По следам Красного знамени: как идет сбор документов о трудовых подвигах барнаульцев

Администрация Барнаула совместно с работниками музеев и архивов продолжает сбор сведений, дающих право на присвоение краевой столице звания «Город трудовой доблести».

Поэтапно

В ходе голосования, которое прошло с 25 июня по 1 июля, барнаульцы поддержали инициативу по присвоению краевой столице почетного звания «Город трудовой доблести». Таким образом горожане массово выразили поддержку увековечения подвига тружеников тыла. После подведения итогов в городской администрации продолжили начатую ранее работу по поиску документов, подтверждающих трудовой героизм барнаульцев в годы войны.

Поиск документов – это история открытий. Как рассказала управляющий делами, председатель организационно-контрольного комитета администрации Барнаула Светлана Мосина, первым делом обратились в Государственный архив Алтайского края. В основном встречались приказы заводов военного времени, приказы народного комиссара танковой промышленности, грамоты, которыми награждались предприятия Барнаула за трудовой подвиг, а также доклады Барнаульского горкома ВКП(б) об итогах работы промышленности города.

К концу июля набралось более 300 листов архивных документов, которые вместе с предложением о присвоении звания администрация города передала в краевое Законодательное Собрание и Правительство Алтайского края. Из документов, обнаруженных специалистами музея «Город», комитета по культуре и краевого архива было определено, какое количество барнаульцев получило медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Цифра поражает. Это 15,5% от всего населения Барнаула 1945 года – 32 485 человек! Чтобы это выяснить, пришлось поштучно пересчитать все решения исполкома, которые подтверждали награждение барнаульцев. Эти сведения дополнили историческую справку.

181 749 человек высказались за присвоение почетного звания Барнаулу.

Секреты и открытия

Напомним, основным документом по присвоению городам почетного звания «Город трудовой доблести» является Федеральный закон № 41 от 1 марта 2020 года, согласно которому звание присваивается указом Президента РФ, как правило, в канун Праздника Весны и Труда. В Федеральном законе также утверждены основания для присвоения почетного звания «Город трудовой доблести», их всего три: награждение работников за трудовые заслуги, документально подтвержденные факты трудового героизма, но самое главное – это награждение предприятий государственными наградами и вручение Красного знамени Государственного комитета обороны. Это знамя было наивысшей наградой, признающей трудовой героизм заводчан на уровне государства.

Известно, что в начале Великой Отечественной войны Барнаул принял 14 предприятий и цехов. Установлено, что Красное знамя было вручено заводу № 77 (сегодня АО «Барнаултрансмаш»), вагоноремонтному заводу, заводу № 17 (сегодня – Барнаульский станкостроительный завод), встречаются некоторые ссылки в отношении спичечной фабрики, Барнаульского меланжевого комбината. Однако в архивах предприятий не удалось найти документальных подтверждений этих исторических событий.

— В Государственном архиве социально-политической истории (г. Москва) нам подсказали, что конкретные постановления о переходящем Красном знамени издавали профильные наркоматы. Тогда мы связались с Российском государственным архивом экономики, где находятся документы наркоматов военного времени, – рассказывает Светлана Мосина. – Оказалось, не все архивы рассекречены и нам готовы помочь в случае, если известны конкретные реквизиты документов. Таких данных у нас не было.

Архивный отдел администрации города в книге «Мой завод – моя гордость» нашел сведения о митинге, посвященном вручению Красного знамени ГКО заводу «Трансмаш», который состоялся 9 апреля 1943 года.

Опыт сбора документов другими регионами показал, что подтверждающую силу имеют публикации в газете «Правда» военных лет. В Научной библиотеке Московского государственного педагогического университета было изучено очень много страниц газет с военной хроникой и событиями тыла, но искомых данных не было. И тут барнаульские специалисты заметили, как пишется об итогах соцсоревнования: «вручить премии заводам, где директорами товарищи Задорожный, Яковлев»…

— Ни указания завода, ни указания города чаще всего не было – сохранялась секретность, ведь шла война, – объясняет Светлана Мосина. – Взгляд зацепился за фамилию «Толмачёв», тогда он был директором завода № 77 («Трансмаш»). В номере за 8 апреля 1943 мы нашли текст: «вручить переходящее Красное знамя ГКО и выделить первую премию заводу, где директором т. Толмачёв». Барнаульский вагоноремонтный завод был указан с полным названием в газете 20 апреля 1945 года с формулировкой «оставить переходящее Красное знамя». Таким образом факт награждения подтвердился.

Поиск продолжается

Поиск документов продолжается. На днях в газете «Алтайская правда» военных лет были найдены заметки о перевыполнении планов и участии в стахановском движении работников станкостроительного завода, о награждении завода знаменем ВЦСПС. Ищут подтверждение данных о награждении меланжевого комбината и спичечной фабрики.

Работа не останавливается, хотя пакет документов сформирован для принятия решения Алтайским краевым Законодательным Собранием и Правительством Алтайского края. Эти решения станут основанием для экспертизы документов и заключения Российской академии наук, а в последующем и направления предложений о присвоении звания городу в Российский организационный комитет «Победа».