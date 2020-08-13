Барнаульские общественники борются с несанкционированной рекламой

Муниципальные служащие, общественность и волонтеры участвуют в акциях по ликвидации несанкционированных объявлений и надписей.

В течение прошлой недели специалисты Научногородокской сельской администрации вышли на улицы поселков Научный Городок, Казённая Заимка, а также к Гоньбинскому тракту, чтобы удалить размещенную в неустановленных местах рекламу с деревьев, гаражей, опор уличного освещения. Не остался в стороне от благоустройства Ленинского района и актив молодежи, который организовал акцию по закрашиванию несанкционированных надписей с адресами сайтов, предлагающих распространение наркотических средств.

Самыми активными участниками таких рейдов остаются активисты органов территориального самоуправления, которые попутно осматривают состояние детских площадок в микрорайонах.

— Рейды мы проводим круглогодично, – пояснила председатель Совета ТОС «Малаховский» Оксана Доронина. – В летнее время каждый месяц берем восемь-девять человек активистов микрорайона и удаляем объявления прежде всего на деревьях. Если на придомовых территориях за этим следят еще и дворники, то деревья вдоль тропинок и зеленые насаждения за фасадами домов кроме нас никто не чистит. Любителей предложить жителям дешевые шубы, услуги специалистов, распродажи и тому подобное всегда много. Мало того, что они приклеивают объявления, так некоторые еще и привязывают для надежности. В рейдах мы проверяем и состояние детских площадок на предмет их безопасности, а также внимательно следим за земляными погребами в районах школ № 126 на ул. Юрина, № 75 на ул. Исакова и детского сада № 18 «Веселые звоночки». Завалившиеся погреба здесь не редкость, и если такие обнаруживаются, мы сигнализируем в администрацию района, чтобы вовремя засыпались образующиеся ямы.

По мнению общественности, рейды по ликвидации несанкционированных объявлений только на первый взгляд не приносят результатов. На самом деле, на деревья, пестрящие объявлениями, всегда найдутся желающие налепить еще одну листовку или рекламу, а мимо чистых деревьев распространители рекламы зачастую проходят мимо.