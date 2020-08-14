На реальных событиях: в театре кукол «Сказка» поставили спектакль к 75-летию Победы

За это лето Алтайский краевой театр кукол «Сказка» подготовил к новому сезону вот уже вторую премьеру – спектакль для детей на далеко не детскую тему. «Дневник ленинградской школьницы» (9+) – история про Таню Савичеву, маленькую девочку, которая прославилась на весь мир благодаря своему страшному дневнику. Эти записи, сделанные на девяти страницах, стали одним из символов Великой Отечественной.
В спектакле «Дневник ленинградской школьницы» показаны будни большой и дружной семьи Савичевых.Фото Натальи Катренко
То, что к 75-летию Победы в театральном репертуаре должен появиться спектакль о блокаде Ленинграда, в «Сказке» решили давно. Ведь эта тема и о силе духа, и об ужасах войны, и об испытаниях и лишениях, о преодолении, о подвиге, о страшной правде. Поговорить об этом с современными детьми – задача не из легких.
За воплощение этого замысла взялась барнаульский режиссер Татьяна Тимофеева. Но дневники – это документ. Театр же нуждался в истории, которую было поручено сочинить драматургу из Санкт-Петербурга (в прошлом – жительнице Барнаула) Инне Гридиной – для этого она посетила музей блокадной школьницы, изучала историю ее семьи. Не случайно часть бутафории к спектаклю – это воссозданные предметы Таниного мира.
— Прежде, чем появилась пьеса, драматургу пришлось переработать множество материала – как документального, так и художественного, — пояснила режиссер спектакля. – Перед нами стояла не только просветительская задача – рассказать детям о блокаде, но и задача человеческая: поведать о конкретных людях, которые жили, любили, до последних дней верили в лучшее.
В спектакле показаны будни большой и дружной семьи Савичевых. Отсчет этой истории начинается с дня рождения бабушки, который отмечался 22 июня 1941 года. Именно в этот день за большим столом собрались Савичевы: как взрослые, которых играли актеры, так и дети планшетные куклы размером с ребенка. Их придумала художница постановки Алёна Муравьёва, а воплотил конструктор «Сказки» – Виталий Абрамов.
Сам спектакль построен так, что из него можно многое узнать о тех страшных днях блокады. Здесь между делом рассказывается и о том, что город в ту пору назывался Ленинградом, что с началом осады на его улицах стучал метроном, оповещая жителей о начале бомбардировок, о том, что людям приходилось прятаться в бомбоубежищах. Говорится и об открытии «Дороги жизни», и о первом исполнении знаменитой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича. Все это сделано из расчета на зрителей возрастной категории «9+», которые, вполне возможно, во время спектакля узнают о блокаде впервые.
Кстати, пока о реакции современных детей на голод и страшные лишения, описанные в спектакле, приходится только гадать. Хотя, признаться, очень уж хотелось бы посмотреть на то, как отреагирует подрастающая публика на описание рациона жителей блокадного Ленинграда – блюд из жмыха, сваренных обоев, супа из кожаных изделий.
— В спектакле поднята тема ценностей, когда, как говорила Ольга Берггольц (тоже, кстати, одна из героинь постановки), быт становится бытием, – рассуждает Татьяна Тимофеева.
Сфинкс на сцене олицетворяет один из уголков северной страницы.Фото Натальи Катренко
Отдельное внимание уделено и самому Ленинграду. В спектакле его прекрасные виды мелькают в окне трамвая, узнаваемые питерские силуэты то и дело возникают среди декораций (не случайно в конце спектакля звучит песня группы «Сплин», посвященная Северной столице).
— Эта история еще и о любви к этому прекрасному городу, – продолжает Татьяна Тимофеева. – Впервые я в нем побывала в 15 лет, тогда же посетила и Пискарёвское кладбище, где хранится копия Таниного дневника. Тогда меня поразила краткость этих записей. Потом училась в этом городе, соприкасалась с темой блокады неоднократно.
По мнению актрисы Нины Поздняковой, одушевившей планшетную куклу Таню, эта история, рассчитанная как на детей, так и на взрослых, никого не оставит равнодушным. Самой актрисе всякий раз, когда она произносит текст о смерти девочки, приходится едва сдерживать слезы.
— Эта кукла так здорово придумана, что создается ощущение, что она еле держится, что от голода у нее подкашиваются ноги, – делится актриса. – Признаться, с таким механизмом работаю на сцене театра впервые. Однако может показаться, что Таня – это я. Но это не так. Скорее, я транслирую ее историю, известную на весь мир. Сама в столь сложных обстоятельствах никогда не находилась, а потому могу лишь представить насколько мужественной и выносливой была эта маленькая девочка.
По мнению директора театра Надежды Васильевой, этот спектакль – еще одна яркая постановка в репертуаре «Сказки». Вполне возможно, она в числе других работ театра будет представлена на фестивалях, которые пройдут в ближайшее время в Красноярске, Новосибирске, Иркутске.
— На эту постановку мы планируем приглашать не только классы, она будет включена в театральный репертуар как спектакль, предназначенный для семейного просмотра, – рассуждает Надежда Васильева. – Ведь эта история основана на реальных событиях, а потому после спектакля взрослым и детям явно будет о чем поговорить.
В спектакле заняты актеры Евгения Пухова, Александр Сизиков, Анастасия Шарабарина, Ольга Кравченко, Нина Позднякова, Юрий Антипенков, Елизавета Жаворонкова и другие.