были жалобы, замечания. Например, жаловались на то, что за счет расширения парковочных мест строители заузили тротуары. Но это не так. Если посмотреть проект и поработать с рулеткой, то можно убедиться, что тротуары, напротив, стали шире. Простор для пешеходов удалось сохранить за счет примыкания пешеходной части к цоколю зданий. Специалисты принимают работу по цифрам, по соответствию проектной документации, а мы, жители города, принимаем глазами и сейчас видим качественно отремонтированную, красивую улицу.

Об особенностях объекта рассказал Константин Моисеев, главный инженер ООО «Алтайдорстрой»: «Мы старались прислушиваться к замечаниям жителей города, в некоторых случаях соглашались с их конструктивными предложениями и на своем уровне принимали те или иные решения, дополняя проектный план работ. Если вспомнить, как выглядела улица до ремонта, то можно заметить, насколько она преобразилась».

В этот же день прошла приемка дорог, ремонтные работы на которых выполнены подрядной организацией ООО «Патай». В эксплуатацию сданы: участок ул. Пушкина, от ул. Промышленной до пр. Ленина, дорога на пос. Черницк и два участка улиц на территории поселка: ул. Пионерская и ул. Новостройка.

По словам председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, в настоящее время ремонтные работы в Барнауле в рамках национального проекта завершены на 14 участках общей протяженностью 15,4 км, 10 объектов введены в эксплуатацию.

В 2020 году планируется отремонтировать 38 объектов. На двух (ул. Сиреневая, от ул. Взлётной до ул. Балтийской, и проезд Северный Власихинский) идет строительство. Начата реконструкция моста в с. Власиха (срок реализации – два года) и продолжается реконструкция ул. Попова, от ул. Власихинской до ул. Трактовой. Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции составляет 38,4 км.

В текущем году также предстоит выполнить работы по ремонту Павловского тракта и подъезда к гребному каналу. Стоимость этих работ составит 170 млн руб.