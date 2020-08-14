График отключения электроэнергии в Пригородном РЭС с 17 по 21 августа

В целях подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов Пригородного РЭС ПО ЦЭС Филиала ПАО «МРСК Сибири – Алтайэнерго» проводит комплекс работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования, обеспечивающего надежное электроснабжение потребителей.