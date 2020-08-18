14 августа в общественной организации «Доброе сердце» прошел праздник меда

Праздник организовали волонтеры совместно с православным молодежным объединением «Невские».

Отец Владимир, священник храма Димитрия Ростовского, рассказал ребятам о том, что Медовым Спасом начинается один из четырех православных постов – Успенский, а также о том, что в древней Руси к этому времени завершался сбор меда на пасеках. Мед нового сбора освящался в церквях, и после этого его можно было вкушать.

Разговор с ребятами плавно перешел к тому, что все три августовских Спаса связаны со сбором урожая: меда, яблок, орехов, пшеницы. О том, что люди раньше были ближе к природе, поэтому ценили то, что она давала, но не просто как подарок, а как благодарность за труд.

«Мы получили землю от предков, да еще заняли у своих детей», – процитировал священник слова одного из православных мыслителей. – Поэтому чаще обращайте внимание на окружающий мир и его чистоту. И ваш главный труд – учеба – должен приносить такие же плоды в виде хороших оценок, какие приносил труд ваших предков на земле.

После короткой беседы по душам волонтеры объединения «Невские» предложили ребятам поиграть в народные игры, раскрасить картинки, связанные с тремя Спасами августа – Медовым, Яблочным и Ореховым. И если ручеек вызвал у детей громкий смех из-за разницы игроков в росте, то командные игры мальчиков против девочек или догонялки за медведем с медом показали явный интерес к давно забытым играм. «Невские» нарядили ребят в народные костюмы, и многие из них впервые познакомились с тем, как выглядит сарафан или расписная рубаха с пояском.

Пока дети увлеченно рисовали и играли, взрослые волонтеры готовили для них праздничный стол, каким он был у наших бабушек-дедушек. В нарядные блюдца наливали тягучий янтарный мед, по глубоким мискам раскладывали печенье и пряники, горбушки свежего хлеба. В большом термосе заваривался чай с травами. К столу ребята подошли после того, как хорошо помыли руки, им разрешили снять маски.

Коля Усов считает себя знатоком процесса получения меда, поскольку несколько раз ездил к старшему брату Жене на пасеку.

— Там здорово и совсем не страшно, – поделился мальчик. – Я был в специальной шляпе пчеловода, через которую пчелы не пролезут к лицу, и не беспокоил их, просто наблюдал, как брат вытаскивает рамочки с медом. Они смешные, пчелы, когда сердятся, но лучше их не злить. Мед я ем только когда заболею, на столе он у нас не стоит, поэтому этот продукт для меня больше лекарство, чем лакомство.

А для внучки Валентины Мамаевской мед – и лекарство, и лакомство одновременно. Бронхи у Нелички слабые, у бабушки она лечится климатом, природой и медом в том числе.

— Внучка каждый год приезжает ко мне на лето из Санкт-Петербурга, – рассказала бабушка. – В «Доброе сердце» мы приходим к друзьям-волонтерам, в этом году, правда, из-за пандемии коронавируса большую часть лета просидели дома, так что сейчас наверстываем упущенные в плане досуга возможности.

Сама восьмилетняя школьница очень активно позировала фотографу организации и мед ела с большим удовольствием.

— Я ложек по 10 в день съедаю и мне не надоедает мед, – поделилась Нелли. – Барнаульские ребята классно тусят, если говорить на сленге, на самом деле, мне тут интересно и весело, сверстники очень классные и совсем не задаваки. А еще мне понравилось, что каждому участнику праздника подарили по баночке свежего меда.

Мероприятие организовано в рамках проекта «Детям улиц – дорогу домой», поддержанного Фондом президентских грантов.