Битва за урожай: в учхозе «Пригородное» в разгаре уборочная страда

Поля «Пригородного» начинаются там, где заканчивается город. На соседнем аэродроме взлетают и садятся быстрокрылые лайнеры, порой прилетающие из дальних экзотических стран, по автостраде идут междугородние автобусы, а мужики в поле делают извечную крестьянскую работу – жнут хлеб.

На поле, куда мы приехали, комбайнеры обмолачивали сваленный в валки ячмень. Комбайны двигались неспешно, но то и дело под выгрузные шнеки подходили автомобили, и зерно золотым потоком лилось в кузова машин. Собранное зерно с поля сразу идет на мехток, на подработку.

В этом году на первом отделении хозяйства проведена реконструкция мехтока, на 90 процентов обновлена семенная линия. Если на старом оборудовании получали в час около 8 т зерна на семена, то сейчас от 15 до 17. На товарном зерне специалисты хозяйства рассчитывают получать до 30 т в час. В этом году в довесок к пандемии в начале лета на земледельцев свалилась засуха, охватившая часть районов региона. В учхозе тоже столкнулись с этим главным врагом хлеборобов. От суховеев полностью выгорело 68 га посевов овса. Хозяйство подало заявку на получение компенсации за погибшие посевы. По словам главного агронома Рината Шевякова, урожайность земледельцев не радует. Нынче она в полтора раза ниже последних лет по всем культурам.

— На буграх есть настолько выгоревшие плешины, что и собирать нечего, – сокрушается Ринат Васильевич. – Ячменя на одном поле собрали по 18 ц/га, здесь урожайность будет в пределах 10 ц. Такая же картина и с овсом. Хотя, как-то неоднородно. Например, по пшенице, которую начнем убирать чрез неделю-полторы, виды получше. Видовая урожайность от 15 до 20 ц/га. Причем разница в урожайности видна даже на одном поле. Год нынче непонятный.

Коротки уборочные сутки

Пока мы разговаривали, один из комбайнов остановился напротив агрономовской «Нивы». Комбайнер легко спустился по лесенке с верхотуры. Они с агрономом обошли вокруг комбайна, поднимая пригоршнями полову и просеивая ее между пальцами. Так, по старинке, комбайнеры проводят своего рода экспресс-анализ потерь. Убедившись, что в полове не остается здорового, крепкого зерна, подошли поговорить.

Иван Дубасов впервые встал за штурвал комбайна здесь же, в «Пригородном» в 1992 году после училища механизации, потом поискал себя в других профессиях но, десять лет назад вернулся на землю и это его 11-я уборочная страда на полях хозяйства. Праздником для механизаторов уборку назвать нельзя, работа на самом деле тяжелая, что называется, от темна до темна. Выходные дни объявляет только нежданный дождь. Но и тогда хлеборобы смотрят на небо, дожидаясь ветерка и солнышка, чтобы быстрее можно было заехать в поле. Все, кому приходилось работать на уборке урожая, наверное, чувствовали этот эмоциональный подъем. Это в крови у крестьян.

— Заканчиваем в 11-м, в 12-м часу ночи, когда уже упадет роса, и валки начинают плохо промолачиваться, – рассказывает Иван. – Утром комбайны проверяем, обслуживаем и снова, как только ячмень ветерком обдует, заходим на валки. На выходные дожди обещают, поэтому, нужно убрать все скошенное. Так что сутки-то маловаты.

— Да дело даже не в зарплате, – машет он рукой на фразу о том, что летний день год кормит. – Я засевал это поле, обрабатывал. Сейчас вот, можно сказать, подвожу итоги своей работы за год. Обидно будет, если итоги эти окажутся никудышными.

Комбайнер поднимается в кабину.

Агроном хвалит механизатора:

— Иван очень ответственный. Жена Ольга у нас в хозяйстве дояркой родильного отделения работает, сын Антон на мехтоке на тракторном погрузчике. Хорошая семья. Вообще, настрой у всех мужиков хороший. Уговаривать никого не надо.

Механизаторам в хозяйстве стараются создать все условия для работы. С началом весенне-полевых работ издается приказ о дотации на обеды. Хозяйство доплачивает работающим в поле механизаторам по 80 рублей за обед и по 70 за ужин. Обеды и ужины привозят в поле. Первое, не менее двух мясных блюд второго на выбор, выпечка и, конечно, компот на третье. Если погода позволяет работать до ночи, то выездная столовая привозит хлеборобам еще и второй ужин, «паужин» как его здесь называют.

У коровы на языке

В этом непростом году многие животноводческие хозяйства края столкнутся с дефицитом кормов. В «Пригородном» более 2100 голов крупнорогатого скота, хозяйство занимается племенной работой по разведению коров черно-пестрой породы. И вопрос обеспечения буренок кормами на всю долгую зиму для хозяйства тоже актуален. Вопреки известной шутке, чтобы корова давала больше молока ее нужно не доить больше, а кормить лучше. Поэтому в разговоре с главным агрономом мы не обошли и эту тему.

— Надеемся, что кормами мы себя в этом году обеспечим, – уверен специалист. – Заготовлено 108 тыс. ц сенажа из однолетних и многолетних трав. Это обычная потребность. К закладке силоса не приступали, но по видовым расчетам сочные корма также заготовим по потребности. Сложнее с сеном, погода не дала травам набрать массу, поэтому, сейчас тюкуем солому. Как нельзя кстати в этом году мы запустили комбикормовый завод. В небольших пропорциях будем давать животным солому с кормосмесями. Для нашего поголовья в месяц необходимо порядка 300 т зернофуража. Сейчас фуражиру будет проще создавать сбалансированный рацион: в одном бункере – пшеница, в другом – овес, ячмень, горох. Задается необходимое соотношение ингредиентов, и дальше машина уже сама готовит кормосмесь.

Страда в «Пригородном» продолжается.

АО «Учхоз «Пригородное» – единственное крупное сельскохозяйственное предприятие на территории Барнаула. Созданное в 1956 году на землях убыточных пригородных колхозов, сегодня оно занимает ведущие позиции в крае по надоям и урожайности. Сельхозпредприятие имеет статус элитно-семеноводческого хозяйства, а также племенного завода по разведению черно-пестрой породы крупного рогатого скота.