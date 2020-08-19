Горожане украшают придомовые территории к юбилею Барнаула

О том, как жители дома № 45б на проспекте Ленина готовятся к юбилею столицы, рассказала председатель Совета ТОС «Университетский» Юлия Гавриленко.

— Председатель совета дома Валерий Сидоров – уникальный человек, – поделилась Юлия Ивановна. – Во-первых, он грамотно использует возможность заработка, которую дает размещение рекламных конструкций, во-вторых, все заработанные на этом средства идут на поощрение жителей-активистов. А таких тут немало. Каждый год в сентябре на придомовой территории подводятся итоги благоустройства, и все активисты получают подарки. Жители организуют во дворе своеобразную поляну с чаепитием, слушают музыку, в общем, проводят замечательные посиделки с пирогами и блюдами из овощей. Не станет исключением и юбилейный для Барнаула год.

Этим летом у крайних подъездов появились две необычные мини-клумбочки в горшках: одна установлена на спине лошадки-качалки, вторая – на сиденье старенького детского велосипеда. На клумбах есть небольшие подставки, к которым приварены божья коровка-великан, стрекозы, бабочки, гроздья ранеток. Эта красота создана старшим по дому вместе с жителем Николаем Авдониным.

— На этой лошадке качался еще мой сын, которому сейчас 45 лет, – с улыбкой говорит Николай Петрович. – А велосипед я нашел возле мусорного контейнера и сразу придумал, как его использовать. Вместе с супругой мы много внимания уделяем тому, чтобы клумба имела ухоженный вид с ранней весны до поздней осени, поэтому цветы тут самые разные. Как-то попался в магазине аист, нашел ему пару, и теперь дружная семейка украшает спиленное дерево, увитое диким виноградом. Получилось как в живой природе. На самом деле, нам, пенсионерам, денег не жалко, покупаем фигурки, краску, сами мастерим, но не все вандалы еще перевелись в городе, и бывает обидно, когда вырывают или крадут цветы да те же фигурки.

Несколько лет назад жильцы дома решили, что благоустройства под окнами уже недостаточно и пора переходить через дорогу к гаражам, где кроме травы отродясь ничего не росло. Одной из первых целину взялась осваивать Елена Тимошенко.

— Семья наша живет в доме больше 50 лет, – пояснила Елена Геннадьевна. – И нам не все равно, как он выглядит со стороны. Поэтому в каждом подъезде есть ответственный за свой цветник, мы и рассадой делимся. На месте, которое я начала благоустраивать пару лет назад, даже конопля раньше росла. Я привезла с дачи многолетних цветов, только роз здесь было больше десяти сортов. Чтобы сделать из этого холмика более-менее приличную клумбу, нужна свежая земля, надеюсь, что депутаты гордумы нам в этом помогут.

Пока мы беседовали с активистами, возле аккуратных клумб останавливались прохожие, чтобы полюбоваться на прополотые, разбитые по зонам цветники. Одна из горожанок с удовольствием поделилась своими ощущениями.

— Живу в соседнем доме, – рассказала Лариса. – Цветами никогда раньше не занималась, я не очень дружу с землей. Но глядя на героизм своих соседей, не смогла удержаться и развела уже 10 сортов герани на подоконнике. Не могу не восхищаться энтузиазмом жильцов, каждый год здесь появляется то новый уголок на клумбе, то какая-то необычная малая архитектурная форма. У людей есть не только вкус, но и чувство меры, своеобразная интеллигентность, я бы сказала. Все гармонично, но при этом такое буйство красок, что хочется рассматривать и рассматривать это чудо.

35 тысяч корней цветочной рассады высажено в этом году в Центральном районе.