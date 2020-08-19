Барнаульский лицеист участвует в полуфинале Национального чемпионата WorldSkills по управлению локомотивом

В рамках движения WorldSkills Алтайский край не так давно освоил новую компетенцию – «Управление локомотивом». В настоящее время барнаульский лицеист принимает участие в отборочном туре в финал Национального чемпионата WorldSkills Russia.

В компетенции «Управление локомотивом» наш регион в полуфинале чемпионата представляет учащийся Барнаульского лицея железнодорожного транспорта Антон Дронов, победитель регионального чемпионата профмастерства 2019 года.

— Для начала нужно знать устройство локомотива, все правила дорожного движения, а потом уже учиться водить локомотив, – рассуждает Антон. – Выступления моих конкурентов я не смотрел, но думаю, если они вышли в полуфинал, то они достойные специалисты. Сложнее всего справиться с волнением: надо быть спокойным, тогда все получается. Конечно, у меня есть желание попасть на мировой чемпионат. Думаю, этого настроя до конца хватит.

Сейчас Антон отправляется на последний модуль – управление автотормозами. Здесь он должен показать навыки проверок крана машиниста, для этого специально оборудован автоматический стенд. Симуляторы и тренажеры заменяют локомотивы как на учебе, так и на чемпионате.

Настоящий поезд Антон еще не водил, но проходил поездную практику в качестве помощника машиниста: только после наработки определенного стажа на этой должности специалист сможет получить права на управление локомотивом.

Наставник Антона Андрей Корниенко, мастер производственного обучения БЛЖДТ, рассказывает:

— В нашей компетенции пять модулей. Конкурсант должен хорошо знать нормативные документы: правила технической эксплуатации, инструкцию по движению поездов, инструкцию по сигнализации. Должен знать конструкцию колесной пары и автосцепного устройства, которым оборудованы наши поезда. На тренажерном комплексе он должен провести поезд с заданной массой с соблюдением всех требований безопасности.

— Результаты соревнований оценивают эксперты из разных регионов России. Главный эксперт по данной компетенции находится в Центре управления соревнованиями города Ярославля. Работу участников в этом году анализируют через видеосвязь, – сообщает Ирина Агафонова, руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia в Алтайском крае.

«Управление локомотивом» – компетенция молодая: в нашем крае она впервые появилась в прошлом году на региональном чемпионате WorldSkills. Но, как уточняет заместитель директора БЛЖДТ по учебно-производственной работе Лариса Фомина, по компетенции «Управление локомотивом» лицей дважды принимал участие вне конкурса в региональном чемпионате Новосибирской области, и это дало определенный опыт перед тем как организовывать соревнования на своей базе.

Мечта лицея – освоить еще одну компетенцию, «Проводник железнодорожного транспорта». Она только начинает делать первые шаги в движении WorldSkills, и сотрудница Барнаульского лицея железнодорожного транспорта готовится прослушать курсы по подготовке к ней.

В компетенции «Управление локомотивом» — участники из 22 регионов. Соревнования для них проходят с 11 по 20 августа, в три потока.