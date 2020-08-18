Дружинники Ленинского района всю прошедшую неделю проводили вечерние рейды по улицам села Гоньба

Дружинники Ленинского района совместно со своими коллегами из дружины ТОС села Гоньба, участковым инспектором и председателем ТОС всю прошедшую неделю проводили вечерние рейды по улицам села и проверяли обстановку в местах притяжения гоньбинцев: у Дома культуры в центре села, у магазинов, на берегу Оби. В одном из очередных рейдов принял участие корреспондент «Вечёрки».

Председатель ТОС «Гоньба» и по совместительству заместитель командира ДНД Ленинского района Александр Смелов предупредил, что захватывающих погонь, а тем более ситуаций в стиле экшен в их пригородном селе не случается, к тому же с момента первого рейда от дома к дому пронеслась весть: улицы патрулирует участковый с дружинниками. Вечер дня был по-сельски тих. Стайки ребятишек с велосипедами, редкие после городской суеты автомобили, буренка, мирно щиплющая траву на обочине дороги. В группе кроме нас с руководителем ТОСа – участковый инспектор Александр Колпаков, дружинник администрации Ленинского района Надежда Ефимова и дружинник ТОС «Гоньба» Юлия Усачёва. Первая точка маршрута – территория школы. Она охраняется, но в самый первый рейд дружинники обнаружили во дворе молодежь со спиртным.

— Бывшие ученики, – рассказывает нам по дороге к школе Александр Смелов. – Пришли вспомнить школьные годы. Поговорили с ребятами, попросили убрать за собой и покинуть школьную территорию. Тут, кстати, и сторож среагировал, видимо, позвонил, и подошла завуч школы. Юноши и девушки были адекватными, все поняли.

Идем по территории. За зданием школы – дежавю: на фундаменте бывшей теплицы опять сидит молодежь. Правда, не та, что в прошлый раз и без спиртного. Две девочки и два мальчика. Мешать подросткам не стали, только попросили, уж заодно, подобрать и унести в мусорный контейнер пластиковые бутылки, оставленные, видимо, еще какими-то любителями родной школы.

У Дома культуры в центре села также много подростков. Часть из них на спортплощадке болеет за паренька, выделывающего на турнике невероятные кульбиты. Председатель ТОС гордится, что получилось оборудовать площадку спортивными тренажерами:

— Как магнитом притягивает подростков. Я боюсь, что если ребята так будут заниматься, они нам до зимы все тренажеры погнут,– шутит Александр.

Другая группа юных гоньбинцев расположилась на летней открытой эстраде. Наша коллега по рейду Надежда Ефимова и здесь организовала экспресс-субботник.

— Ребята, девчонки, давайте вместе быстро мусор уберем. Вы же здесь отдыхаете, вам самим приятнее будет, когда ничего не валяется вокруг.

В считаные минуты ребятня вместе с дружинницей очистили территорию вокруг эстрады от пустых пластиковых бутылок, пакетов и крупного мусора.

На одной из улиц встретили скутериста. Лёшке, как он представился, 13 лет. Знает, что на скутере ездить можно с 16 лет, но «хочется покататься». Юлия с Надеждой поговорили с малолетним скутеристом, объяснили, в чем опасность езды без знания правил дорожного движения. Не знаю, прочувствовал ли Лёшка резонность слов тетенек в синих жилетах, но он был рад, что скутер у него не забрали. Александр Смелов обещал поговорить с отцом мальчишки.

Еще один скутерист подъехал к крылечку магазина. По возрасту лет 17, но без шлема.

— Почему без шлема? – подошел к нему участковый.

— Дома забыл, – привычно, как, наверное, в свое время про дневник классному руководителю, отвечает паренек.

— Ну, иди домой, неси шлем, – тоже как учитель говорит старший лейтенант. Нарушитель выбрал компромисс и покатил скутер по улице.

Еще одно место, на которое жалуются жители села – берег Оби. С высокого крутояра открывается прекрасный вид на реку и на заобье на десятки километров. Многие приезжают сюда из города. Вечер был будний. На поляне стояло три автомобиля, и было тихо.

— Это, может, тоже – результат наших рейдов, – комментирует ситуацию председатель. – Почему были жалобы? Освещения здесь нет, в сотне метров начинаются жилые дома. Люди ложатся спать, а здесь музыка, смех, визг, крики. Жители жалуются: «Кричат, и не знаешь, то ли балуется кто, то ли на помощь зовет». Но вот сегодня тихо, – доволен председатель.

Пока стояли на берегу, подошел пожилой мужчина с авоськой. Навеселе и с явным намерением продолжить задавшийся для него нынешний вечер. Но, увидев среди нас офицера полиции, поспешил пояснить, что живет «тут, на улице Советской, через несколько домов, а вышел – на реку посмотреть перед сном». И нашим коллегам-дружинницам уже не стоило больших трудов убедить мужчину, что в таком состоянии ему не стоит спускаться к реке, а лучше пойти домой.

— Мы даже не рассчитывали, что будем проводить рейды с такой регулярностью. Первый рейд прошел в понедельник, сегодня, к концу недели это уже четвертое мероприятие. Результаты вы видите. Время одиннадцатый час, все тихо, люди отдыхают, – отметил Александр Смелов.

Идея проведения рейдов возникла из общей обстановки на пригородной территории. В условиях пандемии очень много детей, подростков, молодежи остались на все лето дома. Родители работают, дети сами по себе отдыхают, и началось некоторое хулиганство. Гоняют по улицам на мотоциклах, скутерах. А по улицам и малыши бегают. Недолго до беды. Вот чтобы не дождаться этой беды, и решили проводить подобные рейды. К чести сотрудников полиции, они с готовностью откликнулись на инициативу ТОС.