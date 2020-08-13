Возобновились занятия для участников проекта «Журналист меняет профессию»

Отличный опыт получили журналисты и сотрудники СМИ Барнаула на открытом занятии по экскурсоведению. Эти курсы сейчас действуют для них в рамках проекта «Журналист меняет профессию», который в шестой раз проходит в Алтайском крае.

Занятия традиционно начались еще зимой, но эпидемиологическая ситуация не позволила провести их полноценно в аудитории. А что главное для экскурсовода? Знание материала и харизма. Вот над этим каждый из нас совершенствовался дома, получая задания от нашего преподавателя из Алтайской Академии гостеприимства Анны Юсуповой. Она тоже постоянно совершенствует свои знания — проходит различные онлайн-курсы, после чего делится новыми трендами с нами. Так мы познакомились с понятием «амбассадор дестинации», что в переводе с английского дословно обозначает «посол места».

Приятно осознавать себя послом, представителем своего родного города и рассказывать о богатой и интересной его истории.

Чтобы не упасть лицом в грязь перед нашими будущими экскурсантами, нужно как можно больше практиковаться, поэтому в исторической части города мы провели пробные экскурсии. У каждого учащегося был свой объект, о котором нужно было рассказать интересно и с огоньком. Кроме того, наш первый опыт был снят на камеру телекомпании

«Катунь24», а интервью брал у нас Константин Ганов – основатель проекта «Журналист меняет профессию». Все, безусловно волновались, но справились, по словам Анны Юсуповой, на двести процентов. Это, конечно, комплимент на будущее, но мы старались.

У нас в городе регулярно проводятся разного рода экскурсии, сходить хотя бы на одну нужно каждому, особенно ребенку. Прививать любовь к родному месту надо с детства, ведь чем больше узнаешь о чем-то, тем больше это становится частью тебя.

В прошлом году я сводила своих детей на экскурсию «Барнаул мистический» с харизматичным Константином Борнеманом. Теперь дети, проходя мимо знакомых зданий, рассказывают мистические подробности, знают о Барнаульском пожаре 1917 года, ищут на старых зданиях его следы. Да, с экскурсий уходишь немного другим человеком.

Моим объектом на нашем открытом уроке стало здание Канцелярии Колывано-Воскресенских заводов, которое расположено на ул. Ползунова, 41. В процессе подготовки к коротенькой экскурсии по одному небольшому объекту, стало так интересно, что я начала углубляться все больше и больше, доходя до самых исторических истоков.

Наш город появился и развивался благодаря строительству сереброплавильного завода на реке Барнаулке. И это был счастливый билет, счастливый случай, ведь изначально завод хотели строить в районе села Бобровка. Был бы сейчас город Бобровка, а не Барнаул.

Корпуса завода сохранились до сих пор.

Недавно ехала в такси и услышала мнение таксиста о том, что напрасно территорию сереброплавильного завода не продали питерским предпринимателям: «Построили бы там Ленту, было бы классно! Молодежи не нужны эти развалины», — сказал он.

Вот это самое страшное. Знать историю и сохранять ее свидетельства – признак человеческого интеллекта, это уважение к старшим, к предкам.

Как только разрешат проводить массовые мероприятия, берите детей, ведите на экскурсии по нашему прекрасному городу, влюбляйте в него. Иначе вместо памятников истории и архитектуры останутся печальные коробки торговых центров.

Организаторами конкурса «Журналист меняет профессию» являются: Министерство образования и науки Алтайского края, ООО «Барнаул-Спецодежда», Фонд президентских грантов, Алтайская Академия гостеприимства, при поддержке и содействии Департамента администрации губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике.

Людмила Киршенман