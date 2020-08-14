В Барнауле появится клуб интеллектуальных игр для школьников

В последнее время в барнаульском Центре интеллектуального развития наблюдают возрастающий интерес со стороны подростков. Чтобы его подкрепить, здесь решили организовать общегородскую площадку для интеллектуального спорта детей. В этом году проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

Лишних знаний не бывает

Городской Центр интеллектуального развития тренировки для детей проводит в течение последних шести лет, но до этого года для них не было выделено отдельной площадки. Школьникам приходилось делить ее вместе со студентами и взрослыми любителями «Что? Где? Когда?» (ЧГК), а значит, пытаться найти ответы на вопросы, которые не соответствуют уровню их подготовки. Теперь они смогут заниматься обособленно и более углубленно в комфортных для себя условиях и с адекватными для своего возраста заданиями. Целевая группа нового клуба – школьники 12-17 лет, а также студенты средних специальных учебных заведений, занятия для которых специалисты будут проводить на безвозмездной основе.

— Мы предлагаем детям участвовать в целом спектре игр: «Своя игра», «Брейнринг», «Мультиигры» и так далее. На самом деле таких много, – рассказывает директор городского Центра интеллектуального развития и автор проекта «Интеллектуальный спорт – детям!» Иван Соломонов. – Основное наше направление – «Что? Где? Когда?» Вообще, мы должны были начать занятия в июле, но пока ждем, надеюсь, сможем подготовиться и провести запланированные на этот год осенний и зимний турниры.

Сейчас Иван Соломонов стремится напрямую наладить работу со школами и кружковыми организациями, но это не означает, что он готов взаимодействовать исключительно с группами детей – обращаться в центр можно и в индивидуальном порядке.

— Даже если нет команды, стоит к нам прийти на стандартную игру, традиционно у нас принято заниматься по субботам, и попроситься с кем-нибудь поиграть, а дальше уже как пойдет, – советует Иван. – Только не нужно сразу опускать рук. Бывает, приходят на первую для себя игру и из 36 вопросов – стандарт – отвечают на четыре. И потом больше не возвращаются. Говорят: «Это слишком сложно». На самом деле факторов много. Могло просто не повезти с турниром (иногда мы выбираем что-нибудь посложнее). Да и вообще с первого раза не всегда удается понять формулировки вопросов, как на них отвечать. Стоит отыграть хотя бы пять-десять игр, тогда станет понятно, как люди думают, как строится обсуждение в команде.

Кстати, энциклопедическими знаниями владеть вовсе не обязательно – гибкости ума будет вполне достаточно.

— Пополнять багаж начинают знатоки уже серьезного уровня, когда они чувствуют, что где-то у них пробелы и им нужно дополнительно уяснить для себя что-то конкретное, – поясняет Иван. – В целом же вопросы могут попасться абсолютно из любой сферы – от классической литературы и искусства до современных сериалов и интернет-мемов. Стимул получать новые знания появляется. У игроков даже поговорка по этому поводу есть: «Лишних знаний не бывает».

На личном опыте

Сам Иван Соломонов в этом движении не случайный человек. В наш город он переехал из Сургута восемь лет назад. Там занимался интеллектуальным спортом, поэтому после приезда к нам стал искать для себя местную команду.

— Спустя время практически все разъехались, команда распалась, движение в городе стало постепенно затухать, и я решил, что буду организовывать игры сам, – признается собеседник. – В Сургуте это направление всегда было развито сильнее, но мы и в Барнауле двигаемся вверх – за время, что я живу здесь, мы сумели вырастить одну сильную, крепкую команду.

Сегодня в Барнауле насчитывается около 20 команд, которые систематически тренируются и принимают участие в соревнованиях разного уровня. В минувшем сезоне одна из них участвовала в выездных межрегиональных играх и прошла отбор на студенческий чемпионат России, который не состоялся из-за пандемии.

В последнее время спрос на интеллектуальные игры в краевой столице растет. Один из факторов, оказывающих на это влияние, – активное развитие квизов, которые сейчас очень популярны.

— Это тоже в своем роде интеллектуальные игры, но совсем не такие, как у нас. Те – развлечения, а наши – спорт, – разделяет Иван Соломонов. – Взаимное пересечение есть – игроки ЧГК бывают на квизах и с квизов подтягиваются в наш круг. В обоих случаях это развитие, только у нас игры не такие зрелищные – там все замыкается внутри команды.

Вопросы барнаульские ЧГКашники не всегда придумывают сами – чаще всего запрашивают на специализированном сайте, куда впоследствии загружают результаты игры и отслеживают свое место в рейтингах, в том числе международных.

Если для взрослых и студенческих команд тренировки не предусмотрены: лучшая наработка навыков – регулярная игровая практика, то для школьников проект предусматривает обучающие занятия. Подобный опыт уже был известен в центре, когда участники студенческих команд привлекали своих младших братьев и сестер и сами их тренировали. Теперь же этим будут заниматься централизованно.

Сейчас, пока клуб не начал свою деятельность, центр решает рабочие вопросы, в частности, определяется с базовой организацией, на которой развернется основная деятельность, и ждет, когда официально разрешат проводить занятия. Следить за новостями можно в группе учреждения в «ВКонтакте».

Согласно планам, за полтора года реализации проекта «Интеллектуальный спорт – детям!» проведут две ознакомительные профильные смены с участием не менее 200 детей, 24 «школьные» смены, шесть городских турниров (с дальнейшим выходом на межрегиональный уровень) с охватом более 500 регулярных участников 12-17 лет. На два из последних обещают пригласить известного знатока игры «Что? Где? Когда?».