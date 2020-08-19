Не состоятся контрольные матчи «Динамо-Алтай», запланированные на ближайшие выходные в Барнауле

Контрольные матчи с «Кузнецкими медведями» (Новокузнецк), запланированные 22 и 23 августа на льду «Титов-Арены», не состоятся. Причина – ограничительные меры для новокузнечан в связи с эпидобстановкой.

Хоккеисты барнаульского «Динамо-Алтай» завершили первый предсезонный сбор, который проходил в селе Бочкари Целинного района. Там команда закладывала базу на новый сезон, занимаясь общефизической подготовкой, однако и для тренировок на льду время находилось.

— Благодаря отличным условиям, которые были созданы для команды в Бочкарях, наши планы мы воплотили в жизнь. Команда работала с удовольствием, претензий к игрокам по самоотдаче и трудолюбию нет. Огромное спасибо принимающей нас стороне за отличные условия, – сказал главный тренер «Динамо-Алтай» Александр Усачёв в интервью клубному сайту.

По мнению Александра Усачёва, какие-то далекоидущие выводы о состоянии команды пока делать рано, так как игроки находятся под нагрузкой.

— Мы готовимся к чемпионату, а не к контрольным матчам, – заявил Александр Усачёв.

По итогам предсезонного сбора в Бочкарях команду покинули Артём Кинц, Александр Дудин и Булат Загидулин. При этом главный тренер отмечает, что «Динамо-Алтай» нужно усиление, работа в этом направлении продолжается.