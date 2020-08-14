На август приходится три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый

Самый сладкий, Медовый Спас, отмечается 14 августа и совпадает с началом Успенского поста. Об истоках праздника и его традициях читателям «ВБ» рассказал настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей Никола Думнов.

Чтобы не болели

— Христианская вера на Русь пришла в 988 году из Византийской империи, – рассказал Никола Думнов. – У греков август был одним из самых жарких месяцев и по этой причине отличался вспышкой различных заразных заболеваний. Холодильников, сами понимаете, не было, а оборудованные морозильники могли позволить себе лишь богатые люди. 1 августа по старому календарю, ныне это 14 августа, священники выносили на площади иконы и животворящий крест, устраивали молебен в честь Спасителя и Богородицы, освящали воду и кропили ей жилища, поля, сады, чтобы остановить распространение болезней. Таким образом, служба всемилостивому Спасителю со временем стала Спасом, а с распространением христианства на Руси к ней добавились наши исконно русские традиции.

На Руси к 14 августа заканчивался сбор меда, и в народном сознании церковные праздники совпали с медосбором, поэтому в этот день в храмах уже много веков освящают мед. Кроме того, Медовый Спас еще называют и Спасом на воде, поскольку 14 августа в православных храмах проводится малое водосвятие.

— Народные приметы на Спас священнослужители в памяти не хранят, – с улыбкой говорит Никола Думнов. – Тем не менее для Медового Спаса есть ряд ограничений. Во-первых, до 14 августа вкушать свежий мед нельзя, можно лакомиться только медом прошлых лет. Во-вторых, купаться после малого водосвятия также не рекомендуется. И третье – в период Спасов не желательно играть свадьбы, поскольку это время поста, посему у молодой семьи дальнейшая жизнь не должна быть пустой.

По словам священнослужителя, традиция святить мед не утратила своей актуальности в наши дни. Поскольку практически при каждом храме есть пасеки, пчеловоды проносят в храмы небольшие емкости для освящения, которые в дальнейшем пойдут на продажу.

— Раньше мед приносили в берестяных туесах и глиняных горшочках, – рассказывает настоятель церкви. – Сейчас с флягами к нам тоже не приходят, но посуда по большей части стала стеклянной. Мне нравятся оба Спаса – Медовый и Яблочный, потому что в храме стоит ни с чем не сравнимый запах свежего меда, яблок и винограда, который барнаульцы приносят освящать в Яблочный Спас.

Завтрак у бабушки

Лилия Устюжанина выросла в деревне, в церковь ей не разрешали ходить родители, считая это мракобесием. Но у своей бабушки, прожившей большую часть жизни в райцентре Ключи, девочка узнала и запомнила ряд традиций, в том числе на Медовый Спас.

— Дарья Борисовна Макарова была женщиной очень богомольной, – рассказала Лилия Владимировна. – В годы войны отмолила у смерти мужа-партизана и разведчика и после войны почти каждый день ходила «в церкву», как она, украинка, звала деревенский храм. Накануне 14 августа бабушка покупала у соседей мед, так как своей пасеки в хозяйстве не было, разливала его по малюсеньким баночкам и в большую крынку и шла в церковь. Когда мы просыпались, в избе царил дух испеченного хлеба, на столе стояли блюдечки для нас, внуков, и ждал свежезаваренный чай. Мед бабуля наливала тонкой струйкой, я не знаю, как он назывался, да это и неважно сейчас. А тогда мы завороженно наблюдали за тягучей прозрачной линией, а потом с благословения бабушки принимались завтракать: макали еще горячую горбушку в мед и ели, запивая чаем на травах. Какой запах стоял в небольшой горенке, помню, кажется, до сих пор. Я тогда не верила, что ничего вкуснее бабушкиного хлеба с медом не попробую больше никогда, потому что таких хлебов сейчас не пекут, да и мед уже не такой. Пока мы завтракали, бабушка собирала баночки в авоську и разносила болящим по всей деревне: кто не вставал с постели или не было денег на мед. И мы, малолетки, понимали, что Медовый Спас – это не просто вкусный мед для внучат, это еще и забота о нуждающихся, и благость на душе от доброго поступка.

По некоторым легендам, Владимир святил Киевскую Русь именно 14 августа 988 года.

В православии праздник стал массовым после опустошающей эпидемии в Константинополе, где из храма Святой Софии вынесли частицу креста, на котором был распят Христос, и освятили водоемы и колодцы. В тот момент и свершилось чудо – болезнь, унесшая тысячи жизней, отступила. В память об этом событии в этот день в храмах происходит малое водосвятие. Кроме того, люди чистят колодцы и хранилища воды, освящают новые колодцы, совершают крестные ходы на водоемы и родники для освящения воды, купаются, чтобы смыть грехи и стать здоровее. После 14 августа купаться уже нельзя – считается, что можно таким образом принести в дом болезни.