В Барнауле готовятся к единому дню голосования

Напомним, 13 сентября жители Октябрьского района города Барнаула примут участие в дополнительных выборах депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному округу № 26. На сегодняшний день свои кандидатуры здесь выдвинули шесть человек – представители трех парламентских партий: ЛДПР, КПРФ, «Единой России», один самовыдвиженец и кандидаты от партий «Яблоко» и «Партия прогресса».

— Дополнительные выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатным избирательным округам № 12, 26, 31 пройдут на 146 избирательных участках, – отметила председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова. – Кроме того, на дополнительных выборах в соответствии с краевым законодательством будет использован механизм досрочного голосования в помещении участковых комиссий. Этот режим будет действовать со 2 по 12 сентября. Еще один механизм – досрочное голосование для отдельных групп населения, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях. В первую очередь это касается избирателей одномандатного округа № 12 – Краснощёковского, Курьинского, Шипуновского и Чарышского районов.

Решение о применении такой формы голосования, как досрочное вне помещения, крайизбирком будет принимать на основании эпидемиологической обстановки в крае.

Кроме дополнительных выборов в АКЗС, два муниципалитета – ЗАТО Сибирский и город Славгород – участвуют в выборах нового состава представительного органа муниципального образования. Жителям Славгорода предстоит избрать 21 депутата, ЗАТО Сибирский – 16 депутатов. Всего по итогам единого дня голосования замещению подлежат 371 депутатский мандат представительных органов муниципальных образований и должности 28 глав сельских поселений.

Дополнительные выборы позволяют целиком охватить все участки голосования комплексами обработки избирательных бюллетеней, поскольку число избирательных участков, задействованных в процедуре голосования 13 сентября, намного меньше, чем на больших избирательных кампаниях. Так, в Октябрьском районе Барнаула на всех 27 участках будут установлены КОИБы, как и на 29 участках Бийска.