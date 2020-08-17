Понять, полюбить, пристроить: как барнаульцы находят хозяев для бездомных животных

Бездомные животные – проблема вечная и ежегодно пополняемая. Почти всегда причиной скитания кошек и собак являются неоправданные ожидания и жестокость их горе-хозяев. Но, к счастью, немало барнаульцев вновь помогают «котопсам» поверить в человечество. Сегодня, во Всемирный день бездомных животных, рассказываем добрые истории, которые, возможно, заставят взглянуть на жизнь иначе.

Обоюдная радость

Все в жизни специалиста по оценке условий труда одной из барнаульских компаний Марии Чернушкиной круто изменилось три года назад, когда она повстречала на пр. Социалистическом бегущую белую собаку.

— Даже сомнений не возникло в том, что пес был бездомным. Он тогда остановился, посмотрел мне в глаза. Было жарко, а в моей руке – бутылка с водой… Вероятнее всего, пес хотел пить, – вспоминает девушка.

Утолив жажду, щенок развернулся и побежал вслед за Машей… Исход истории – настоящая сказка для бездомного пса. Сегодня он живет в семье с любящими его людьми и кошками, привит, здоров и обучен собачьим премудростям. Большая взаимная работа помогла искоренить бродяжьи привычки собаки.

— Взят найденыш был на передержку, но новые хозяева все не находились. Первое время Бостон (так мы его назвали) грыз все, что мог. Он ел корм, а мы стояли над ним, чтобы вовремя спасти миску. Своими клыками он дырявил даже металлическую посуду. Проявлял пес активный и неуемный характер, требовал движения, во время прогулки рвал поводок в сторону собак и рычал от страха на всех встречных мужчин. Видимо, в прошлой жизни ему от них много доставалось, – вспоминает Мария.

Не зря говорится, что терпение и труд все перетрут. Минусы удалось превратить в плюсы – молодая семья приобщилась к прогулкам и длительным походам, а пес, благодаря повышенным нагрузкам, стал спокойным и уравновешенным. Режим еды удалось стабилизировать.

За три года жизни Бостон пробежал сотни километров перед велосипедом хозяйки, прошел десятки километров пеших походов, неизменный помощник при сборе грибов и ягод, а также рыбной ловле.

— Я понимаю теперь, что Бостон – именно моя собака! – с гордостью в голосе говорит хозяйка.

Счастье механика Антипина

Первый гав в квартире механика Алтайкрайстата Алексея Антипина прозвучал восемь лет назад.

— Маленькую кудрявую собачку мы с женой Инной увидели в соцсетях. Ее добрые люди нашли и срочно искали хозяина. Этот взгляд заставил нас принять важное решение, и Мотя обосновался у нас дома. Приемышу было на вид чуть более полугода, – рассказывает Алексей.

Пес ответственно отнесся к переезду в благополучную жизнь, да и приютившая его семья готова была вкладывать свои усилия, время и деньги в Мотино воспитание. Два месяца терпеливо посещал вместе с хозяевами кинолога, а теперь запросто может хоть лапу подать, хоть по команде «апорт» палку принести.

Но недолго жизнь Антипиных протекала в спокойном русле.

— Однажды дочь Валерия принесла буквально с помойки еще одно сокровище, которое мы назвали Тедди. Пес был двухмесячным, грустным, голодным. Он тут же был отмыт, пролечен и обласкан. Сейчас ему уже два года. Впереди – большая работа по воспитанию нашего нового питомца. Благо опыт дрессировки у нас есть, – рассказывает Алексей.

Одна из главных проблем, которая поджидала неравнодушную семью, – сосуществование на одних квадратных метрах двух хвостатиков.

— Тедди, используя свое преимущество в весе, пристает к Моте, а тот в свою очередь ревнует и проявляет чудеса эгоизма. Как, мол, так, еще пару лет назад я тут самым любимым был, а теперь поразвелись некоторые, – с улыбкой рассказывает хозяин. И добавляет: – Ничего страшного, парни еще подружатся и нашего внимания на них обоих хватит.

Ремонт обеспечен

Когда в семье у Якова Яшина возник вопрос о том, не завести ли собаку, решено было осчастливить бездомного пса.

— Мы подумали: породистых щенков возьмут в дом без проблем, а кому нужны бездомные? Так у нас появилась подброшенная в подъезд одного из многоквартирных домов Бетти. Было это чуть больше года назад. Конечно же, собака беспородная, но очень похожа на овчарку. Бетти пару раз подразнесла квартиру – так скучает в наше отсутствие. Мы попрощались с обоями, плинтусами, поцарапана входная дверь, но это не катастрофа для нас. Так Бетти отреагировала на сидение в одиночестве дома после двухнедельной поездки в Горный Алтай, где мы жили в палатках и она могла бегать круглые сутки, – с улыбкой рассказывает хозяин.

Несмотря на это, радостных моментов у семьи теперь на порядок больше.

— Когда заходишь домой после работы и видишь, как к тебе на всех четырех лапах мчит радостное, полное любви и позитива существо – все сложности отходят на второй план. Не бойтесь бездомышей!

Татьяна Антоненко, доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ: «Перед тем как взять уличного питомца в дом, необходимо показать его ветеринару, который оценит состояние его здоровья. Также важно понимать, что новый питомец потребует от вас времени, внимания, переустройства быта и, конечно же, финансовых вложений. Необходим минимальный набор вещей: коту – когтеточку, лоток, миску. Собаке – поводок, ошейник и что-то, что она может грызть. К примеру, косточку или старый кожаный и постиранный тапок».