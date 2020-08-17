Белоярская крепость должна стать не оборонительным, а туристическим объектом

Второе лето рядом с Чуйским трактом, на территории Барнаульской агломерации, недалеко от краевой столицы возводят Белоярскую крепость. Сейчас, когда выполнена лишь первая стадия работ, деревянные укрепления уже стали популярным туристическим местом.
Белоярская крепость, по задумке авторов проекта, будет популярным туристическим и культурным объектом региона.Фото Ярослава Махначёва
Если ехать по трассе Р-256 в Барнаул со стороны Новосибирска, сразу после деревни Токарёво, как раз за спуском с виадука через железнодорожные пути, сквозь ветки деревьев можно увидеть три необычные деревянные башни, объединенные забором в сплошную стену. Сооружение будто перекочевало к нам через века. Уже второй год здесь, под Новоалтайском, на пустыре в народе именуемом «Поле чудес» представители благотворительного фонда «Сердолик» при участии всех неравнодушных строят Белоярскую крепость, точнее, копию того самого оборонительного сооружения, с которого в этих местах в XVIII веке и началась российская государственность.
Сергей Попов, руководитель «Сердолика» и идейный вдохновитель проекта, сразу поясняет – на самом деле крепость стояла не здесь. Просто место удачно расположено рядом с транспортной развязкой, а в перспективе здесь должен появиться этно-парк. Вот и выбрали площадку, до которой удобно добираться туристам. В остальном же крепость стараются строить максимально близкой к оригиналу.
Хотя как именно выглядела да и где стояла Белоярская крепость, точно сказать не может никто. Своим появлением она обязана неудачным попыткам России закрепиться на сибирских землях. Еще в 1709 году на месте слияния Бии и Катуни был установлен российский острог. Через год он был атакован ойратскими войсками и сожжен, а исток Оби вновь оказался за пределами российских владений. Временная неудача заставила руководителей Томского и Кузнецкого уездов вернуться к прежним методам захвата приобских территорий, последовательно занимая площади вверх по течению и закрепляясь на них.
Дальше всех ушел вверх по Оби известный первопроходец Фёдор Кривощек, ранее основавший две деревни на месте современного Новосибирска. В документах Кузнецкой комендантской канцелярии с марта 1717 года упоминается место «на Обе реке выше чумышского устья, где поселился Кривощок». Именно там и было решено возводить новую крепость, для строительства которой выбрали высокий белый яр.
Ни в каких боевых действиях Белоярская крепость не участвовала, да и вообще военное значение имела лишь год, пока тюркоязычные аборигены не откочевали на юг. Последнее упоминание о крепости встречается в 1759 году, что было потом – непонятно: то ли разобрали, то ли сгнила, то ли сгорела.
Строительство копии Белоярской крепости.Фото Ярослава Махначёва
К современному Белоярску, одному из районов Новоалтайска, крепость отношения не имеет – это место вообще раньше было деревней Юдиной, по фамилии ее казака-основателя. Историки называют два места, где могла стоять крепость: возвышение в Велижановке (один из районов Новоалтайска) или территория старого шпалопропиточного завода.
Сергей Попов: «Хотим сделать здесь полноценный круглогодичный этно-парк, чтобы сюда приезжали туристы, приходили на экскурсии школьники и все, кому интересна история. Сейчас проекту нужна любая посильная помощь».
Сергей Попов историей крепости интересуется давно. Во-первых, сам из этих мест, из Белоярска. Во-вторых, по образованию хоть и политолог, но историей увлекался всегда. В-третьих, в рамках работы «Сердолика» занимается с детьми увековечиванием памяти ветеранов. Несколько раз он подавал заявку на грант и в 2018 году «Сердолик» стал победителем конкурса президентских грантов. Прошлым летом работа закипела.
За лето на пустыре выросла одна стена Белоярской крепости: две башни, проездные ворота и стена с перекрытиями.
— Сама крепость была небольшая, 40 на 40 метров. Внутри был дом приказчика, его как раз сейчас возводим, судная изба, магазины, пороховой и продуктовый погреба. В 1729 году за территорией крепости была построена церковь, где велись службы до этого, не известно. Может, была небольшая часовня внутри или над проездными воротами – надвратная, – рассказывает Сергей Попов.
В свое время в НПЦ «Наследие» под руководством историка АлтГУ Ярослава Фролова разрабатывали проект «Белоярская крепость: форпост на Алтае», на этой основе и ведется строительство.
— Так как чертежей и даже вообще изображений крепости практически не найти, за основу взята Бийская крепость. Ее тоже строил дворянин Иван Максюков, так что логично предположить, что они были идентичны, – говорит Сергей Попов.
На стройплощадке, приятно пахнущей лесом, можно уже не только посмотреть на часть крепости, но и ощутить себя в роли ее защитника. Вдоль верхней кромки стены уже проложены настилы, в самих башнях оборудованы обламы – своего рода бойницы, позволяющие удобно атаковать нападавших. У ворот стоят две трехфунтовые пушки XVIII века – их отлили на Бийском олеумном заводе. На строительство двух башен, ворот и стены уже ушло почти 300 кубов леса.
В Белоярской крепости дружно работают как профессиональные плотники и столяры, так и волонтеры – бревна ошкуривают, территорию убирают, выполняют другие нехитрые операции. Технологию двухвековой давности стараются соблюдать. Хотя и тут бывают споры.
— Мы рубим бревна «с остатком» чашей вниз, – показывает Попов. – Таким образом в места соединения не попадает вода. Кто-то говорит, что в те времена они соединялись чашей вверх. Но есть две похожие крепости, в Москве и Братске, там встречаются оба вида. Так что мы недалеки от истины.
Но, конечно, без техники никуда. Те же бревна наверх поднимали краном. Как в первой половине XVIII века вручную люди собрали такую конструкцию за месяц, для их потомков – загадка.
В этом году у строителей в планах завершить дом приказчика, в следующем – построить еще две башни, закольцевав тем самым территорию крепости.
На этом работы не закончатся. «Сердолик» подал заявки еще на несколько грантов для дальнейшего развития территории, а администрация Новоалтайска планирует превратить окрестный пустырь в этно-деревню, рассчитывая на федеральный проект благоустройства городской среды. Под эти цели зарезервировано 17 гектаров земли.
Первое мероприятие в Белоярской крепости должно состояться уже осенью – 5 сентября здесь запланирован исторический фестиваль реконструкторов. А еще на базе форпоста хотят снять комедийный фэнтези-сериал. Рабочее название картины – «Таверна NPC».