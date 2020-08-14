График отключения электроэнергии в Пригородном РЭС с 17 по 21 августа

В целях подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов Пригородного РЭС ПО ЦЭС Филиала ПАО «МРСК Сибири – Алтайэнерго» проводит комплекс работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования, обеспечивающего надежное электроснабжение потребителей.
Фото из сети Интернет
КТП 18-1-5
(Капитальный ремонт)
ИП Кирюшов , ОАО Барнаульский водоканал
10.00
17.00
КТП 58-8-4
09.00
ВЛ-10 кВ Л-22-309
до СП-3 Л-22-309
(Ремонт шлейфов на опоре №1)
(ООО Барнаул Тех, ООО «АСМ — Алтай», ООО Алгоритм, АЭР-Сити, ООО Строитель, ООО Бизнес-Строй, ООО Группа Сервис, ООО Стройкомплект, ООО Сиб Групп, ООО Сфера, АКОО «Содружество ветеранов и инвалидов вооруженного конфликта в Чечне», ООО Планета детства, ООО АкваМастер, ИП Кучиренко, ИП Беляев, ООО Агат, АЗС Роснефть, ПАО МТС, АЗС Октан, Союз Авто, ГазПромНефть
11.00
15.00
КТП 18-3-12
ВЛ-10 кВ Л-58-8 от СП-2 Л-58-8
(Замена РКТП 58-8-4)
(МБОУ «ООШ №109», АО «Учебно-опытное хозяйство «Пригородное», Мех.ток)
КТП 23-11-9
КТП 18-5-105
КТП 18-5-209
ВЛ-10 кВ Л-58-4
(Замена опор)
ООО «Т2 Мобайл», ПАО МТС, Стрелковый клуб, ООО «Газпром трансгаз Томск»
18.00
КТП 22-309-28
Ф 3 КТП 56-0-18
(Замена опоры)
КТП 58-9-18
ВЛ-6 кВ Л-9-19
(Для производства работ СМУ)
п. Садоводов,
п. Цветы Алтая,
снт Алтайский садовод
снт Солнечный, снт Спутник, СНТ Сибирский садовод, ООО Сады Алтая Агро, СТ Машиностроитель, Освещение Змеиногорского тракта ДСУ, Змеиногорский тракт 91 ООО Лукойл)
16.00
КТП 18-5-9
ООО Барнаульский водоканал
Ф 2 КТП 58-8-5