Горячую линию по вопросам безопасности детских и школьных товаров проведут в Барнауле

В канун Дня знаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» с 19 августа по 2 сентября проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей по телефонам: 8 (3852) 50-40-61, 50-68-33.

Консультации по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, ранцев, канцелярских товаров, а также по действующим нормативным гигиеническим требованиям к данной категории товаров проводятся на личном приеме по адресу: ул. Привокзальная, 47, каб. 9, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 12.00.

Специалисты по защите прав потребителей при необходимости окажут практическую помощь в подготовке претензий к хозяйствующим субъектам, жалоб в надзорные органы, исковых заявлений в суд.

Обращения можно направить по электронной почте: uk-centr3@altcge.ru или отправить через сайт центра по обратной связи.