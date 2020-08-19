Несколько наград завоевали гребцы Алтайского края на чемпионате России и Кубке президента

Одни из первых соревнований, прошедших в России после пандемии, принесли Алтайскому краю немало наград. В Москве один за другим состоялись сначала чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ, а затем Кубок Президента РФ. И везде заметными были представители нашего региона.

Победная двойка

Пандемия внесла серьезные коррективы в жизнь гребцов. Так, еще весной нашим спортсменам пришлось прерывать только что начавшиеся сборы в Краснодаре и экстренно улетать домой. Здесь они, как и все, два месяца были на самоподготовке в домашних условиях, выйдя на воду лишь в июне. Чемпионат России стал первым стартом сезона для всех гребцов страны.

На турнире в Москве Алтайский край представляли шесть спортсменов: тройка опытных гребцов, воспитанников других школ, это Ирина Андреева, Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко, а также тройка молодых доморощенных атлетов – Ангелина Рябицкая, Владлен Ушаков и Артём Пискун. И почти все они вернулись домой с наградами, а некоторые и не с одной.

Так, Ирина Андреева завоевала три медали. Уже в первый день финальных заездов она завоевала бронзу в каноэ-одиночке на 200 метров. Эта же дистанция, но уже в двойке на следующий день принесла Ирине победу, которую она добилась в паре с Дарьей Харченко, представляющей Ростовскую и Тверскую области. Третью медаль, серебряную, Андреева получила в заключительный день соревнований в каноэ-двойке на полукилометровой дистанции.

Золотую медаль чемпионата России завоевал олимпийский чемпион Александр Дьяченко. Стартовая гонка в байдарке-одиночке на 200 метров у него не задалась, он стал лишь пятым, зато реабилитировался чуть позже, в паре с Юрием Постригаем победив на двухсотметровке. Напомним, именно в этой дисциплине и как раз с Постригаем Дьяченко победил на Олимпиаде в Лондоне. Затем их дуэт распался, а в прошлом году они снова вместе сели в байдарку, победив на чемпионате мира.

Пискун снова в деле

Серебряным призером в заездах байдарок-двоек на тысячу метров стал Кирилл Ляпунов, а на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке третьим стал Артём Пискун. И об этом результате хочется сказать отдельно.

В отличие от других призеров Алтайского края Артём Пискун – наш, доморощенный спортсмен, воспитанник Александра Колупаева и Александра Сухова. В 2018 году он заявил о себе, став победителем первенства мира, а потом несколько сдал в результатах. И вот снова успешный результат, эта бронзовая награда равносильна победе. В финальной восьмерке Артём был самым младшим, но стартовал и финишировал он очень уверенно, уступив лишь бронзовому призеру Олимпиады, 17-кратному чемпиону мира Ивану Штылю и финалисту этапов Кубка мира Даниле Карпову. Уверенно выступил Пискун и на пятисотметровке, став пятым.

Байдарочник Владлен Ушаков на одиночных дистанциях 200 и 500 метров выступил не слишком успешно, оказавшись в конце первой двадцатки. Зато в двойке в паре с Никитой Максимовым он выиграл финал «Б» на дистанции 500 метров, замкнув десятку лучших дуэтов. Самый высокий результат Ангелины Рябицкой – 14-е место в гонке байдарок-одиночек на 1000 метров. Но и Ушаков, и Рябицкая значительно моложе своих конкурентов, к тому же у Ангелины была пауза в тренировках из-за травмы спины и подготовки к ЕГЭ.

Крайтор успел везде

Буквально на следующий день в Москве стартовал Кубок Президента РФ. Там к нашим ребятам присоединился Андрей Крайтор, еще один представитель Алтайского края, участник Олимпийских игр, ныне SUP-бордист. Причем еще в четверг в Барнауле он проводил мастер-класс для детей и участвовал в совещании по подготовке к этапу Кубка мира.

Все это не помешало Крайтору легко выиграть дистанцию 200 метров в гонке SUP-серферов. Сразу две награды принесла региону гонка байдарок-четверок на 500 метров. В составе квартета победителей выступал Кирилл Ляпунов, в бронзовой четверке – Владлен Ушаков. В гонке смешанных каноэ-двоек на дистанции 200 метров победила Ирина Андреева. Ангелина Рябицкая заняла седьмое место в финальном заезде байдарок-четверок на дистанции 500 м.

Второй день Кубка Президента РФ принес три медали. Две из них на счету Ирины Андреевой (золото на 500 метров в каноэ-двойке и бронза на 200 метров в одиночке). Кирилл Ляпунов победил в составе эстафетной четверки на дистанции 1000 метров. Владлен Ушаков и Ангелина Рябицкая заняли восьмое место в смешанном квартете в гонке на 200 метров.

Осенью в Венгрии должен был состояться чемпионат мира, турнир отменили из-за пандемии, вместо него пройдет Кубок мира. В соревнованиях должны принять участие Ирина Андреева, Александр Дьяченко и, возможно, Кирилл Ляпунов.