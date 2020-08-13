По следам Красного знамени: как идет сбор документов о трудовых подвигах барнаульцев

Администрация Барнаула совместно с работниками музеев и архивов продолжает сбор сведений, дающих право на присвоение краевой столице звания «Город трудовой доблести».
Коллаж Александра Ермоловича
В ходе голосования, которое прошло с 25 июня по 1 июля, барнаульцы поддержали инициативу по присвоению краевой столице почетного звания «Город трудовой доблести». Таким образом горожане массово выразили поддержку увековечения подвига тружеников тыла. После подведения итогов в городской администрации продолжили начатую ранее работу по поиску документов, подтверждающих трудовой героизм барнаульцев в годы войны.
Поиск документов – это история открытий. Как рассказала управляющий делами, председатель организационно-контрольного комитета администрации Барнаула Светлана Мосина, первым делом обратились в Государственный архив Алтайского края. В основном встречались приказы заводов военного времени, приказы народного комиссара танковой промышленности, грамоты, которыми награждались предприятия Барнаула за трудовой подвиг, а также доклады Барнаульского горкома ВКП(б) об итогах работы промышленности города.
К концу июля набралось более 300 листов архивных документов, которые вместе с предложением о присвоении звания администрация города передала в краевое Законодательное Собрание и Правительство Алтайского края. Из документов, обнаруженных специалистами музея «Город», комитета по культуре и краевого архива было определено, какое количество барнаульцев получило медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Цифра поражает. Это 15,5% от всего населения Барнаула 1945 года – 32 485 человек! Чтобы это выяснить, пришлось поштучно пересчитать все решения исполкома, которые подтверждали награждение барнаульцев. Эти сведения дополнили историческую справку.
181 749 человек высказались за присвоение почетного звания Барнаулу.
Напомним, основным документом по присвоению городам почетного звания «Город трудовой доблести» является Федеральный закон № 41 от 1 марта 2020 года, согласно которому звание присваивается указом Президента РФ, как правило, в канун Праздника Весны и Труда. В Федеральном законе также утверждены основания для присвоения почетного звания «Город трудовой доблести», их всего три: награждение работников за трудовые заслуги, документально подтвержденные факты трудового героизма, но самое главное – это награждение предприятий государственными наградами и вручение Красного знамени Государственного комитета обороны. Это знамя было наивысшей наградой, признающей трудовой героизм заводчан на уровне государства.
Известно, что в начале Великой Отечественной войны Барнаул принял 14 предприятий и цехов. Установлено, что Красное знамя было вручено заводу № 77 (сегодня АО «Барнаултрансмаш»), вагоноремонтному заводу, заводу № 17 (сегодня – Барнаульский станкостроительный завод), встречаются некоторые ссылки в отношении спичечной фабрики, Барнаульского меланжевого комбината. Однако в архивах предприятий не удалось найти документальных подтверждений этих исторических событий.
— В Государственном архиве социально-политической истории (г. Москва) нам подсказали, что конкретные постановления о переходящем Красном знамени издавали профильные наркоматы. Тогда мы связались с Российском государственным архивом экономики, где находятся документы наркоматов военного времени, – рассказывает Светлана Мосина. – Оказалось, не все архивы рассекречены и нам готовы помочь в случае, если известны конкретные реквизиты документов. Таких данных у нас не было.
Архивный отдел администрации города в книге «Мой завод – моя гордость» нашел сведения о митинге, посвященном вручению Красного знамени ГКО заводу «Трансмаш», который состоялся 9 апреля 1943 года.
Опыт сбора документов другими регионами показал, что подтверждающую силу имеют публикации в газете «Правда» военных лет. В Научной библиотеке Московского государственного педагогического университета было изучено очень много страниц газет с военной хроникой и событиями тыла, но искомых данных не было. И тут барнаульские специалисты заметили, как пишется об итогах соцсоревнования: «вручить премии заводам, где директорами товарищи Задорожный, Яковлев»…
— Ни указания завода, ни указания города чаще всего не было – сохранялась секретность, ведь шла война, – объясняет Светлана Мосина. – Взгляд зацепился за фамилию «Толмачёв», тогда он был директором завода № 77 («Трансмаш»). В номере за 8 апреля 1943 мы нашли текст: «вручить переходящее Красное знамя ГКО и выделить первую премию заводу, где директором т. Толмачёв». Барнаульский вагоноремонтный завод был указан с полным названием в газете 20 апреля 1945 года с формулировкой «оставить переходящее Красное знамя». Таким образом факт награждения подтвердился.
Поиск документов продолжается. На днях в газете «Алтайская правда» военных лет были найдены заметки о перевыполнении планов и участии в стахановском движении работников станкостроительного завода, о награждении завода знаменем ВЦСПС. Ищут подтверждение данных о награждении меланжевого комбината и спичечной фабрики.
Работа не останавливается, хотя пакет документов сформирован для принятия решения Алтайским краевым Законодательным Собранием и Правительством Алтайского края. Эти решения станут основанием для экспертизы документов и заключения Российской академии наук, а в последующем и направления предложений о присвоении звания городу в Российский организационный комитет «Победа».