Совет женщин при главе города Барнаула проводит традиционную акцию «Соберем детей в школу»

Представители городской женской общественности уже 11 лет помогают барнаульским школьникам подготовиться к учебному году. За это время они поддержали около 300 семей, потратив на приобретение необходимых товаров более 1 млн руб. В этом году акция претерпела изменения – впервые наряду с малышами одевают старшеклассников.

Для проведения акции «Соберем детей в школу» выделили небольшое помещение в ТЦ «24 сезон». Семьи здесь принимают согласно заранее определенной очередности и не отпускают с пустыми руками. Организаторы работают с пришедшими, предлагая фасон поинтереснее или размер поменьше. В их руках с огромной скоростью меняются шапки, юбки, платья, в том числе и праздничные, куртки. Всего на одного ребенка можно взять пять вещей, одна из которых – верхняя одежда.

— Мы с дочерью сегодня взяли куртку на зиму и очень довольны! – делится счастливая Александра Пивоварова. – У меня ребенок в этом году поступил в колледж, нужна хорошая одежда, на что не всегда хватает средств. Особенно это касается крупных покупок, таких как качественная зимняя куртка. С нашим скромным доходом это большая роскошь. Спасибо огромное тем, кто этим занимается.

Наталья Янина, член Совета женщин, уже третий год «в теме» – помогает найти помещение, спонсоров и партнеров. В этот раз среди них корпорация «Глория Джинс», Барнаульская епархия, администрация и арендаторы ТЦ «24 сезон».

— Раньше в акции участвовали только первоклашки, а в этом году в связи с ковидом мы впервые помогаем и старшим детям. Сейчас людям действительно очень сложно, – считает Наталья. – Я лично и до вступления в Совет поддерживала тех, кто оказался в непростой ситуации, поскольку являюсь директором сети фирменных магазинов, имею такую возможность. Мало того что получаю от этого удовольствие, но и вообще считаю, что поддерживать других просто необходимо.

Акция сейчас в самом разгаре, но уже заметно, насколько серьезно она расширилась.

— Если раньше в год в рамках акции «Соберем детей в школу» оказывали помощь 20-25 семьям, то в этом году ее получили уже 50, – подчеркивает член женсовета Ольга Степанова. – В первую очередь мы помогаем семьям, которые столкнулись сразу с несколькими проблемами. Это может быть, например, и потеря работы, и воспитание ребенка-инвалида, и отсутствие одного из родителей, и очень маленький доход.

Так, в этот раз женсовет оказал поддержку при подготовке к школе в том числе многодетной семье, которая пережила пожар. Всего в этом году помощь в рамках акции «Соберем детей в школу» получит около 70 барнаульских семей.