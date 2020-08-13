Своя республика ШКИД была и в Алтайском крае

Первый в России детский приют был организован в алтайском селе. Его создателем стал Василий Ершов – солдат, педагог, воспитатель, человек с необычной судьбой и большим сердцем. 11 августа исполнилось 150 лет со дня его рождения.

Эту удивительную историю я впервые услышала в студенческие годы от нашего университетского преподавателя Павла Костенкова. Его книга о Василии Ершове «Жизнь посвящаю детям» вышла в Барнауле в начале восьмидесятых прошлого столетия.

Солдат, сын ямщика

Василий, старший сын ямщика из пермского села Полетаево Степана Ершова (в семье было восемь сыновей и пять дочерей), рос пытливым и развитым, в девять лет отдали его учиться в школу.

Военная служба во многом определила его судьбу. От своих однополчан узнал Василий о далекой и могучей Сибири и, как ни отговаривали его родные, отправился искать счастье в таежный край. Много пришлось пройти разных дорог, встретить разных судеб, но все больше и больше вчерашнего солдата волновала жизнь обездоленных детишек. Работал на предприятиях, батрачил у кулаков, чтобы добыть средства для практической помощи сиротам. Женившись, поддержки в своих благих намерениях Василий Степанович не нашел, семья не сложилась. И он укрепился в желании создать свой дом – детский приют. Для этой цели Ершов выбрал село Алтайское под Бийском, куда прибыл весной 1910 года. «Приют я решил делать на Алтае, подальше от восточной границы, это на случай новой войны», – объяснял свое решение Василий Степанович.

Крыша для муравьят

Ершову удалось снять у местного подрядчика второй этаж жилого дома (три комнаты и кухня) за сто рублей в год – по тем временам такая квартплата даже в городе считалась слишком высокой. Но Ершов был, как говорили, рукастый и головастый, умел выполнить практически любую работу сам, находил нестандартные пути решения проблем. В помощь для ухода за малышами пригласил сестру Татьяну, которую родители определили в монастырь, и та, совершив побег из обители, приехала в далекое село, чтобы стать верным соратником брата.

«Я прибил на дверь вывеску: «Детский приют Ершова В.С». Это как громом ударило не только по нашему селу, но и по окрестным. Новость так быстро разошлась, что скоро не стало возможности всех приносимых детей принять», – вспоминал педагог, мечтавший и построивший для сирот свой дом.

Получил тот дом точное название – «Муравейник». Вот как об этом писал сам Ершов: «Летами я возил детей в поля, там они собирали ягоды, рвали цветы, купались. Как-то подвел их к большой кочке и говорю: «Глядите, ребята, какая интересная муравьиная кочка». – «А что тут интересного? Муравьи и муравьи». – «Ребята, эта кочка у них – общежитие, они в ней живут зимой и летом. Они ее сами сделали. Посмотрите только, как они трудятся». Ребята пригляделись и зашумели: «Да-да, они сильные, больше себя ношу таскают, да еще издалека. А затаскивают, ой, смотрите, на самый верх!» Муравьи живут хорошо, объясняю. Зимой не замерзают и не голодают. Они запасают себе еды на зиму, уносят ее вглубь земли.

С этими словами я промял в кочке ямку. Муравьи быстро забегали, как по тревоге, и стали ямку заделывать. «Если будете мне помогать как эти вот муравьи, то и мы построим свой дом-общежитие».

В 1914 году, несмотря на то что началась война, к радости муравьят дом подвели под крышу.

По семейному типу

В восьмидесятые годы прошлого столетия о создании семейных детских домов заговорили как о ноу-хау. Вспомнили и об опыте Ершова. Его приют жил большой дружной семьей. Напряженно работая сам, Василий Степанович терпеливо приучал детей к самообслуживанию, добивался, чтобы они делились игрушками, проявляли заботу друг о друге.

Настоящим праздником для ребят были прогулки с папой, как привыкли называть дети Василия Степановича.

Анна Долматова, воспитанница приюта тех лет, рассказывала: «Вся наша семья с благодарностью вспоминает имя Василия Степановича…Помню, бывало, он нарядит нас, ребятишек, в хорошую одежду – «по-городскому» и повезет на санях-тележке (такой специальный экипаж) катать по селу, на карусель… Помимо учебы мы работали по хозяйству и занимались рукоделием, которое было обязательным. Из нашей семьи у папы, кроме меня, воспитывалось шесть человек».

Все трудности детский дом переживал вместе со страной. В Первую мировую призванный в армию Ершов служил в Бийске и оттуда сбегал, рискуя попасть за самоволку под трибунал, чтобы накормить, позаботиться о своих воспитанниках. После войны восстанавливал разрушенное хозяйство приюта. В годы гражданской войны приют принял детей из голодающего Поволжья. Преобразованный в детдом, он расширился и переселился в купеческий особняк. Но из-за конфликта с присланной органами образования новой заведующей Василий Степанович был вынужден покинуть его и создать в своем старом доме новый «Муравейник», ставший детской коммуной.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, в коммуне, позднее в детском доме, действовало самоуправление. Жизнь детей строилась как в большой дружной семье. Многие воспитанники носили фамилию Ершова, пользовались его личной материальной поддержкой после того, как покидали детдом.

Огромное значение Ершов придавал труду, возможности соединять теоретические знания с практикой. Муравьята впервые в предгорьях Алтая вырастили на своем огороде томаты, их опыт переняли жители окрестных сел. По призыву Михаила Лисавенко, основателя и руководителя Алтайской опытной станции садоводства, заложили фруктовый сад, создали искусственный пруд и развели в нем рыбу, завели пасеку, своими силами соорудили на речке небольшую гидроэлектростанцию. В годы Великой Отечественной войны воспитанники «Муравейника» оказали большую материальную и моральную поддержку эвакуированным на Алтай детским домам.

На имя Ершова была получена правительственная телеграмма: «Сердечно благодарю Вас и воспитанников детдома «Муравейник» за собрание 25 000 рублей на постройку танков. Красная Армия не забудет вашего скромного подарка и с честью его оправдает. М. Калинин». В 1944 году за большую работу по воспитанию детей Ершов награжден орденом Ленина. Умер и похоронен в селе Алтайском. Его имя присвоено детскому дому, а также одной из улиц села.

В 1910 году в селе Алтайском был основан приют для малышей, в 1921-м преобразованный в детскую коммуну, а в 1937 году – в детский дом. Сейчас он носит имя своего создателя – Василия Степановича Ершова.