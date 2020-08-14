График отключения электроэнергии в Пригородном РЭС с 17 по 21 августа

Август 14 12:31 2020

В целях подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов Пригородного РЭС ПО ЦЭС Филиала ПАО «МРСК Сибири – Алтайэнерго» проводит комплекс работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования, обеспечивающего надежное электроснабжение потребителей.

Фото из сети Интернет

Район, Электроустановка Населенный пункт Улица (наименование организации) Плановое время начала отключения (местное) Плановое время прекращения отключения (местное)
Центральный

КТП 18-1-5

(Капитальный ремонт)

 п. Черницк Крестьянская, Набережная

ИП Кирюшов , ОАО Барнаульский водоканал

  17.08.2020

10.00

 17.08.2020

17.00
Индустриальный

КТП 58-8-4

(Капитальный ремонт)

 п. Новомихайловка АО «Учебно-опытное хозяйство «Пригородное»  17.08.2020

09.00

 17.08.2020

17.00
Индустриальный

ВЛ-10 кВ Л-22-309

до СП-3 Л-22-309

(Ремонт шлейфов на опоре №1)

 Солнечная поляна Багряная, Придорожная, Мраморная, Утренняя (93-60), Багряная (29)

(ООО Барнаул Тех, ООО «АСМ — Алтай», ООО Алгоритм, АЭР-Сити, ООО Строитель, ООО Бизнес-Строй, ООО Группа Сервис, ООО Стройкомплект, ООО Сиб Групп, ООО Сфера, АКОО «Содружество ветеранов и инвалидов вооруженного конфликта в Чечне», ООО Планета детства, ООО АкваМастер, ИП Кучиренко, ИП Беляев, ООО Агат, АЗС Роснефть, ПАО МТС, АЗС Октан, Союз Авто, ГазПромНефть

  17.08.2020

11.00

 17.08.2020

15.00
Центральный

КТП 18-3-12

(Капитальный ремонт)

 п. Радужный Детства, Окольная, Лесопарковая  18.08.2020

10.00

 18.08.2020

17.00
Индустриальный

ВЛ-10 кВ Л-58-8 от СП-2 Л-58-8

(Замена РКТП 58-8-4)

 п. Новомихайловка Молодежная, Облепиховая, Нижний переулок, Нагорная, Рабочая, Центральная, Сельская, , Школьная, Брусничная поляна,

(МБОУ «ООШ №109», АО «Учебно-опытное хозяйство «Пригородное», Мех.ток)

  18.08.2020

09.00

 18.08.2020

17.00
Ленинский

КТП 23-11-9

(Капитальный ремонт)

 п. Казенная заимка ООО «Научный Городок»  18.08.2020

10.00

 18.08.2020

17.00
Центральный

КТП 18-5-105

(Капитальный ремонт)

 п. Центральный Звездная  19.08.2020

10.00

 19.08.2020

17.00
Центральный

КТП 18-5-209

(Капитальный ремонт)

 п. Центральный Ярославская  19.08.2020

10.00

 19.08.2020

17.00
Павловский

ВЛ-10 кВ Л-58-4

(Замена опор)

 с. Шахи Партизанская (44 А, 44-1, 44-2),

ООО «Т2 Мобайл», ПАО МТС, Стрелковый клуб, ООО «Газпром трансгаз Томск»

  19.08.2020

09.00

 19.08.2020

18.00
Индустриальный

КТП 22-309-28

(Капитальный ремонт)

 п. Солнечная поляна Тихая (38-45), Отрадная (35-42), Золотистая (3-10), Просторная (192-164), Облепиховая (55-65), пер. Облепиховый (2-12), Обильная (40-47), Звонкая (42-48)  19.08.2020

10.00

 19.08.2020

17.00
Индустриальный

Ф 3 КТП 56-0-18

(Замена опоры)

 Власиха Огоньковая, Пионовая, Ковыльная (45-47)  20.08.2020

10.00

 20.08.2020

17.00
Павловский

КТП 58-9-18

(Капитальный ремонт)

 Прутской Полева (1-65)  20.08.2020

09.00

 20.08.2020

17.00
Центральный

ВЛ-6 кВ Л-9-19

(Для производства работ СМУ)

 п. Плодопитомник,

п. Садоводов,

п. Цветы Алтая,

снт Алтайский садовод

 Беговая, Березовая Роща, Водозаборная, Космическая, Павлюкова, Проселочная, Республиканская, Тенистая, Цветочная, Цветы Алтая, тракт Змеиногорский, Березовая роща, Проселочная, Тенистая, Белинского, Памирская, Водозаборная (ООО Барнаульский водоканал, ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «РН-Энерго»,снт Алтайский садовод,

снт Солнечный, снт Спутник, СНТ Сибирский садовод, ООО Сады Алтая Агро, СТ Машиностроитель, Освещение Змеиногорского тракта ДСУ, Змеиногорский тракт 91 ООО Лукойл)

  20.08.2020

10.00

 20.08.2020

16.00
Центральный

КТП 18-5-9

(Капитальный ремонт)

 п. Центральный Азовская (7-17)

ООО Барнаульский водоканал

  21.08.2020

10.00

 21.08.2020

17.00
Индустриальный

Ф 2 КТП 58-8-5

(Капитальный ремонт)

 п. Новомихайловка Нагорная (63-33)  21.08.2020

09.00

 21.08.2020

17.00