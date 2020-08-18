Почти 50 млн руб. составит благоустройство двух общественных территорий Барнаула в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

8 августа подрядная организация ООО «СК «Город» начала благоустройство будущего зеленого сквера на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлётной, а также победителя общественного голосования 2020 года – парка «Изумрудный». 15 августа с ходом работ на месте ознакомился глава города Вячеслав Франк.

Зеленый оазис

В 10 часов утра по тротуарам вдоль ул. Взлётной неспешно гуляют мамы с колясками, барнаульцы выгуливают собак, куда-то бегут озабоченные прохожие. На большом пустыре гудит трактор, вдоль тротуара лежат штабеля бордюрного камня – подготовка к большой серьезной работе практически завершена: срезан растительный слой, проведена геодезическая разбивка территории, отделены участки под газоны.

В выездном совещании главы города на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлётной приняли участие первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков, глава Индустриального района Сергей Татьянин, руководители подрядной организации, общественность. По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антона Шеломенцева, в разработке проекта благоустройства территории будущего сквера активное участие приняли молодые архитекторы Барнаула.

— Площадка большая – 170 на 70 м, на ней мы предусмотрели перекрестное движение пешеходов двух микрорайонов, в проекте есть искусственный водоем, но окончательное решение о том, каким он будет, пока не принято, – пояснил Антон Андреевич. – Поступают разные предложения, в том числе отказаться от его наливного вида.

В зеленом сквере на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлётной будет высажено 281 крупномерное дерево и 190 кустарников различных пород, засеяно почти 8,5 тыс. кв. м газона, уложено три вида тротуарной плитки, установлены скамейки, урны, навесы для защиты от солнца, смонтировано уличное освещение.

Житель дома № 4 на пр. Энергетиков Евгений Беседин в Барнауле живет всего два года, но уже отметил, что в городе появляется много новых благоустроенных мест, в Индустриальном районе это сквер им. адмирала Кузнецова и пешеходный фонтан на ул. Панфиловцев.

— Я уверен, что осенью сквер, над которым сейчас начата работа, станет любимым местом жителей нашего микрорайона, – отметил Евгений Викторович. – Я, мои знакомые и соседи приняли участие в общественном голосовании за эту зеленую зону и были очень рады, что площадка стала одним из лидеров рейтинга. В Индустриальном районе новые дома растут как грибы, и мы все очень ждем, когда появится еще один зеленый уголок комфорта для жителей района и всего Барнаула.

Глава города Вячеслав Франк подчеркнул, что участие молодых архитекторов в разработке эскизных решений зеленого уголка не может не радовать, поскольку такие площадки делаются в первую очередь для молодежи.

— У нас есть градостроительный совет, Союз архитекторов, и нужно посмотреть, в каком объеме в этих структурах представлена молодежь, – подчеркнул мэр. – Возможно, пришло время вернуться к такому инструменту, как коллегия, в рамках которой можно подумать, как привлекать к благоустройству города и его повседневной жизни молодежное сообщество. У нас есть депутаты, которые живут в Индустриальном районе, будем привлекать их к контролю за ходом работ в будущем сквере. Объект хороший, нужно качественно его построить и в срок. Посадки деревьев также не должны вызывать сомнений, у нас хорошие специалисты в горзеленхозе, которые подобрали приживаемые породы деревьев.

Незаброшенный парк

В парке «Изумрудный» бегунов много всегда, поэтому неудивительно, что многие горожане подходили послушать, какие работы будут здесь выполнены до конца текущего года.

На первом этапе благоустройства запланировано оборудование трехсегментной дорожки по периметру парковой зоны. Почти две трети ее – это асфальтовое покрытие, предназначенное для велосипедистов и пешеходов, отдыхающих с колясками, любителей скандинавской ходьбы, одна треть, с гранитной крошкой, – для занимающихся бегом. Предполагается, что вдоль дорожек общей шириной почти 4,5 м и протяженностью около 2 км будет выполнен монтаж наружного освещения. В зимнее время их можно будет использовать под лыжную трассу.

— Уверен, дорожка будет востребована жителями, как и сам парк. Место это историческое, и решение, принятое относительно будущего парка, верное – здесь будет зона покоя, парк предназначен для спокойного времяпрепровождения, – отметил Вячеслав Франк. – Хочу особо поблагодарить Губернатора Виктора Томенко за внимание к этому объекту – парк взят на баланс края, на реализацию мероприятий первого этапа из бюджета региона выделено средств больше, чем предусматривалось изначально.

Мэр отметил, что благодаря комплексу мероприятий в этом районе просматривается будущий зеленый кластер: от яблоневой аллеи на ул. Профинтерна с памятником Алексею Скурлатову, «Зеленого сквера» рядом с художественным музеем с закладным камнем, посвященным вдовам участников Великой Отечественной войны, до обновляемого парка «Изумрудный».

3000 кустарников и 400 крупномерных деревьев от трех до пяти метров высотой будет высажено осенью в парке «Изумрудный» с участием барнаульцев.

Как отметил Владислав Вакаев, руководитель Алтайского фонда имущества, парк «Изумрудный» пришло время возрождать.

— Я благодарен руководству края и города за то, что парк для них является одним из приоритетных проектов, поддержка чувствуется со всех сторон. Особенность этого проекта в том, что парк реконструируется при активном участии самих горожан – на этапах голосования, проектирования, восстановления, общественного контроля. Зимой будем чистить дорожки трактором, учитывая, что вдоль трассы будут гореть фонари, лыжникам тут будет так же комфортно, как и бегунам.

Сталина Ледовских приходит в парк более десяти лет. Здоровье 82-летней жительницы Барнаула бегать уже не позволяет, но скандинавской ходьбой она занимается с большим удовольствием.

— Если погода позволяет, я прихожу в парк каждый день, прохожу по 4-5 км, – пояснила Сталина Васильевна. – Поэтому сравнивать мне есть с чем, не могу не отметить, что с августа происходят изменения. Да, пока не хватает урн, мусор зачастую выбросить некуда, туалет не мешало бы построить стационарный и большой, но то, что появятся комфортные дорожки, стало приятной неожиданностью, как и освещение. Очень люблю этот парк, надеюсь, что даже первый этап реконструкции сделает его более привлекательным для жителей всего города. Я, например, прихожу сюда аж с пл. Советов.