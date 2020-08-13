К новому учебному году в Барнауле капитально отремонтируют два детских сада

В 2020 году на ремонт школ и детских садов города было выделено более 95 млн руб. по программе «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2024 года».

Всего в 2020 году планируется завершить ремонтные работы в 131 образовательной организации.

На данный момент идет капремонт фасада и кровли в детском саду № 249 на общую сумму более 2,6 млн руб. Работы начаты 15 июля, завершить их планируют в конце августа.

В детском саду № 106 также проходит ремонт фасада и кровли, завершен ремонт откосов на общую сумму более 3,4 млн руб. Работы начаты 25 июля, окончание запланировано также на конец августа 2020 года.

Напомним, с 12 августа все детские сады Барнаула, кроме тех, где завершается ремонт, начали работать в штатном режиме. Теперь в детские сады могут пойти все дети, посещавшие их ранее.

Для того чтобы привести ребенка в детский сад, родителям необходимо предупредить образовательную организацию за день до выхода, а также взять справку в поликлинике. Ее можно получить у педиатра по предварительной записи, а также у педиатра в детском саду (зависит от образовательного учреждения).

По всем вопросам можно обращаться в комитет по образованию в отдел дошкольного образования своего района. В Минобрнауки региона на все вопросы ответят по телефону: 8(385) 298-662.