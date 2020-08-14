Тысячный задел: в годы войны барнаульские рабочие многократно превышали нормы выработки

Уже в первое военное лето барнаульские стахановцы принялись работать с большим трудовым подъемом – с июля 1941 года рабочие ВРЗ стали стабильно перевыполнять план, выдавая по 250-300% дневной нормы. Дальше – больше: их начали догонять и перегонять рабочие с других предприятий, которые в начале войны непрерывно эвакуировали свое оборудование и людей в наш город.

Работа без брака

Одним из самых известных имен в Барнауле военных лет стало имя Ивана Фомичёва – он, работая на заводе № 17, выполнил за один рабочий день 11 сменных заданий, 1180% нормы. Такой результат токарь инструментального цеха выдал в ночь на 30 июня 1943 года. Его пример оказался заразительным – движение тысячников на станкостроительном заводе пополняли друг за другом еще около десяти человек, в том числе одна женщина, шлифовщица Татьяна Баранова.

Главное, что отличало таких людей, ответственность, внимательность, отличное знание своего ремесла и технологии, отлаженность движений до автоматизма. Те, кто работал вместе с ними и стремился к их трудовым высотам, отмечают, что цифры не рисовали для статистики. Наоборот, к каждой детали относились особенно придирчиво, стараясь обнаружить производственный брак. Его было немного – рабочие сами старались не допускать его, ведь в то время это считалось позором.

Для стимулирования рабочих начальство находило разные способы. Сначала внушали мальчишкам и девчонкам, которые тогда в большом количестве вставали к станкам, что от каждого из них зависит ход войны, приближение Победы. Потом стали использовать систему поощрения. Так, появились «стахановские» талоны на питание, которые гарантировали их обладателю невиданный по тем меркам обед – суп с кусочком мяса и каша с ним же. Но попробуй-ка его заработай!

Так, Владимиру Гальченко, который с 1942 года начал постигать на заводе № 17 слесарное дело, пришлось поломать голову и изобрести свой принцип работы. В феврале 1944 года, когда ему было всего 15 лет, он стал собирать параллельно пять коробок скоростей вместо одной, пооперационно. Шуму тогда наделал! Притом его вовсе не хвалили – ругали за самодеятельность и требовали прекратить произвол. Парню хватило мужества стоять на своем. В итоге выполнил задание на восемь суток раньше установленного времени. Тогда-то и получил на руки заветный «стахановский» талон. Однако не этот талон был его самоцелью, а принцип – своим способом он работал намного продуктивнее и не хотел прогибаться под давлением.

В мае 1943 года 59 комсомольско-молодежных бригад станкостроительного завода встали на Сталинскую вахту. Их инициативу горячо поддержали 20 тыс. стахановцев барнаульских предприятий.

Не за награду

Примеров трудового героизма хватало на каждом барнаульском предприятии, которые в 1940-е делали упор на снабжение фронта. Например, на заводе № 77 рабочие стали показывать свою силу воли еще до начала выпуска боевой продукции – чтобы не опоздать и запуститься в срок, модельщики в течение шести суток не выходили из цеха и перевыполнили план, а коммунист-стахановец товарищ Голдин без перерыва в течение двух смен изготавливал клинья для молота.

Изобретать что-то новое приходилось и здесь, так же не отлучаясь от производства. К примеру, в цехе № 110, где занимались изготовлением распредвалов, работа встала из-за нехватки станков для глубокого сверления. Старшему мастеру Бородину не осталось ничего другого, как усмотреть и открыть новый метод с использованием обычных токарных станков и спиральных сверл.

Новые технологии осваивали быстро, в кратчайшие сроки доводили их владение до совершенства и начинали погоню за личными рекордами. Самым упорным среди таковых на «Трансмаше» стал токарь цеха № 120 Фёдор Бережной. Он этапами опережал сам себя – сначала выработал 300% нормы, потом 500, 700, 1000%. Его максимум – 1200%! О нем писали газеты, говорило сарафанное радио, потому к нему шли и в одиночку, и делегациями с других предприятий – за опытом. Опыт коллеги подхлестнул многих заводчан – в декабре 1942 года 276 станочников выполнили по два и более плана, а к началу 1943-го на предприятии насчитывалось уже более 2016 стахановцев.

Свое влияние на трудовую дисциплину и увеличение выработки труда оказывали комсомольские организации. Именно по их инициативе в городе началось соревнование бригад за право называться фронтовыми и гвардейскими. В первую очередь оценивались ежедневное перевыполнение производственного задания меньшим составом, экономия материалов и снижение брака.

Такая борьба по-своему стимулировала, но большее влияние оказывало понимание своей роли, зависимости фронта от труда лично каждого заводчанина. Случалось, что люди на несколько суток оставались на заводе в специальной комнате, сменяя друг друга у кульманов и обедая, не отходя от рабочего места. И все для того, чтобы как можно скорее спроектировать необходимое оборудование и пустить его в разработку. Делали это не во имя личной славы и не для именных наград – для всех старались.

Начальнику цеха Барнаульского вагоноремонтного завода Ф.И. Львову первому в Барнауле в 1943-м было присвоено звание Героя Социалистического Труда. А годом ранее коллектив завода за образцовое выполнение заданий фронта в числе первых был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Одно из достижений предприятия – увеличение выпуска продукции механического цеха в 25 раз: фактически за одни военные сутки рабочие выпускали столько же, сколько за довоенный месяц.