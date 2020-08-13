Готовим на зиму домашние напитки

Летний избыток плодов и ягод необходимо использовать по полной, – убеждена старший научный сотрудник НИИСС им. Лисавенко Наталья Шелковская. Один из способов вкусных заготовок – переработка на сок.

— Правильные соки содержат только полезные для организма человека вещества самих плодов и ягод, потому что при их изготовлении отделяется все лишнее: кожица, семенные камеры, косточки, плодоножки, – убеждена Наталья Кирилловна.

Ценность натуральных фруктовых соков заключается не только в содержании в них полезных питательных веществ, но и в том, что многие составляющие соков способствуют более полному усвоению белков, жиров, углеводов, которые входят в состав наших каждодневных продуктов, таких как мясо, рыба, хлеб, молоко и другие.

— При соблюдении правил приготовления соков можно в домашних условиях готовить прекрасные витаминные напитки. Они имеют не только питательное, диетическое, но и профилактическое, и даже лечебное действие, – убеждена эксперт.

Яблоки – в дело

Яблочный сок, благодаря наличию в нем органических кислот и минеральных солей, очень полезен при подагре и нарушении обмена веществ. Рекомендуется пить яблочный сок с умеренной кислотностью больным гастритом, язвой желудка, двенадцатиперстной кишки.

— Для приготовления сока используют только зрелые яблоки, потому что именно они характеризуются правильным соотношением сахаров и кислот, – поясняет Наталья Кирилловна.

Сок отличного и хорошего качества получается из алтайских сортов яблок-полукультурок: Алтайское Багряное, Алтайское Десертное, Алтайское Румяное, Горноалтайское, Доктор Куновский, Жар-Птица, Жебровское, Заветное, Комаровское, Осенняя Радость Алтая, Соловьевское, Сюрприз, Феникс Алтайский, Юнга.

Грушу кушай

Грушевый сок утоляет жажду, помогает деятельности сердца и почек, выводит лишнюю воду из организма. Йод, содержащийся в грушевом соке даже в таком незначительном количестве – 0,002 мг/100г, помогает деятельности щитовидной железы. К тому же сок, выжатый из этого фрукта, обладает бактерицидным действием.

Для приготовления натурального сока рекомендуем сорта: Веселинка, Зурбаган, Каратаевская, Купава, Куюмская, Лель, Перун, Сварог, Сибирячка.

— Сок из груши получают и консервируют аналогично яблочному соку. В процессе хранения грушевые соки осветляются до кристальной прозрачности, поэтому лучше всего использовать их в купаже с трудно осветляющимися яблочными соками, – рекомендует Наталья Шелковская.

Купажирование или смешивание соков проводят для улучшения качества напитка. В купаже, как правило, находится 80% основного сока и 20% сока-улучшателя.

Облепиховая кладовая

Сок из облепихи – поливитаминный напиток, его применяют при гипо- и авитаминозах. Наибольшую ценность представляют соки с мякотью. По биохимическому составу они наиболее соответствуют свежим плодам облепихи.

— Для переработки на сок ягоды должны быть спелыми, свежими или замороженными. Их сортируют, удаляя недозрелые, гнилые и поврежденные. Затем моют, дают стечь воде, отжимают сок с помощью соковыжималки или приставки к мясорубке. Отжатый сок с мякотью смешивают с 35%-ным сахарным сиропом в количестве 40-50% от массы сока, – рассказывает эксперт.

Далее – процесс пастеризации. С момента закипания воды пастеризуют банки емкостью 0,5 литра – 10 мин., литровые –12 мин., двухлитровые – 20 мин., трехлитровые – 25 мин.

— Для приготовления облепихового сока пригодны практически все сорта алтайской селекции: Алтайская, Елизавета, Чуйская, Теньга, Иня, Чечек, Пантелеевская, Оранжевая, Эссель, Янтарная, Золотистая, Самородок и другие. Выход сока из плодов этих сортов колеблется от 80 до 90%.

Сок из облепихи можно купажировать с малокислотными яблочными или грушевыми соками.

Наталья Кирилловна отмечает:

— Соки должны обладать привлекательными свойствами: прекрасным ароматом, вкусом, красивым цветом, а также быть определенной кислотности и свежести, вызывающими желание и настроение их пить. Возможности здесь большие, потому что речь идет о натуральных качествах всех фруктов, а в сибирских сортах плодов и ягод ароматические составляющие, вкус, цвет и другие очень сильны.

Шпаргалка садовода

Вкусная технология

Соки изготавливаются, как правило, по одной общей технологии.

Сначала плоды тщательно моют, затем дробят с помощью мясорубки, шинковки или вальцевой дробилки.

Извлечение сока осуществляют с помощью соковыжималки или специального приспособления к мясорубке. Второй способ — прессованием с помощью ручного винтового пресса. Свежеотжатый сок фильтруют в эмалированную кастрюлю, нагревают до кипения и через две-три минуты разливают в стерильные банки.

Укупоривают тару прокипяченными жестяными лаковыми крышками и переворачивают вверх дном для дополнительной стерилизации верхней части банки и проверки качества закатки. Выдерживают в таком состоянии до охлаждения.

Консервируют яблочные соки из алтайских или сибирских сортов обычно в банках емкостью 2-3 л методом горячего розлива.