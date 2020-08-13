Осенью этого года в Барнауле появится большой новый сквер

В Индустриальном районе Барнаула на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлётной в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» (нацпроект «Жилье и городская среда») идут работы по разбивке большого сквера. На площади 1,2 гектара будут засеяны газоны, вымощены плиткой тротуары и дорожки для прогулок, появится искусственный водоем, лавочки, освещение, высажены деревья и кустарники.

Несмотря на аншлаг, установленный на границе будущей зеленой зоны, не все жители окрестных домов знают, что за работы начались на огромном пустыре. Увидев нас с фотокамерой, подошла одна из жительниц и поинтересовалась, что здесь строят. Когда узнала, что уже совсем скоро здесь будет большой сквер, обрадовалась:

– Ой, как хорошо. У меня окна как раз сюда выходят. Красиво будет. Замечательно, а то я уж думала опять какой-нибудь торговый центр.

Микрорайон новый, будущий сквер окружают недавно отстроенные высотки и, конечно, тысячам новоселов этих домов не хватает хорошего, обустроенного зеленого пространства, где можно погулять с детьми, просто отдохнуть на лоне природы. Сегодня на бывшем пустыре работает техника. Каким будет сквер, пока можно увидеть только на эскизах да по ниткам протянутых по пустырю бечевок, отмечающих границы и очертания будущих тротуаров, дорожек и площадок. Но Александр Шаманин, прораб подрядной организации ООО «СК «Город» уверен, что жителям сквер обязательно понравится.

— Будет много зелени. Осенью, в сезон, высадим здесь почти 300 деревьев самых разных пород: сосны, ели, клены, дубы, шаровидные ивы, кустарники. Кроме обычных лавочек, установим пергалы, это такие затененные вьющимися растениями беседки. В дальнем уголке запланирована даже тропинка для тех, кто хочет прогуляться наедине с собой. Одна из изюминок зеленой зоны – искусственный водоем. Он будет не большим, метров 10 на 5, но, думаю, если и в будущем году случится такая же жара, то у окрестных ребятишек сквер, а особенно пруд, будет любимым местом, – рисует картину будущей зеленой зоны прораб.

Уверенность руководителя подкрепляется тем, что это не первый объект, который строит «СК «Город».

— В прошлом году мы выложили плиткой аллею на пр. Ленина, от улицы Молодёжной до ул. Партизанской. Были тогда скептики, якобы на роликах кататься нельзя будет, на каблуках неудобно, а посмотрите, сколько там барнаульцев вечерами собирается. Убежден, что этот сквер будет лучшим в городе, – констатирует строитель.

По словам Антона Шеломенцева, председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, сроки для выполнения запланированных работ напряженные, но выполнимые. Тем более строители не раскачиваются. 7 августа был подписан контракт, а уже на следующий день подрядчики приступили к работам.

Кроме зеленой зоны, на ул. Ускова – ул. Взлётной подрядчики начали подготовительные работы в парке «Изумрудный». В этом году в парке планируется создание пешеходной и велосипедной дорожек, монтаж наружного освещения и установка бортового камня. Также из краевого бюджета выделены средства на высадку 400 деревьев.

Стоимость выполнения работ по благоустройству общественных территорий города в этом году составит 49,6 млн руб.