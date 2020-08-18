140 художников решили поздравить Барнаул с 290-летием

К юбилею Барнаула алтайские художники преподнесли городу подарок – большую выставку, состоящую из 300 работ. Она разместилась в выставочном зале музея «Город».

Между прошлым и будущим

Тема масштабной выставки – Барнаул и барнаульцы. Поэтому на представленных полотнах можно увидеть не только уголки родного города и живописные пейзажи пригорода, но и портреты горожан: как известных людей, так и случайных прохожих. По словам председателя Алтайского отделения Союза художников России Дмитрия Петренко, это краевая экспозиция, в которую вошли работы как художников-профессионалов, так и любителей.

— Отбор был нестрогим, а потому для участия в выставке мы предложили больше работ, чем может вместить в себя зал, – пояснил Дмитрий Александрович. – Нашей главной задачей было привлечь как можно больше участников, дать возможность высказаться максимальному количеству художников, желающих поздравить город с юбилеем. А это авторы из Барнаула, Бийска, Новоалтайска, а также районных центров края.

Всего в проекте приняло участие около 140 художников – то есть каждый мастер представил на выставку примерно по две работы. Среди них есть и полотна ушедших из жизни барнаульских мастеров – Альфреда Фризена и народного художника РФ Михаила Будкеева.

В представленных произведениях причудливо переплетается прошлое и настоящее Барнаула. Здесь можно увидеть и памятники деревянной архитектуры, сконцентрированные в старой части города, и современные здания, ставшие знаковыми объектами, и проекты – каким Барнаул представляется нашим художникам в будущем. К примеру, на полотне Евгения Скурихина изображен космический арт-объект. Как оказалось, это один из эскизов серии, посвященной газонным скульптурам.

Под впечатлением

Немало работ посвящено известным местам Барнаула. Так, Василий Кукса представил на выставку большое полотно «Барнаул – город на Оби», созданное по итогам вертолетной экскурсии над городом. Здесь можно увидеть и Новый мост, и здание Речного вокзала, а также обширную зону частного сектора, на месте которого сегодня возвышается целый микрорайон многоэтажек. Узнаваемый вид на Обь и на полотне Максима Красулина «Три сестры», где изображены три сосенки над обским обрывом. Немало здесь и городских пейзажей. К примеру, на полотне Валерия Октября можно распознать один из перекрестков на проспекте Красноармейском. Вид с горы открывает пространство этой улицы в ее самом начале на картине Ольги Срданович «Город». Магазину «Под шпилем» посвятил свою работу Михаил Будкеев, видам на Павловский тракт с улицы Малахова уделила внимание Екатерина Дёмкина. Воссоздать прежний облик Социалистического проспекта попытался Андрей Гладких на полотне «Соборный переулок», запечатлеть в акварели здание краевой филармонии взялся Иван Быков.

Однако праздничная выставка включала в себя не только виды города, но и портреты барнаульцев. Здесь можно увидеть и свежий портрет алтайского литератора Анатолия Кирилина, созданный Натальей Акимовой в этом году, а также несколько работ, посвященных Александру Родионову – кисти Пиргельди Широва и Сергея Астраханцева. Есть здесь и портрет Василия Шукшина Михаила Карпилова.

Многоликий Барнаул можно наблюдать в работах Николая Острицова («Скрипач над городом»), Александра Емельянова («Движение»), Ларисы Пастушковой («Яркие впечатления лета»).

— На самом деле эта выставка по графику была запланирована чуть раньше, – пояснил Дмитрий Петренко. – В конце лета в выставочном зале музея «Город» должен был реализоваться масштабный всероссийский проект «Арт-география России». Но, как говорится, всему свое время. И то, что после снятия ограничений в порядке очередности на август выпала именно эта выставка, кажется вполне логичным. Ведь работать она будет вплоть до середины сентября – как раз до того времени, когда в Барнауле планируется отметить День города.

На выставке представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного творчества (6+). Все эти работы можно будет увидеть до 13 сентября по адресу: пр. Ленина, 111.