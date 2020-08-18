Алтайский краеведческий музей возобновляет прием посетителей в здании на ул. Ползунова, 39, расположенном напротив основного музейного корпуса

Накануне завершился ремонт фасада этого памятника архитектуры федерального значения.

Дело в том, что в прошлом в этом корпусе краеведческого музея находился Барнаульский инструментальный магазин – памятник архитектуры XIX века. Построено это здание в 1823-1826 годах архитектором Андреем Молчановым (он является автором проектов «Горной аптеки», ансамбля Демидовской площади).

Изначально здание магазина входило в ансамбль заводских корпусов Барнаульского сереброплавильного завода и располагалось в левой части заводской территории, разделенной каналом надвое. Первоначально это было подсобное помещение заводской канцелярии, в котором хранили инструменты, поэтому здание и называлось инструментальным магазином. Впоследствии здесь хранили архивные документы, а в 1830-х годах – и заводскую казну. В 1830-1840-х годах здание реконструировал архитектор Яков Попов, который присоединил к нему глухую каменную ограду с портиками, сохранившимися до сегодняшнего времени, а также гауптвахту (здание, увы, не сохранилось).

В 1920-х годах в бывшем инструментальном магазине располагалось Алтайское губернское управление архивным делом. В 2017 году это здание передали Алтайскому государственному краеведческому музею в качестве одной из выставочных площадок. Сегодня оно входит в список памятников архитектуры федерального значения. На ремонт этого музейного корпуса из краевого бюджета в рамках госпрограммы «Развитие культуры Алтайского края» выделено около 1 млн руб. На эти деньги выполнен ремонт фасада, включая декоративные элементы цоколя и водосточной системы, а также ремонт каменной ограды с въездными воротами в виде портиков.

Сегодня в здании музея на ул. Ползунова, 39, работает ряд выставок: «Гордость России – солдаты», посвященная подвигам алтайских воинов в различных военных конфликтах XX века; «Эпоха. Стиль. Интерьер», рассказывающая о внутреннем убранстве казачьего куреня и купеческой гостиной начала ХХ века, а также выставка изделий народных мастеров «Алтай – кузница талантов».