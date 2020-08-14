О чем нужно знать, собираясь на отдых в горы

В этом сезоне в горах Алтая небывалый наплыв туристов, и все чаще именно оттуда приходят известия о несчастных случаях, произошедших с путешественниками. Как их избежать, рассказали спасатели.

Будьте внимательны

1 августа течение реки Шавла в Кош-Агачском районе унесло жизнь женщины. Туристка из Москвы с группой сплавлялась на катамаране, но после неудачного поворота плот перевернулся и несмотря на спасательный жилет, женщина утонула. Ее тело нашли на следующий день.

В этот же день в том же районе барнаулец упал с квадроцикла и сломал шейку бедра. В Усть-Коксинском районе вблизи озера Аккем женщина упала с лошади, повредив плечо. Ее, так же как и парня, эвакуировали на вертолете Медицины катастроф. 8 августа под камнепад попала группа туристов из Ульяновска, двое травмированных были госпитализированы в больницу.

Днем ранее на туристической базе «Горное солнце» произошел пожар. Чтобы спастись от пламени двое туристов из Новосибирска выпрыгнули из окон третьего этажа. Спустя некоторое время на турбазе «Глобус» обнаружили мертвой семью из Барнаула. Основная версия случившегося – отравление выхлопными газами от дизельного генератора.

Пока следствие разбирается во всех случаях со смертельным исходом, сотрудники МЧС проводят проверки туристических объектов.

— Работа по обеспечению безопасности отдыхающих ведется на постоянной основе, – рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. – На территории «Бирюзовой Катуни» создан временный пожарный пост, на котором круглосуточно несут дежурство бойцы шестого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Пожарно-спасательные подразделения готовы к реагированию на возможные происшествия, но многое здесь зависит от владельцев объектов, а также от осмотрительности и осторожности постояльцев гостевых домов и баз отдыха. Неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности – залог отдыха без происшествий.

В горы с рюкзаком

Громкие трагические происшествия – скорее случайность в этой местности, а вот закономерностью спасатели называют беспечность некоторых туристов, которые отправляясь в поход в горы или сплавляясь по реке, забывают о банальных правилах безопасности.

— Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей, – подчеркивает спасатель международного класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В.В. Зюкова Сергей Черкасов. – При планировании туристического похода по горному или водному маршруту жизненно важно реально оценивать свои силы, физическую форму, состояние здоровья. Необходимо помнить, что в горах хронические заболевания обостряются, а любой экстремальный отдых связан с риском получения травмы, увечья и даже гибели. Для неподготовленных туристов прохождение сложных трасс смертельно опасно.

Выбирая маршрут, не забудьте скачать приложение с картой от Maps Me, которая работает без подключения к Интернету. К слову, если вы потеряетесь, то приложение подскажет ваши координаты, а по ним спасатели вас найдут гораздо быстрее, чем иногда это бывает. Обязательным правилом является регистрация группы на сайте МЧС. Это, прежде всего, дает возможность спасателям отслеживать туристов, выходя раз в сутки на связь с ними. С собой нужно брать теплые и непромокаемые вещи, хорошую обувь, газовые горелки, прочные палатки и быть готовым к резкой смене погоды, что в горах является не редкостью.

— В прошлом году на один маршрут вышли две группы альпинистов, при подъеме первые спровоцировали лавину, которая накрыла вторую группу, – отмечает спасатель. – Обошлось без жертв, но пострадавшие были. Были и вопросы к инструктору. Вообще, собираясь в поход, изучите отзывы о своем проводнике, если вы его лично не знаете. Однажды я с семьей шел к водопаду Учар, к нему ведет простая тропа. Параллельно с нами молодой человек вел группу девушек, но выбрал очень крутой спуск к воде. Девушки не могли спуститься, они кричали, визжали, а когда я к ним подошел, то одна уже со слезами на глазах просто повисла на камне и никак не могла двинуться дальше. Пришлось вмешаться и показать туристкам более безопасный маршрут.

Фатальной может стать переоценка собственных сил и у опытных путешественников. Сергей вспоминает свое дежурство в 2011 году, когда на Белухе погиб человек, который много раз ходил в горы, изучал лавины как природное явление.

— Он поднялся на гору с другом, а спуститься не дала непогода. Четыре дня просидели в пещере, а потом неожиданно сошла лавина, один турист погиб. Потом повторная волна и шесть дней безрезультатных поисков. В это же время спасателям поступило новое сообщение: двое парней путешествовали по горам, и один из них подвернул ногу, второй отправился за помощью, но из-за снега мы не смогли выдвинуться к пострадавшему. В итоге, парень, не дождавшись помощи, решил идти самостоятельно, упал в ущелье, а в это время сошла лавина.

Вам с переворотом?

Водные сплавы, рафтинг – одно из любимейших развлечений туристов в Горном Алтае летом. Но природа сильнее человека, говорит спасатель Черкасов. Он напоминает, что каждый турист должен знать элементарные правила: не больше восьми человек на рафт, каждый должен быть в жилете, каске, желательно и в гидрокостюме, потому что реки Горного даже в самую жаркую погоду не прогреваются больше 18−19 градусов, и речь идет только о верхнем слое воды.

— Падение в воду приводит и к мышечным спазмам, и шоковой остановке дыхания, – дополняет Черкасов. – Если уж вы идете на водное путешествие, вы должны сами о себе заботиться. На берегу узнайте, какой маршрут вас ждет, обговорите, будет ли переворот рафта, сейчас многие туристы просят это делать специально. Вы знаете, за что вы платите деньги, и без всех этих вещей нельзя садиться в лодку даже на короткие часовые сплавы, ведь беда может случиться за считанные секунды.

Для любых путешественников, попавших в беду, есть специальная радиочастота, на которой спасатели круглосуточно ведут прием. Она опубликована на сайте МЧС. За помощью можно обратиться и по номеру 112 или по спутниковому телефону.