Главный сыровар России поможет алтайским пасечникам

В Барнауле побывал Олег Сирота, известный российский сыровар и блогер. Но на Алтай он приехал не за сыром, а для знакомства с ситуацией в пчеловодстве. Уехал обратно он с твердым намерением помочь местным производителям меда.

В общей цепочке

Олег Сирота получил известность пять лет назад, когда в ответ на зарубежные санкции против РФ открыл в Подмосковье сыроварню и основал проект «Русский пармезан». За эти годы его сыры завоевали несколько престижных премий за рубежом, а сам Сирота занялся еще и широкой общественной деятельностью, в частности, является первым заместителем председателя комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты РФ и руководителем проекта ОНФ «Народный фермер». Собственно, и в Барнаул он приехал не как сыродел, а как общественник, защищающий права сельхозпроизводителей вообще и пчеловодов в частности. Перед этим Сирота побывал в Красноярске, а из Барнаула отправился в Новосибирск. На Алтае он провел круглый стол на базе региональной Общественной палаты, обсудив пчеловодные проблемы, а также побывал на одной из пасек под Барнаулом.

— В Барнауле мы собрались не случайно, – говорит Олег Сирота. – Алтайский край является одним из лидеров сельского хозяйства в стране и безусловным лидером в пчеловодстве и производстве меда. Но сейчас мы стоим перед серьезной проблемой, которая касается не только этой отрасли, а вообще всей планеты. Количество пчелосемей сокращается, и это может привести к коллапсу во многих сферах.

И это, по мнению сельхозников, не пустые слова. Не будет пчел – некому будет опылять травы. Как следствие – плохая урожайность, плохие корма, плохое молоко, ну и так далее, по цепочке.

Пасечники Алтайского края выступили с инициативой объявить 2021 год годом защиты пчелы.

Личное убеждение

Еще в прошлом году многие регионы России столкнулись с проблемой пчелопада. Из-за бесконтрольного использование пестицидов началось массовое вымирание пчел.

В качестве одного из способов решения проблемы в Алтайском крае разработали систему мобильного оповещения пасечников о химобработке полей на базе цифровой платформы «Респак». Пчеловоды, работающие официально, могут установить ее приложение «Мобильная пасека» на смартфон и через него отслеживать информацию о том, где и когда будет вестись обработка. Многие пчеловоды уже оценили новинку.

— Загружаю программу, вот мои данные – 200 пчелосемей, вижу точку, где пасека находится, – наглядно показывает Алексей Найденко, одна из пасек которого расположена в селе Шадрино Калманского района. – Видите, обработок нет, если бы планировались, пришло сообщение.

Пасека Алексея стационарна, вокруг нет полей, которые бы могли обрабатываться пестицидами. Однако весной и он чуть не столкнулся с проблемой. Внезапно выяснилось, что некий фермер в окрестностях пасеки собирается высадить 196 гектаров рапса.

— Решили вопрос методом личного убеждения. Собрали совещание с тем же фермером, еще одним пчеловодом и представителями администрации района. Объяснили, что лучше садить гречиху, а не рапс. Гречиха дает больше урожая, обработок не требует – в общем, маржинальная культура. Фермер все взвесил, посадил гречиху, – рассказывает Найденко.

В ближайшее время в России будет утвержден первый закон о пчеловодстве, разработанный на основе аналогичного закона Алтайского края, принятого 10 лет назад. До этого в стране со времен декрета Ленина об охране пчеловодства не было ни одного документа, регулирующего это отрасль.

Мера ответственности

Приложение – это хорошо, но не менее важно отладить механизм, позволяющий в правовом поле регулировать взаимоотношения растениеводов и пчеловодов. В 2019 году в Алтайском крае погибло 548 пчелосемей и пострадало более четырех тысяч – и это только официальная статистика, учитывающая зарегистрированных работающих пчеловодов. Реальные масштабы намного больше. Те, кто работал официально, получили небольшую компенсацию из краевого бюджета. На днях ситуация повторилась в нескольких селах Шипуновского района.

— В Красногорском районе после обработки рапса пострадало 33 пчеловода, – говорит пасечник Евгений Чернышев. – У всех были документы, но первый суд проиграли. Повторный выиграли, но наказания для тех, кто обрабатывал, копеечные.

Как говорит руководитель регионального союза и председатель правления Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции России Сергей Тастан, очень трудно доказать, что пчела погибла именно от пестицидов с полей.

— Не то что в крае или где-то в регионах, даже на федеральном уровне нет таких лабораторий. По определению пестицидов в зеленой массе, почве – есть, а в пчелах – нет. Методика разработана, но не прошла аттестацию, – сообщил Сергей Тастан.

По оценке Олега Сироты, помимо утверждения методики нужно решить вопрос и об ответственности за гибель пчел.

— Если для тех, кто в нарушение правил обработал поля пестицидами, не будет карательных функций, изменить ситуацию будет тяжело, – уверен он.

На биопрепараты

Сергей Тастан считает, что в какой-то степени решить проблему может переход аграриев на использование биопрепаратов. Олег Сирота к этому варианту отнесся с долей скепсиса.

— Я за биопрепараты, весь мир бы перевел. Но те же экспортеры скажут, что мы проиграем конкуренцию. Думаю, тема не пройдет, – считает он.

Между тем Тастан снова приводит положительный опыт Алтайского края. Если в прошлом году наши аграрии закупили лишь две тонны биопрепарата для обработки, то в этом – уже 60. А один фермер, чьи поля расположены вблизи сел в Смоленском районе, и поливать их пестицидами опасно, впервые обработал посадки лепидоцидами и теперь возвращаться к препаратам первого и второго класса опасности не планирует.

Еще один проблемный вопрос для пчеловодов – отсутствие стабильного рынка сбыта, что стало особенно актуально сейчас, в период пандемии. Все услышанное Олег Сирота озвучит на уровне федеральной Общественной палаты, и уже там будет обсуждаться, что сделать, чтобы жизнь пчеловодов Алтая и всей страны стала казаться медом.