На реальных событиях: в театре кукол «Сказка» поставили спектакль к 75-летию Победы

За это лето Алтайский краевой театр кукол «Сказка» подготовил к новому сезону вот уже вторую премьеру – спектакль для детей на далеко не детскую тему. «Дневник ленинградской школьницы» (9+) – история про Таню Савичеву, маленькую девочку, которая прославилась на весь мир благодаря своему страшному дневнику. Эти записи, сделанные на девяти страницах, стали одним из символов Великой Отечественной.

Быт стал бытием

То, что к 75-летию Победы в театральном репертуаре должен появиться спектакль о блокаде Ленинграда, в «Сказке» решили давно. Ведь эта тема и о силе духа, и об ужасах войны, и об испытаниях и лишениях, о преодолении, о подвиге, о страшной правде. Поговорить об этом с современными детьми – задача не из легких.

За воплощение этого замысла взялась барнаульский режиссер Татьяна Тимофеева. Но дневники – это документ. Театр же нуждался в истории, которую было поручено сочинить драматургу из Санкт-Петербурга (в прошлом – жительнице Барнаула) Инне Гридиной – для этого она посетила музей блокадной школьницы, изучала историю ее семьи. Не случайно часть бутафории к спектаклю – это воссозданные предметы Таниного мира.

— Прежде, чем появилась пьеса, драматургу пришлось переработать множество материала – как документального, так и художественного, — пояснила режиссер спектакля. – Перед нами стояла не только просветительская задача – рассказать детям о блокаде, но и задача человеческая: поведать о конкретных людях, которые жили, любили, до последних дней верили в лучшее.

В спектакле показаны будни большой и дружной семьи Савичевых. Отсчет этой истории начинается с дня рождения бабушки, который отмечался 22 июня 1941 года. Именно в этот день за большим столом собрались Савичевы: как взрослые, которых играли актеры, так и дети планшетные куклы размером с ребенка. Их придумала художница постановки Алёна Муравьёва, а воплотил конструктор «Сказки» – Виталий Абрамов.

Сам спектакль построен так, что из него можно многое узнать о тех страшных днях блокады. Здесь между делом рассказывается и о том, что город в ту пору назывался Ленинградом, что с началом осады на его улицах стучал метроном, оповещая жителей о начале бомбардировок, о том, что людям приходилось прятаться в бомбоубежищах. Говорится и об открытии «Дороги жизни», и о первом исполнении знаменитой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича. Все это сделано из расчета на зрителей возрастной категории «9+», которые, вполне возможно, во время спектакля узнают о блокаде впервые.

Кстати, пока о реакции современных детей на голод и страшные лишения, описанные в спектакле, приходится только гадать. Хотя, признаться, очень уж хотелось бы посмотреть на то, как отреагирует подрастающая публика на описание рациона жителей блокадного Ленинграда – блюд из жмыха, сваренных обоев, супа из кожаных изделий.

— В спектакле поднята тема ценностей, когда, как говорила Ольга Берггольц (тоже, кстати, одна из героинь постановки), быт становится бытием, – рассуждает Татьяна Тимофеева.

О любви к городу

Отдельное внимание уделено и самому Ленинграду. В спектакле его прекрасные виды мелькают в окне трамвая, узнаваемые питерские силуэты то и дело возникают среди декораций (не случайно в конце спектакля звучит песня группы «Сплин», посвященная Северной столице).

— Эта история еще и о любви к этому прекрасному городу, – продолжает Татьяна Тимофеева. – Впервые я в нем побывала в 15 лет, тогда же посетила и Пискарёвское кладбище, где хранится копия Таниного дневника. Тогда меня поразила краткость этих записей. Потом училась в этом городе, соприкасалась с темой блокады неоднократно.

По мнению актрисы Нины Поздняковой, одушевившей планшетную куклу Таню, эта история, рассчитанная как на детей, так и на взрослых, никого не оставит равнодушным. Самой актрисе всякий раз, когда она произносит текст о смерти девочки, приходится едва сдерживать слезы.

— Эта кукла так здорово придумана, что создается ощущение, что она еле держится, что от голода у нее подкашиваются ноги, – делится актриса. – Признаться, с таким механизмом работаю на сцене театра впервые. Однако может показаться, что Таня – это я. Но это не так. Скорее, я транслирую ее историю, известную на весь мир. Сама в столь сложных обстоятельствах никогда не находилась, а потому могу лишь представить насколько мужественной и выносливой была эта маленькая девочка.

По мнению директора театра Надежды Васильевой, этот спектакль – еще одна яркая постановка в репертуаре «Сказки». Вполне возможно, она в числе других работ театра будет представлена на фестивалях, которые пройдут в ближайшее время в Красноярске, Новосибирске, Иркутске.

— На эту постановку мы планируем приглашать не только классы, она будет включена в театральный репертуар как спектакль, предназначенный для семейного просмотра, – рассуждает Надежда Васильева. – Ведь эта история основана на реальных событиях, а потому после спектакля взрослым и детям явно будет о чем поговорить.

В спектакле заняты актеры Евгения Пухова, Александр Сизиков, Анастасия Шарабарина, Ольга Кравченко, Нина Позднякова, Юрий Антипенков, Елизавета Жаворонкова и другие.