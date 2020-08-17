Белоярская крепость должна стать не оборонительным, а туристическим объектом

Второе лето рядом с Чуйским трактом, на территории Барнаульской агломерации, недалеко от краевой столицы возводят Белоярскую крепость. Сейчас, когда выполнена лишь первая стадия работ, деревянные укрепления уже стали популярным туристическим местом.

Близко к оригиналу

Если ехать по трассе Р-256 в Барнаул со стороны Новосибирска, сразу после деревни Токарёво, как раз за спуском с виадука через железнодорожные пути, сквозь ветки деревьев можно увидеть три необычные деревянные башни, объединенные забором в сплошную стену. Сооружение будто перекочевало к нам через века. Уже второй год здесь, под Новоалтайском, на пустыре в народе именуемом «Поле чудес» представители благотворительного фонда «Сердолик» при участии всех неравнодушных строят Белоярскую крепость, точнее, копию того самого оборонительного сооружения, с которого в этих местах в XVIII веке и началась российская государственность.

Сергей Попов, руководитель «Сердолика» и идейный вдохновитель проекта, сразу поясняет – на самом деле крепость стояла не здесь. Просто место удачно расположено рядом с транспортной развязкой, а в перспективе здесь должен появиться этно-парк. Вот и выбрали площадку, до которой удобно добираться туристам. В остальном же крепость стараются строить максимально близкой к оригиналу.

Без боев

Хотя как именно выглядела да и где стояла Белоярская крепость, точно сказать не может никто. Своим появлением она обязана неудачным попыткам России закрепиться на сибирских землях. Еще в 1709 году на месте слияния Бии и Катуни был установлен российский острог. Через год он был атакован ойратскими войсками и сожжен, а исток Оби вновь оказался за пределами российских владений. Временная неудача заставила руководителей Томского и Кузнецкого уездов вернуться к прежним методам захвата приобских территорий, последовательно занимая площади вверх по течению и закрепляясь на них.

Дальше всех ушел вверх по Оби известный первопроходец Фёдор Кривощек, ранее основавший две деревни на месте современного Новосибирска. В документах Кузнецкой комендантской канцелярии с марта 1717 года упоминается место «на Обе реке выше чумышского устья, где поселился Кривощок». Именно там и было решено возводить новую крепость, для строительства которой выбрали высокий белый яр.

Ни в каких боевых действиях Белоярская крепость не участвовала, да и вообще военное значение имела лишь год, пока тюркоязычные аборигены не откочевали на юг. Последнее упоминание о крепости встречается в 1759 году, что было потом – непонятно: то ли разобрали, то ли сгнила, то ли сгорела.

К современному Белоярску, одному из районов Новоалтайска, крепость отношения не имеет – это место вообще раньше было деревней Юдиной, по фамилии ее казака-основателя. Историки называют два места, где могла стоять крепость: возвышение в Велижановке (один из районов Новоалтайска) или территория старого шпалопропиточного завода.

Сергей Попов: «Хотим сделать здесь полноценный круглогодичный этно-парк, чтобы сюда приезжали туристы, приходили на экскурсии школьники и все, кому интересна история. Сейчас проекту нужна любая посильная помощь».

Первый фестиваль

Сергей Попов историей крепости интересуется давно. Во-первых, сам из этих мест, из Белоярска. Во-вторых, по образованию хоть и политолог, но историей увлекался всегда. В-третьих, в рамках работы «Сердолика» занимается с детьми увековечиванием памяти ветеранов. Несколько раз он подавал заявку на грант и в 2018 году «Сердолик» стал победителем конкурса президентских грантов. Прошлым летом работа закипела.

За лето на пустыре выросла одна стена Белоярской крепости: две башни, проездные ворота и стена с перекрытиями.

— Сама крепость была небольшая, 40 на 40 метров. Внутри был дом приказчика, его как раз сейчас возводим, судная изба, магазины, пороховой и продуктовый погреба. В 1729 году за территорией крепости была построена церковь, где велись службы до этого, не известно. Может, была небольшая часовня внутри или над проездными воротами – надвратная, – рассказывает Сергей Попов.

В свое время в НПЦ «Наследие» под руководством историка АлтГУ Ярослава Фролова разрабатывали проект «Белоярская крепость: форпост на Алтае», на этой основе и ведется строительство.

— Так как чертежей и даже вообще изображений крепости практически не найти, за основу взята Бийская крепость. Ее тоже строил дворянин Иван Максюков, так что логично предположить, что они были идентичны, – говорит Сергей Попов.

На стройплощадке, приятно пахнущей лесом, можно уже не только посмотреть на часть крепости, но и ощутить себя в роли ее защитника. Вдоль верхней кромки стены уже проложены настилы, в самих башнях оборудованы обламы – своего рода бойницы, позволяющие удобно атаковать нападавших. У ворот стоят две трехфунтовые пушки XVIII века – их отлили на Бийском олеумном заводе. На строительство двух башен, ворот и стены уже ушло почти 300 кубов леса.

В Белоярской крепости дружно работают как профессиональные плотники и столяры, так и волонтеры – бревна ошкуривают, территорию убирают, выполняют другие нехитрые операции. Технологию двухвековой давности стараются соблюдать. Хотя и тут бывают споры.

— Мы рубим бревна «с остатком» чашей вниз, – показывает Попов. – Таким образом в места соединения не попадает вода. Кто-то говорит, что в те времена они соединялись чашей вверх. Но есть две похожие крепости, в Москве и Братске, там встречаются оба вида. Так что мы недалеки от истины.

Но, конечно, без техники никуда. Те же бревна наверх поднимали краном. Как в первой половине XVIII века вручную люди собрали такую конструкцию за месяц, для их потомков – загадка.

В этом году у строителей в планах завершить дом приказчика, в следующем – построить еще две башни, закольцевав тем самым территорию крепости.

На этом работы не закончатся. «Сердолик» подал заявки еще на несколько грантов для дальнейшего развития территории, а администрация Новоалтайска планирует превратить окрестный пустырь в этно-деревню, рассчитывая на федеральный проект благоустройства городской среды. Под эти цели зарезервировано 17 гектаров земли.

Первое мероприятие в Белоярской крепости должно состояться уже осенью – 5 сентября здесь запланирован исторический фестиваль реконструкторов. А еще на базе форпоста хотят снять комедийный фэнтези-сериал. Рабочее название картины – «Таверна NPC».