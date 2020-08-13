Арбузная пора: началась массовая продажа бахчевых культур

В августе начинается массовая торговля дынями и арбузами. В связи с этим эксперты еще раз напоминают жителям региона о простых правилах выбора этих сладких плодов.

— Почем? Внучка просит – купи, дед, арбузик, – интересуется житель Барнаула Иван Захарящев у продавца фруктового павильона напротив «монолита» на улице Попова.

— По ценнику 25 рублей стоит, но вам по 23 могу продать, – делает уникальное торговое предложение продавец Игорь.

И полосатый плод, вытянувший своей массой на 130 рублей, отправляется в холщевую сумку добродушного покупателя.

Как отмечает Игорь, в августе наибольшим спросом у посетителей павильона пользуются арбузы, дыни и абрикосы. Если последние в больших количествах закупаются на компоты и варенья, то арбузы и дыни – любимый десерт барнаульцев, особенно незаменимый в жаркую погоду.

Для того чтобы сезонная ягода принесла лишь приятные эмоции, очень важно приобретать плоды в безопасных местах. В региональном Роспотребнадзоре предупреждают:

— Реализация бахчевых вдоль автодорог запрещена. Следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, придорожные арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

Половинкам – бой!

Наверняка, каждому из вас приходилось видеть нарезанные арбузные половинки, заботливо подготовленные для продажи. Поедание таких полуарбузов чревато серьезными последствиями для организма.

— В местах торговли вырезать кусочек арбуза на пробу или делить его на части строго запрещено – в нем очень быстро размножаются вредные микроорганизмы. По этой же причине надрезанный арбуз дома необходимо в обязательном порядке хранить в холодильнике, – отмечают в ведомстве.

А как же, не делая надреза, узнать об арбузной спелости? Ответ на этот вопрос знает садовод со стажем Елена Сидоркина. Она более 20 лет выращивает на своем дачном участке бахчевые культуры и легко может отличить спелую ягодку от зеленой.

— При ударе ладонью зрелый арбуз слегка вибрирует, а при сжатии издает слабый хруст. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если же ваш ноготь легко протыкает арбузную кожу – значит, плод незрелый. Еще одна верная примета – усик и плодоножка у поспевшего плода сухие. Светлое пятно на боку, на котором он лежал, должно быть максимально желтым. Чтобы избежать этого на своем участке, я подкладываю под арбуз на грядке небольшую деревянную дощечку, в промышленных масштабах этого сделать невозможно. Дыню же нужно нюхать. Если плод не издает характерный сладкий аромат, то покупать его не стоит.

Размер имеет значение

Есть любители миниатюрных арбузиков, которые легче донести. Другие предпочитают плод побольше, чтобы был посочнее. Эксперты контролирующих ведомств рекомендуют ориентироваться на средние значения:

— Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький арбуз. Лучше предпочесть плоды среднего размера.

Перед употреблением бахчевые культуры, как и любые другие, очень важно тщательно вымыть теплой водой с мылом. Микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции.

Если вдруг обнаружится, что купленный арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – можно получить пищевое отравление.

Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти плохого арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого. У неправильного арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

При проблемах – к врачу!

Арбуз – ценный продукт, содержит много легкоусвояемых сахаров и фолиевой кислоты, богат микроэлементами, такими как магний, калий и природным антиоксидантом – ликопеном, обладающим противоопухолевым действием. Но, как отмечает заведующий токсикологическим отделением барнаульской клинической больницы № 11 Герман Балаганский, лучше всего приобретать ягодку в период, когда начинают поспевать алтайские плоды. Торопиться в арбузном вопросе – себе дороже. Эксперт рекомендует:

— Первые арбузы, которые приходят на Алтай в мае-июне лучше в пищу не употреблять. Они практически наверняка содержат химические добавки.

Также вас должны насторожить светлые косточки при красной мякоти. Если после употребления арбуза возникают понос, рвота, тошнота – необходимо принять сорбенты: «Полисорб» или «Энтеросгель». Если после этого состояние не улучшилось и поднялась температура, необходимо обратиться в поликлинику к терапевту или инфекционисту, а при ухудшении симптомов вызвать скорую помощь.

Наталья Чмерёва, заместитель председателя комитета – начальник отдела потребительского рынка комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка, вопросам труда администрации города:

— Продавец по требованию покупателя обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность бахчевых культур: сертификат или декларацию о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы. Арбузы и дыни должны храниться на поддонах, а не на земле навалом.

37 палаток по торговле арбузами, дынями и овощами официально работает на территории Барнаула.