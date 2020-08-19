Столетие отметила труженица тыла Вера Пачковская

На днях отметила свое 100-летие Вера Пачковская – труженица тыла, ветеран труда. Ее переезд в Барнаул из родной Новосибирской области пришелся на 1941 год. Тогда все планы 21-летней девушки, в будущем видевшей себя учительницей начальных классов, нарушила война.

Женщина-разнорабочий

Родилась Вера Никоновна в 1920 году в Венгерово, где по окончании школы-десятилетки сразу устроилась в начальные классы учителем – такова была ее давняя мечта. Здесь она проработала два года, а потом родители решили переехать в Барнаул. Именно здесь она и хотела выучиться на педагога, а затем связать с любимой профессией свою жизнь.

— Барнаул казался мне красивым, каким-то радостным, – вспоминает Вера Никоновна. – Одним из любимых моих мест был Городской сад, где летом работала танцевальная площадка. Во время танцев я и узнала, что началась война. Объявили об этом по репродуктору. Помню, как присутствовавшие на площадке военнослужащие склонили свои головы – уж они-то хорошо понимали, что это такое. Уже на следующий день я побежала в краевой отдел образования, объяснила, что у меня нет специальности, зато есть двухлетний опыт преподавания. И меня без всякого диплома направили в Курьинский район учителем начальных классов. Параллельно я отдала свои документы на заочное отделение Барнаульского педагогического училища.

Заветное педагогическое образование Вера Никоновна получила в 1943 году, когда стране, признаться, было не до учительских кадров. Требовались рабочие на заводы, перевезенные в тыл с линии фронта. Одним из таких гигантов стал Алтайский тракторный завод, который формировался в Рубцовске из нескольких эвакуированных предприятий – Харьковского тракторного завода, Одесского завода сельскохозяйственного машиностроения и Сталинградского тракторного завода. В Барнауле от АТЗ организовали снабженческую контору, куда и устроилась Вера Пачковская на должность разнорабочего.

— Работали не покладая рук, – вспоминает она. – В основном грузили тяжести, формировали вагоны с необходимыми материалами для отправки в Рубцовск. Постоянно голодные, вечно мерзнущие, в каких-то лохмотьях, мы так уставали на работе, что, казалось, дотянуть до окончания войны не хватит сил. Зато за свой тяжелый труд мы получали по 400-600 граммов хлеба – больше, чем другие барнаульцы. Так я работала до окончания войны. К той поре завод – единственное в стране предприятие, выпускавшее тракторы для нужд фронта и тыла, работал на полную мощь. А потому барнаульскую контору по снабжению АТЗ было решено свернуть за ненадобностью.

Тогда же Вера Никоновна задумалась: куда ей направиться дальше. Учительство осталось в стороне, нужно было получать новую профессию. И она пошла в бухгалтеры.

Лишь бы не было войны

Бухгалтером она работала в крайисполкоме, на Барнаульском шинном заводе, на разных предприятиях строительной отрасли.

— Тяжело было после войны – какое-то время было очень голодно, требовалось восстанавливать хозяйство, – говорит она. – Но, тем не менее, в обществе ощущался небывалый подъем, все готовы были трудиться, лишь бы не было войны.

Как вспоминает Вера Пачковская, война прошлась практически по каждой семье. В ее жизни тоже случилась трагедия – на фронте погиб жених, заживо сгорел в танке со всем экипажем. Долгое время она хранила его письма с фронта, часто их перечитывала. А в 1947 году встретила другого мужчину – доброго, надежного, который и стал отцом ее детей и верным другом.

— Мой муж, Станислав Антонович, тоже прошел через всю войну, по окончании Великой Отечественной воевал на границе с Японией, – делится Вера Никоновна. – Потом он всю жизнь проработал в типографии «Алтайской правды». В нашем браке родилось двое прекрасных детей, которым теперь уже больше 70 лет.

По словам Елены Станиславовны, дочери Веры Пачковской, мама всегда вела активный образ жизни. И сегодня она любит разгадывать кроссворды, читать книги.

— Из книг мама отдает предпочтение детективам – за последние годы прочла полные собрания сочинений Джеймса Чейза, Агаты Кристи, Артура Конана Дойла, – рассказала она. – Очень любит потом обсуждать прочитанное, пересказывать сюжет.

Как утверждает Елена Станиславовна, несмотря на тяжелую жизнь, ее мама осталась сильной духом женщиной. Даже сегодня, когда возраст дает о себе знать, жалуется лишь на давление – все остальное, к счастью, Веру Никоновну не тревожит. «Всем бы так! – говорит дочь юбиляра. – Но, думаю, люди, пережившие войну, настолько оказались закалены трудностями, что их здоровье получше нашего во много крат. Пусть мама радует нас и дальше!».

В 1946 году Вера Пачковская была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».